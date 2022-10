Zimski športniki in športnice v nizkem startu #foto

Začetek meseca oktobra je že tradicionalno namenjen druženju reprezentanc Smučarske zveze Slovenije s sedmo silo. V Nordijskem centru Planica so se danes tako zbrali alpski, telemark, nordijski in smučarji prostega sloga ter biatlonci, pa seveda tudi deskarji na snegu, ter predstavnikom medijev razkrili pričakovanja in cilje v prihajajoči zimi. Medtem, ko mnogi obžalujejo odhod poletja, ti že komaj čakajo prve snežinke.

Pod Poncami se je danes predstavilo več kot sto športnikov in športnic reprezentanc pod okriljem Smučarske zveze Slovenije, ki se v teh dneh že pospešeno pripravljajo na zimsko sezono. S svetovnim pokalum bodo prvi začeli deskarji na snegu in sicer "prostoslogaši", ki jih 22. oktobra v Churu v Švici čaka tekma v skokih prostega sloga (big air). Na tej bo slovensko deskanje zastopal Naj Mekinc, ki se v teh dneh pripravlja v švicarskem Saas Feeju. Na uvodu v Švici pa ne bo prve dame slovenskega deskanja prostega sloga, Urške Pribošič, ki v naslednjih dneh odhaja na trening v Avstrijo.

Fotogalerija iz Planice (Grega Valančič/Sportida):

"Vselim se nove sezone in vsega kar spada zraven"

"Moji skoki v tem trenutku še niso na tako visoki ravni, da bi bila konkurenčna v svetovnem pokalu, zato bom nekaj uvodnih tekem najvišjega ranga zagotovo izpustila in se posvetila treningu. Na podlagi forme in nivoja izvedenih skokov pa se bom potem sproti, tekom sezone, odločala o posameznih nastopih. Vsekakor pa je moj glavni cilj sezone dober nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo konec februarja in v začetku marca v gruzijskem Bakurianiu," je v Planici povedala edina predstavnica deskarjev prostega sloga na druženju z mediji.

Deskarska "zvezda dneva" bronasta olimpijka Gloria Kotnik. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ob odsotnosti olimpijskega podprvaka Tima Mastnaka, ki je bil na treningu, je bila deskarska "zvezda dneva" bronasta olimpijka Gloria Kotnik. Velenjčanka v novo sezono vstopa s povsem drugih pozicij kot v preteklih letih. Medijska pozornost, ki ne pojenja, jo ne moti. Prav nasprotno, še kako se zaveda, da je ta pomembna za vse športnike, ki sredstva za delovanje dobivajo (tudi) na trgu.

"To je del igre, v kateri sem. Zaradi tega se na sezono nisem pripravljala prav nič drugače kot doslej. Poseben poudarek sem dala ustrezni kondicijski pripravi, posvetila sem se krepitvi določenih mišičnih skupin. Dobro sem pripravljena, vselim se nove sezone in vsega kar spada zraven," je bila sproščeno nasmejana športnica, ki na sneg odhaja čez dober teden dni.

Reprezentanco A v deskanju na snegu sestavljajo, Tit Šante, Naj Mekinc in Urška Pribošič, Žan Košir, Rok Marguč, Tim Mastnak in Glorija Kotnik.

Alpinci sezono že tradicionalno odpirajo v Söldnu

22. oktobra bodo sezono svetovnega pokala odprli tudi "alpinci" s tradicionalnima veleslalomskima tekmama na ledeniku Rettenbach v Söldnu, že 29. in 30. oktobra pa bodo na delu tudi smukači v Zermattu v Švici.

Ilka Štuhecv nizkem startu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska smučarska reprezentanca A je: Žan Kranjec, Štefan Hadalin, Tijan Marovt, Martin Čater, Miha Hrobat, Boštjan Kline, Nejc Naraločnik, pa Ilka Štuhec, Tina Robnik, Ana Bucik, Meta Hrovat, Andreja Slokar in Neja Dvornik.

Skakalke in skakalci glavno slovensko orožje za medalje na SP

Skakalci in skakalke se bodo v Planico vrnili med 21. februarjem in 5. marcem prihodnje leto, ko bo v idilični dolini pod Poncami potekalo svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah, največje zimsko tekmovanje na naših tleh v zgodovini. Prav od naših sov in orlov tam lahko pričakujemo največ in tudi v reprezentanci, ki jo sestavljajo Urša Bogataj, Taja Bodlaj, Jerneja Brecl, Ema Klinec, Katra Komar, Nika Križnar, Nika Prevc, Jerneja Repinc Zupančič, Maja Vtič, pa Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Domen Prevc, Žiga Jelar, Lovro Kos in vsaj uradno za zdaj še Cene Prevc - ta nas je v Planici presenetil z napovedjo, da se zelo resno spogleduje s koncem kariere -, je bilo zaznati pozitivno vznemirjenje pred pomembno zimo.

Nika Križnar in Urša Bogataj se bosta v Planico vrnili konec februarja 2023 po medalje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prerojena biatlonska vrsta

Tudi biatlonska vrsta z zimzelenim Jakovom Fakom, Miho Dovžanom, Rokom Tršanom, Alexom Cisarjem, Antonom Vidmarjem, Lovrom Plankom, Živo in Polono Klemenčič, mlado Leno Repinc ter tekaško zvezdnico Anamarijo Lampič, je pod vodstvom novega glavnega trenerja, nemške legende Rica Grossa, prerojena in polna energije ter zagona. Biatlonci so imeli domače svetovno prvenstvo lani na Pokljuki, pa ga je precej pokvarila pandemija novega koronavirusa, zato so odločeni, da januarja naslednje leto na tekmi svetovnega pokala na Rudnem polju navijačem pripravijo dober šov.

Mladostna energija v biatlonski vrsti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Eva Urevc zdaj prva violina

Po prestopu Anamarije Lampič med lovce na snegu je zdaj vodilna slovenska tekačica na smučeh Eva Urevc. V reprezentanci A si bodo poskušali mesto med tistimi, ki se bodo za medalje v Planici borili na svetovnem prvenstvu prihodnje leto, priboriti še Anja Mandeljc, Anita Klemenčič, Neža Žerjav, Hana Jamnik Mazi, pa Miha Šimenc, Vili Črv in Miha Ličef. Pod vodstvom norveškega trenerja Ole Vigna Hattestada bo še zelo zanimivo.

Ema Volavšek se je v prejšnji zimi prebila med najboljše kombinatorke sveta. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ema Volavšek adut za odličje

Tudi v nordijski kombinaciji ima Slovenija z Emo Volavšek adutinjo za odličje na nordijskem SP. V reprezentanci A so še Vid Vrhovnik, Gašper Brecl, Silva Verbič, Erazem Stanonik in Matic Gerbajs.

V telemark smučanju bosta slovenske barve na tekmah najvišje eravni branila Jure Aleš in Maša Štrakl, v smučanju prostega sloga Jošt Klančar in Klemen Vidmar, neikakor pa ne gre pozabiti na izvrstna parasmučarja Jerneja Slivnika in Gala Jakiča.

