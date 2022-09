Žan, povejte nam, kako je videti najdaljši trening kamp v sezoni.

V Argentini smo bili 25 dni, naredili smo 18 smučarskih dni. Ni torej smučanja vsak dan, zagotovo pa naredimo veliko količino treninga. Nimaš toliko prekinitev med smučanjem in lahko zato od začetka kampa do konca še bolj napreduješ. Jaz sem z opravljenim v Argentini zadovoljen.

Ste prešteli število voženj?

Da, šteje se število voženj, tudi število vratic, število dni. Število voženj na dan je odvisno od dolžine proge. Opravili smo od šest do osem voženj. So pa v Argentini daljše proge, kot če bi trenirali na ledenikih. Tako da smo imeli kdaj tudi tako dolžino proge kot na tekmi. Količina je dejavnik, ki je v tem obdobju torej pomemben, gre pa tudi za kakovost treninga. Ni samo količina količina. Jaz dam veliko tudi na kakovost smučanja. Vsako vožnjo poskušam odsmučati na visoki ravni oziroma čim bolje, kot jo lahko. Da, zdaj je bilo še več količine, bližje ko bodo tekme, pa se bo količina zmanjšala.

Foto: Grega Valančič/Sportida Imeli ste zelo raznolike pogoje za trening: od mehke do trde podlage, pravih tekmovalnih prog.

Da, vse je bilo. Vreme se v Ushuaii zelo hitro spremeni. Lahko so zelo zimske razmere z zelo dobro, trdo, kompaktno podlago, pa vse do dežja in snega. A so v Ushuaii redko slabi pogoji za trening, so kdaj težji, boljši ali slabši. Vedno je mogoče kaj narediti. Imeli smo res vse: od zelo vlažnega, malo mehkejšega snega pa do zimskega trdega. To je po eni strani dobrodošlo, da lahko naštudiraš stvari v čim bolj raznolikih razmerah.

Se je že vrnila želja po tekmovanju, vendarle je že skoraj pol leta od zadnje tekme v svetovnem pokalu?

Zagotovo. Ko prideš v ta smučarski ritem, dobiš občutek, da bo sezona blizu. Imamo sicer še mesec in 15 dni. A to bo hitro minilo. Sölden bo hitro tukaj.

Torej veste, kateri je datum prve tekme?

23. ali 24. oktober. Takrat enkrat. Ne vem natanko. (smeh, op. p.)

Foto: Grega Valančič/Sportida Je pripravljalni kamp na drugi strani planeta priložnost tudi za krepitev ekipnega duha?

Zagotovo tudi to, saj smo ves čas skupaj. In če ekipa ne deluje dobro, če se ne razumeš dobro, je take priprave težko zdržati. A kot je dejal Hadalin na novinarski konferenci, da mu je hitro minilo, je tudi meni hitro minilo. V ekipi se vsi, tekmovalci in trenerji, dobro razumemo, kar je v smučanju zelo pomembno, saj smo veliko dni skupaj.

Kako so torej videti delovni in prosti dnevi na pripravah?

Večinoma smo smučali in takrat je vsak dan zelo podoben. Smučanje, kosilo, počitek, kondicija, fizioterapija, videoanaliza. Proste dneve pa smo kdaj izkoristili za fitnes ali pa kosilo v mestu, kakšen sprehod. Ko gre kamp proti koncu, pa si že bolj utrujen in prost dan izkoristiš za nabiranje energije.

Letos ste po dolgem času trije v A-ekipi. Kako ste sprejeli Tijana Marovta? Pravi, da bi se rad učil od vas.

Tijan je zelo v redu sotekmovalec. Dobro se razumemo. Smučarsko je na dobri ravni. Vidi se, da se je pripravljen učiti. Napreduje iz dneva v dan. Zagotovo si izmenjamo informacije o smučanju. Na treningih poskušamo drug drugega spodbujati, po svoje drugega premagovati, da pride vsak na še višjo raven. Tudi zame je kar dobrodošlo, da je z nami v ekipi še en dodatni tekmovalec.

Zadnja sezona je imela vzpone in padce, bila je zelo čustvena. A z uspešnim vrhuncem, srebrno kolajno na olimpijskem veleslalomu. Foto: Grega Valančič/Sportida Ste se resetirali po prejšnji sezoni? Za vas je bila zelo čustvena, potrošili ste veliko energije, imeli vzpone in padce.

Da, kot že zadnji dve leti sem imel veliko vzponov in padcev, kar zadeva rezultate. Na srečo sem zelo dobro tekmoval na olimpijskih igrah, kar je naredilo razliko, ko pogledam na sezono z vidika uspešnosti. Čustveno se je res veliko dogajalo, od vrhunskih rezultatov do rezultatov, s katerimi nisem bil najbolj zadovoljen. Prav mi je prišlo nekaj časa premora, da sem resetiral glavo, da sem šel spet na treninge z veliko željo.

Kakšne je načrt za naslednje tedne?

Ta teden še malo kondicijskih priprav, v nedeljo pa gremo v Švico v Saas Fee. Zdaj bo ves čas akcija.