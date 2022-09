Pred Ilko Štuhec je povsem novo obdobje. 138 točk in skupno 53. mesto v svetovnem pokalu ter le ena uvrstitev med najboljšo deseterico v svetovnem pokalu v prejšnji sezoni zagotovo niso izkupički, ki bi zadovoljili apetite nekdanje svetovne prvakinje, ki se je tako pred novo sezono odločila za temeljite spremembe. Odločila se je za spremembo na mestu opremljevalca, kjer je Stöckli zamenjal Kästle, z odhodom trenerja Stefana Abplanalpa pa trenersko vlogo po novem ob boku mame Darje Črnko opravlja še Marko Vukičević, sicer nekdanji smučar, ki se je takoj po koncu lanske sezone podal v trenersko delo.

Ilka Štuhec in Darjo Črnko Foto: Sportal

Od spremembe v trenerskem štabu ...

Z delom 29-letnega nekdanjega srbskega smučarja so v štabu Štuhčeve zelo zadovoljni. "Doprinesel je ogromno. Marko je do spomladi tudi sam aktivno smučal, tako da več kot pozna vse občutke, ki jih doživljamo tekmovalci, vse okoliščine in podrobnosti. Česa boljšega si ne bi mogla želeti, na račun tega včasih tudi razume kakšno tegobo, ki jih nekateri ostali trenerji ne morejo. Pri njem ni opaziti, da se je komaj podal v trenerske vode. Res ima dober občutek, da ve, kdaj in na kakšen način kaj povedati," je o trenerski dopolnitvi povedala Štuhčeva, navdušena je tudi Črnkova.

"Marko me je zelo pozitivno presenetil. Ko sem slišala informacijo, da se ima željo preseliti v trenerske vode, sem bila zelo vesela. Že na našem prvem sestanku je bilo to to. Vedno se posvetujeva, imam občutek, da je že res dolgo z nami in v trenerskih vodah. Tudi tisto, kar jaz povem zelo temperamentno, ko že skoraj kričim, zna on na drugi strani povedati z veliko mirnosti. Mirno mu zaupamo in res je velik doprinos k ekipi. Vidim, da se tudi z Ilko dobro razumeta, tako da vse poteka tako, kot mora," je zadovoljna odgovorna trenerka Štuhčeve.

Marko Vukičević je novi član trenerskega štaba Štuhčeve. Foto: Osebni arhiv

... do sprememb pri opremljevalcu ...

Poleg Vukičevića pa je velika novost tudi avstrijski opremljevalec Kästle, ki se vrača na področje alpskega smučanja. Ob Štuhčevi bo na smučeh avstrijskega opremljevalca smučala tudi češka "dvoživka" Ester Ledecka. "Z novo opremo sem začela pridobivati tudi na samozavesti, saj veliko bolj uživam v smučanju. Seveda je treba biti tudi hiter, na čemer ves čas delamo. Generalno gledano sem s smučmi res zadovoljna, pa tudi podpora s strani ekipe je izjemna. Pomembno je, da sem našla opremo, ki mi odgovarja, zelo veliko pa pripomore tudi želja po sodelovanju in spoštovanje. Z mano vred verjamejo v to zgodbo," poudarja Štuhčeva, ki je razkrila, da s Stöcklijem niso več našli skupnega jezika.

"Enostavno smo prišli do točke, ko sem enostavno rekla, ali menjam smuči ali pa neham smučati. Seveda je material pomemben, a prav tako je pomemben odnos ljudi to tebe kot človeka in tekmovalca. Enostavno ni šlo več, zato sem se odločila za menjavo in verjamem, da sem se odločila pravilno," pravi. "Njena govorica telesa na teh smučeh je zdaj prava," pa poudarja glavna trenerka njena ekipe.

Kästle je novi opremljevalec Štuhčeve. Foto: Sportal

Kästle je pred sezono Ilko obiskal tudi v Mariboru, kjer je o sodelovanju s Štuhčevo spregovoril tudi direktor podjetja Alexander Lotschak. "Ilka je šampionka, dvakratna zaporedna svetovna prvakinja, s čimer se res ne more pohvaliti veliko smučarjev v hitrih disciplinah. Ima ogromno izkušenj. To se je za vedno zapisalo v zgodovino in veseli in ponosni smo, da smo zdaj del tega tudi mi," je bil jasen prvi mož avstrijskega podjetja, ki je Štuhčevi priskrbel tudi serviserja. To vlogo po novem opravlja Avstrijec Roland Schneeberger, ki je dopolnil paleto novosti v štabu Štajerke.

... in sprememb v pripravah

Tako kot večina ekip svetovnega pokala se je tudi Ilka Štuhec na novo sezono pripravljala na južni polobli. Nekaj časa so preživeli v Argentini, nato so se preselili še v Čile. Oba prizorišča so izkoristili v celoti, priprave pa so potekale po željenih načrtih. "Žal zadnjih nekaj let razmere niso omogočale priprav na južni polobli, tako da je letošnja vrnitev tja povzročila kar nekaj nostalgije. Bilo je res super, okoliščine smo odlično izkoristili. Delali smo dobro, zelo sem uživala in je vse skupaj res hitro minilo," je dejala Štuhčeva, ki v preteklost več ne pogleduje. "Bolj kot poškodbe so veliki udarci za mentalno pripravo, ko močno treniraš, misliš, da delaš dobro, pa potem ni neke nagrade oziroma dobrega rezultata. To zna načeti psihološko pripravo," pojasnjuje.

Slovenska smučarka bo zdaj še naslednjih deset dni preživela v Sloveniji, kjer krepi svojo fizično pripravljenost, nato pa bo spet čas za sneg. Pripravljali se bodo na enem izmed ledenikov, kjer bodo v danem trenutku najboljše razmere. "Ilkino smučanje je na višjem nivoju, kot je bilo lani. Še vedno so neka nihanja tudi kot posledica iskanja optimalnih nastavitev, saj mora Ilka včasih med smučanjem razmišljati o več stvareh, ne samo o tehniki ali taktiki. Zaenkrat gre vse po načrtu, ne moremo reči, da je to že vrhunski nivo, gremo pa proti temu," je o stanju svoje varovanke dejala Črnkova.

Sezona se bo začela mesec dni prej kot ponavadi. Foto: Guliverimage

Začetek sezone že mesec dni prej

Sezona svetovnega pokala v hitrih disciplinah se bo letos sicer začela že veliko prej kot ponavadi. Ena od večjih novosti prihajajoče sezone bodo tekme na novih slikovitih prizoriščih pod Matterhornom, na območju Zermatta v Švici in Cervinie v Italiji, kjer bodo pripravili tekmovalni uvod v sezono hitrih disciplin, smuka in superveleslaloma. Karavana alpskih smučarjev bo glede na najnovejši predlog sezono hitrih disciplin odprla s tekmama v Zermattu v soboto in nedeljo, 29. in 30. oktobra, čemur bo sledila ženska turneja 5. in 6. novembra v Cervinii.

"To je nekaj novega, drugačnega. Po eni strani je ta hitrejši začetek sezone zanimiv, po drugi strani pa ne morem reči, da sem zaradi tega pretirano navdušena. Ne moti me datum, temveč novembrski pogoji, ki bodo vladali na ledeniku, za katere vsi vemo, da so lahko zelo muhasti. Vse skupaj pa ni tako zelo spremenilo programa priprav, ker potem sledi spet en mesec premora do naslednje tekme v Lake Louisu," je dejala Štuhčeva, ki posebne pozornosti v pripravah prvi tekmi ni namenjala, bolj je osredotočena na kasnejši pravi začetek sezone, ko se bodo specialistke za hitre discipline 3. in 4. decembra merile v Lake Louisu.

