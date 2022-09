Kmalu smuk pod Matterhornom. "Razmere na ledeniku so grozno slabe."

Točno štirje tedni nas ločijo do uvodnih dveh veleslalomov v novi sezoni alpskih smučarjev. In le teden več od prvega smuka. Tekmovalci v hitrih disciplinah bodo sezono začeli v Zermattu, mesec prej kot običajno. Pa jo bodo res? Razmere na evropskih ledenikih so trenutno tako slabe, da so v slovenski ekipi bolj pesimistični kot optimistični o izvedbi prve tekme pod Matterhornom.

Čater komaj čaka prve tekme. Foto: Guliverimage Slovenski smučarji v hitrih disciplinah so se pred nekaj dnevi vrnili iz priprav v Čilu. Tam so z odliko opravili tudi nekaj tekem južnoameriškega pokala. Miha Hrobat je en smuk dobil in bil še dvakrat na stopničkah, tudi Martin Čater se je enkrat povzpel na zmagovalni oder. Adrenalin, ki ga prinašajo tekme, so tako že začutili in zato zdaj še težje pričakujejo začetek svetovnega pokala. "Vsi se pogovarjajo o Zermattu. Bomo videli, kako bo tam. Do takrat moramo še nekaj narediti. Je pa dobro, da se čim prej začne," je povedal Čater, v minuli sezoni šesti na klasičnem smuku v Wengnu. "Vse je malo na 'knap'. Tehničarji vedno začnejo en mesec prej. Mi zdaj nimamo toliko časa za priprave, saj običajno zadnje nastavitve opreme preizkušano v Severni Ameriki. Zdaj bo potrebno biti pravi že na ledeniku mesec prej."

"Približujejo se neke fronte, a vsak dan je napovedano manj snega"

V slovenski ekipi imajo pripravljen rezervni načrt, če tekmi v Zermattu odpadeta. Foto: Mediaspeed Smučarji v hitrih disciplinah so doslej sezono začeli šele konec novembra s tekmami v Kanadi in ZDA. Letos pa je FIS uvedla veliko spremembo. Prva dva smuka bosta že konec oktobra in sicer nad Zermattom v Švici. Gre za smuk, o katerem je bilo v zadnjem letu veliko govora: štart pod Matterhornom in proga speljana v Švici in Italiji. Ker celotna infrastruktura še ni zgrajena, bo letos sicer potekal še v krajši različici. Če tekmi 29. in 30. oktobra sploh bosta. "Bomo videli, kako bo s snegom. Trenutno ne kaže najbolje," ni nič kaj optimistično zvenel Čater.

Situacijo in načrte slovenske ekipe je bolj temeljito pojasnil glavni trener Grega Koštomaj: "Od 30. septembra bomo trenirali v Saas Feeju, nato gremo 11. v Zermatt. Štiri dni pred tekmo bomo šli še na tehnični trening." Lahko bodo torej trenirali tudi na progi, ki bo gostila tekmi. "Je pa tako, kot je rekel Martin, trenutno so razmere na ledeniku grozno slabe. Približujejo se neke fronte, a vsak dan je napovedano manj snega. Bomo videli, kaj se bo sploh dalo realizirati." In od tega so odvisni tudi njihovi treningi. "Imamo A, B in tudi načrt C. Lahko se zgodi, da bomo, če bodo odpovedali tekmi, izpustili Saas Fee, saj se potem vse zamakne do konca novembra. In potem fantje bolj potrebujejo regeneracijo in kondicijo. Da do tekem v Ameriki ni preveč utrujajoče."

Teden pozneje (peti in šesti november) bodo na isti progi v smuku tekmovale še smučarke.

Priprava proge poteka dobro, tekme lahko prepreči le vreme

Ikonična gora Matterhorn je 4.478 metrov visoka gora med Švico in Italijo. Foto: Reuters Organizator prve čezmejne tekme svetovnega pokala je ta teden sporočil, da je po ogledu terena s strani FIS-a vse pripravljeno za izvedbo tekme. Edino, kar bi štiri tekme lahko preprečilo, je vreme. "Dela na in ob progi potekajo po načrtih. Kulisa z Matterhornom v ozadju je res edinstvena," je dejal tehnični direktor FIS Markus Waldner. "Če bo snežilo in bodo temperature nizke, ni več ovir za uspešno izvedbo tekme." Toplo in suho poletje je poskrbelo, da je ledenik letos izgubil veliko prostornine. Proge na ledeniku so bile celo nekaj tednov zaprte. Zdaj je končno spet snežilo in so jih delno odprli. "Sneg v tem času na taki nadmorski višini ni nič neobičajnega. Verjamemo, da bomo imeli konec oktobra dovolj snega na ledeniku," pa je povedal predsednik organizacijskega odmora Franz Julen.

[News] L'inspection finale de la FIS et des responsables du "Matterhorn Cervinio Speed Opening" a eu lieu à #Cervinia en début de semaine

A retenir : du point de vue de l'organisation rien ne s'oppose à l'organisation des courses sur la Gran Becca fin octobre et début novembre pic.twitter.com/uUyYbf27hz — Top Ski News (@Top_Ski_News) September 22, 2022

Za letošnje tekme je štart predviden na nadmorski višini 3.700 metrov, cilj na 2.835 metrih. Ko bodo naslednje leto zgradili novo gondolo, pa bo štart na višini 3.900 metrov.