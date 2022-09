To zimo bomo še zadnjič navijali za Ano Bucik, nato bo rekla adijo dekliškemu priimku. Pred dnevi se je namreč zaročila s Krisom Joganom. Zdaj je misli sicer povsem usmerila v novo tekmovalno sezono. "Kakšen trening bo še prišel prav, nato pa naj se kar začne!" Priprave v Argentini so zelo dobro uspele, pravi.

Zaradi protikoronskih omejitev alpski smučarji v preteklih dveh poletjih niso mogli na priprave na južno poloblo. Pa je Ana Bucik vseeno odsmučala svoji najuspešnejši dve zimi. V zadnji je bila z 277 točkami šesta slalomistka svetovnega pokala, sezono prej pa s 125 14. V slalomu ji torej manjka samo še pika na i, prva uvrstitev na zmagovalni oder. Morda ji bo ta korak uspel prav zaradi uspešnih 25-dnevnih priprav, ki so jih z reprezentanco opravili v Argentini, kamor so se vrnili prvič po letu 2019.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida "V prejšnjih dveh letih nisem imela občutka, da mi je kaj manjkalo, saj smo dobro izkoristili evropske ledenike," je pogovor za Sportal po vrnitvi v Slovenijo začela Bucikova. Letos so bili pogoji na ledenikih zaradi globalnega segrevanja ozračja veliko slabši. "Srečo smo imeli, da je bilo letos mogoče iti na južno poloblo, saj pogoji v Evropi niso bili tako dobri kot v preteklih letih. Argentina je bila zelo dobrodošla. Naredili smo super trening, in to tudi v malo težjih pogojih, kar je zame zelo dobro." Na ledenikih so namreč pogoji običajno iz dneva v dan enaki, medtem ko so imeli v Ushuaii tako dneve z mehkim snegom, pa z luknjami, s trdnim snegom, v zadnjih desetih dneh pa tudi prave tekmovalne pogoje s polito progo.

Števila voženj ni preštela. "Zase lahko rečem, da mi pogoji na ledenikih zelo ustrezajo in na takem običajno zelo dobro smučam. Zato je bila ta sprememba pogojev in to, da sem imela na nekatere dneve malo težav, dobrodošla. Da sem se spopadala z drugačnimi pogoji in tudi reševala nekatere napake. To se bo med zimo zagotovo poznalo." Prva tekma sledi čez slabih šest tednov – veleslalom nad Söldnom 22. oktobra. "Ne bom rekla, da se že počutim pripravljena in da smo vse naredili, ker me delo še čaka, se je pa zagotovo v Argentini naredila prava podlaga."

"Ta trening je kakovosten, je tudi finančno velik zalogaj"

Petindvajsetdnevni pripravljalni kamp je hitro minil, pravi. Na snegu so trenirali 18 dni. Vmes je bilo še nekaj kondicijskih treningov in nekaj počitka. "Tudi prosti dnevi gredo hitro mimo. Takrat poskušaš malo odklopiti glavo, spočiti telo, a vsi se zavedamo, da je ta trening kakovosten, da je tudi finančno velik zalogaj, zato poskušamo ostati osredotočeni, da ga čim bolje izkoristimo." Vmes ji jo je malo zagodla bolezen, tako da je ob prostih dneh predvsem nabirala energijo. Priložnosti za odkrivanje Ushuaie in okoliških krajev tako ni imela veliko.

Datuma prve tekme ne pozna

Sezono je končala s četrtim mestom, v Kranjski Gori pa je bila peta. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Ne poznam datuma prve tekme. Ne vem, ali je to dobro ali slabo. Mislim, da je dobro, ker si ne postavljam nekega pritiska. Vsak trening izkoriščam čim bolje in upam, da bom imela do Söldna dovolj dobrih ponovitev, da bom lahko samozavestna na štartu," z nasmeškom pripoveduje 29-letna Goričanka. Pravi, da se tekem že zelo veseli. "Kakšen trening bo še prišel prav, nato pa naj se kar začne!" Zadnja sezona je zagotovo dobra spodbuda. Sklenila jo je s četrtim mestom v Meribelu, v prvi peterici pa je bila tudi na domačem slalomu v Kranjski Gori. "Po lanski zimi se počutim zelo dobro. Vem, da imam še rezerve, in upam, da jih bom letos unovčila."

"Odločila sva se za korak naprej, oba sva super vesela"

Novo sezono bo začela tudi s spremembo v zasebnem življenju, s fantom nogometašem Krisom Joganom sta se pred dnevi zaročila. "Ni se kaj bistveno spremenilo. S fantom sva že dolgo skupaj. Odločila sva se za korak naprej in mislim, da sva oba super vesela in se veseliva." Pravi, da bo v letošnji zimi še nastopala z dekliškim priimkom. "Za dobro nastopanja v športu je zagotovo pomembno osebno zadovoljstvo in da imaš doma urejene stvari. Jaz lahko rečem, da sem glede tega zadovoljna in mi to zagotovo pomaga."

"Pogledam kakšno nogometno tekmo več kot kakšna druga punca"

Ana Bucik in Kris Jogan Foto: Vid Ponikvar/Sportida Zaradi Krisa rada spremlja tudi nogomet. "Kolikor imam časa, ga rada spremljam. Zaradi fanta sem nogomet spoznala še bolj, da mi je bolj zanimiv. Verjetno pogledam kakšno nogometno tekmo več kot kakšna druga punca." Pa še njena domača Gorica je zdaj spet v prvi slovenski ligi. "Da, to je super. Upam, da ostanejo."

Rada spremlja tudi uspehe drugih slovenskih športnikov. Vemo, trenutno so najbolj "in" košarkarji in odbojkarji. "Ko je čas, spremljamo. Vedno smo ponosni. Mislim, da drug drugemu dajemo malo motivacije, malo spodbude. Lepo je, da čez poletje oni prevzamejo malo pobude, pozimi mi. Mislim, da Slovenci zelo stopimo skupaj, ko gre za šport, in to je lepo videti." Neverjetno, v koliko različnih športih smo uspešni Slovenci. "Na to moramo biti zelo ponosni. Ko pa pride kakšen dan, ko rezultat ni najboljši, moramo spoštovati to, kar se je doseglo."