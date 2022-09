Štiričlanska ekipa za hitre discipline pod vodstvom trenerja Grege Koštomaja se je vrnila s štiritedenskih priprav v Čilu. Opravili so zastavljene treninge in dobro tekmovali na južnoameriškem pokalu. Miha Hrobat je na enem od smukov tudi zmagal. "Na treningih kaže zelo dobro. Posebej Miho moram pohvaliti. Upam, da bo prenesel to konstantnost v zimo."

Čater je bil v pretekli zimi najboljši šesti. Foto: Guliverimage "Evropski ledeniki se topijo. Tam pa je bila prava zima. Pogoji za trening so bili pravi zimski. Res sem vesel, da smo letos spet lahko odpotovali v Čile. S tem enomesečnim treningom sem zadovoljen," je po vrnitvi v Slovenijo s sedmo silo vtise o 28-dnevnih pripravah na dveh smučiščih v Čilu delil Martin Čater, šesti z wengenskega smuka v pretekli sezoni. "V prvem delu smo se posvetili predvsem tehniki, veleslalomu, nato pa nadaljevali s superveleslalomom in smukom. Mislim, da je bilo vseh elementov res veliko. Izkoristili smo veleslalomski trening, smukaške zavoje, trenirali tudi skoke. Naredili smo pravo bazo."

Sodelovali so tudi na nekaj tekmah južnoameriškega pokala. "Težko jih primerjamo s svetovnim pokalom, je pa dobrodošlo, da hitro začutiš tekmovalni ritem. Potem ti je lažje tudi na treningu, saj si že v tekmovalnem ritmu in si že občutil nekaj pritiska," nam je pripovedoval Miha Hrobat, ki je v Čilu posegel tudi po stopničkah. Na smukih je bil prvi in tretji, na enem od superveleslalomov pa drugi. Že na treningih so imeli nekaj primerjave z Norvežani, Italijani in Francozi, na tekmi tudi z Nemci. Čater je nastopil le na dveh superveleslalomskih vožnjah ter bil drugi in sedmi. "Jaz sem si bolj želel treninga. Sem pretehtal, da predvsem potrebujem trening, trening, trening. Tako sem se udeležil le superveleslaloma. Lepo je, da spet občutiš malo adrenalina, vznemirjenje pred tekmo. Potreboval sem nekaj vrat in padel noter. Bil sem kar hiter."

Koštomaj je pohvalil fante za prizadevnost in izpostavil Hrobata. Foto: Sportida "Zelo so bili prizadevni. Imeli smo dobre pogoje, ki smo jih poskušali dobro izkoristiti. Enako število dni smo namenili posamezni disciplini, po sedem dni veleslaloma, superveleslaloma in smuka. Veleslaloma mogoče malo več, ker smo tudi ob dneh za hitre discipline naredili nekaj voženj veleslaloma," je delovne dneve v Čilu opisal glavni trener Grega Koštomaj. Superveleslalomski rezultati so bili v prejšnji zimi precej slabši kot smukaški, zato je bilo nekoliko več poudarka na veleslalomu. "Cilje, ki smo si jih zastavili pred odhodom v Čile, smo v celoti uresničili. Bil pa sem pozoren, da je bilo dovolj tudi počitka, saj so bile priprave kar naporne." Posebej je izpostavil Hrobata: "Na treningih kaže zelo dobro. Posebej Miho moram pohvaliti. Upam, da bo prenesel to konstantnost v zimo."

1.600 kilogramov opreme in 200 smučarskih kilometrov

S seboj so imeli 1.600 kilogramov opreme. Nekaj so je pustili tam za prihodnja leta (masažne mize, kole). Pot je bila kar zahtevna. V Buenos Airesu so zamenjali letališče, pri pretovarjanju so pomagali tudi smučarji. Opravili so 200 smučarskih kilometrov. Izpeljali so 60 kilometrov smuka ter prevozili 1.200 vrat superveleslaloma in 2.500 vrat veleslaloma.

"Ledeniki v Evropi vse bolj neprimerni za trening"

V zadnjih dveh sezonah so pod vodstvom Koštomaja smukači obrnili rezultatsko krivuljo navzgor, čeprav so bili brez treninga na južni polobli. Torej bi morali biti v prihajajoči zimi še boljši, saj poleti takšnega treninga v Evropi ni mogoče izpeljati. "Kar dobimo na južni polobli, je neprimerljivo s tem, kar se da dobiti v Evropi. Kot je dejal že Martin, so ledeniki v Evropi vse bolj neprimerni za trening, še posebej za nas, ki iščemo dolge terene. V Evropi so kratke proge in velika gneča ekip. V Južni Ameriki imamo mir in se lažje osredotočamo na delo. Tudi mi, trenerji, lažje sledimo svoji metodologiji, saj postaviš, kar si zamisliš, na ledenikih pa smo odvisno od volje tistega, ki progo postavi prvi."

Rok Ažnoh je novi član A-ekipe za hitre discipline. Foto: Guliverimage Lahko so trenirali na različnih snežnih podlagah, od suhega do zamrznjenega in spomladanskega snega, nekaj je bilo tudi ledu. Tako so lahko dobro preizkusili tudi opremo. To je še posebej prav prišlo Nejcu Naraločniku, ki je zamenjal opremljevalca smuči. Zdaj smuča na smučeh Atomic. Prvič je bil na pripravah v Južni Ameriki novi član A-ekipe Rok Ažnoh. "Zdaj sem lahko bolj samozavesten, bolj zanesljiv," je o sodelovanju s prvo ekipo dejal 20-letnik. "Fantje so ga dobro sprejeli. Starejša dva, Martin in Miha, sta kot nekakšna mentorja. To krepi našo ekipo," je dodal Koštomaj in poudaril, da v ekipi vlada zelo pozitivno vzdušje.