MR pokazala najhuje: Andreja Slokar si je strgala križno vez

Pred začetkom sezone je iz slovenske smučarske reprezentance prišla nova slaba vest. Andreja Slokar je na petkovem treningu padla in si poškodovala levo koleno, so sporočili iz SZS. Po pregledu z magnetno resonanco so novice najslabše možne - strgana prednja križna vez v levem kolenu.

V petek dopoldne so z SZS najprej sporočili, da je Andreja Slokar na poti v bolnišnico, kjer ji bodo opravili magnetno resonanco. Po pregledu se bo takoj odpravila v Slovenijo na nadaljnje preiskave. "Za kakšno poškodbo točno gre, vam bomo sporočili takoj, ko bo znanih več podrobnosti," so še sporočili iz krovne zveze. Slokarjeva, ki bo v soboto dopolnila 25 let, bi morala sezono odpreti 22. oktobra z veleslalomom v Söldnu.

Magnetna resonanca v Innsbrucku je pokazala strgano prednjo križno vez v levem kolenu, v petek zvečer poroča Dnevnik. Operiral jo bo Christian Fink. Ajdovko je operiral že pred dvema letoma, ko je imela manjši poseg v desnem kolenu. Tovrstna poškodba pa običajno pomeni od šest do devet mesecev okrevanja, torej je sezona zanjo končana, preden se je zares začela.

Slokarjeva je bila za prihajajočo zimo eno od glavnih slovenskih orožij po sezoni, v kateri je imela ogromno vzponov in padcev. Konec marca je Sloveniji z zmago na slalomu za svetovni pokal v Meribelu, kjer bo prihodnjega februarja tudi svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, priborila prve ženske slalomske stopničke po šestih letih in prvo zmago po osmih. Pred tem je na začetku lanske sezone dobila še paralelni slalom v Lechu/Zürsu, vmes pa je v Pekingu le za desetinko zgrešila olimpijsko kolajno. Slalomska specialistka je minulo sezono končala kot osma slalomistka in 23. smučarka skupnega seštevka svetovnega pokala lanske sezone.

Meta Hrovat ima po marčevskem padcu še vedno težave. Foto: Guliverimage

Pod velikim vprašajem v Söldnu je zaradi bolečin v desnem kolenu tudi nastop Mete Hrovat. Težave s kolenom so posledica grdega padca 6. marca v finalu veleslaloma v Lenzerheideju. Operativnega posega ni imela, kljub petmesečnemu premoru pa so se bolečine ponovile. Že prej si je Tina Robnik pri padcu na treningu v Saas Feeju zlomila desno koleno. Po najbolj optimističnem scenariju bi lahko Lučanka že okoli novega leta začela trenirati in kasneje tudi tekmovati.

Na uvodu v sezono bosta tako v Söldnu zagotovo nastopili le Ana Bucik in Neja Dvornik, v moški konkurenci pa bosta na startu olimpijski podprvak Žan Kranjec in Štefan Hadalin.