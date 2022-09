Nekdanji smukaški kralj razkril: Odkrili so mi raka mod

"Zadnji tedni so bili drugačni. Zaradi odlične zdravniške pomoči lahko rečem tedni in ne meseci in tudi zaradi malce sreče in dobrih odločitev. Zelo sem hvaležen odličnemu zdravniškemu sistemu na Norveškem. Hvala vam!" je svoj zapis na socialnih omrežjih začel Aksel Lund Svindal, ki se je februarja leta 2019 poslovil od alpskega smučanja.

V daljšem zapisu je razkril, da se je v zadnjih tednih boril z rakom mod. "Čutil sem spremembo v mojem telesu. Nisem vedel, kaj bi bilo, če sploh karkoli. A vseeno sem se odločil, da opravim pregled. Odšel sem k zdravniku, kjer so hitro potrdili tisto, kar je zdravnik sumil že od začetka. Rak mod," je zapisal Svindal.

Pregledi, slikanja in operacija so se zgodili zelo hitro. Že po prvem tednu je njegova prognoza izgledala dobro. "Vse zahvaljujoč moji odločitvi, da sem ob prvem sumu obiskal zdravnika. Ali veste, da je rak mod najpogostejši pri moških, mlajših od 50 let? In niti ni tako redko, da se takšne stvari zgodijo tudi v zgodnjih dvajsetih," je bil jasen danes 39-letni nekdanji smučar, ki po operaciji dobro okreva.

Nekdanji izjemni alpski smučar je v svoji karieri kar 80-krat stal na stopničkah v svetovnem pokalu, od tega ima 36 zmag. Je nosilec štirih olimpijskih kolajn, od tega dveh zlatih, dvakrat je osvojil skupni seštevek v svetovnem pokalu, ima dva smukaška globusa, pet superveleslalomskih globusov, veleslalomski globus in kombinacijski globus, s čimer je eden najuspešnejših alpskih smučarjev v zgodovini. Le v slalomu ni nikoli stal na odru za zmagovalce. Leta 2019 je postal drugi smučar v zgodovini, ki je na šestih svetovnih prvenstvih osvojil kolajno. Ta dosežek si deli z Marcom Girardellijem, ki je tekmoval za Luksemburg. Pred njima je le rojak Kjetil Andre Aamodt, ki ima kolajno s sedmih različnih prvenstev.