FIS potrdila: smuk pod Matterhornom že čez devet mesecev

Mednarodna smučarska zveza (FIS) je potrdila, da se bo za smučarje v hitrih disciplinah svetovni pokal od prihodnje sezone začenjal mesec prej. In to z novim spektakularnim smukom pod Matterhornom.

Matterhorn oziroma Monte Cervino je 4.478 metrov visoka gora na meji med Švico in Italijo. S svojo piramidasto obliko je ena najbolj prepoznavnih na svetu. Od lanskega maja sta švicarska in italijanska smučarska zveza napovedovali, da bosta skupaj pripravili povsem novo progo za smuk, ki bo potekala prav pod to kultno goro.

Štart bo imela v Švici, cilj pa v Italiji. Pomislekov je bilo veliko, a zdaj je uradno. Zermatt/Cervinia bo od sezone 2022/2023 gostil moški in ženski smuk za svetovni pokal. In to še pred običajnim začetkom zime za tekmovalce v hitrih disciplinah, ki se je do zdaj začenjal konec novembra v Severni Ameriki.

Inovativen in vizionarski projekt

"Zgodovinska proga s štartom v Italiji in ciljem v Švici bo nekaj posebnega," je poudaril predsednik FIS Johan Eliasch. "Že leta smo si želeli, da bi bilo več ravnovesja v številu tekem v hitrih disciplinah s tehničnimi. Z začetkom sezone za 'hitraše' pod Matterhornom smo to željo zdaj izpolnili," pa je dejal predsednik švicarske smučarske zveze Urs Lehmann. Njegov kolega iz italijanske zveze Flavio Roda je dodal: "To bo mejnik v zgodovini alpskega smučanja. Bo pa velik izziv, da tekme prvič izpeljemo že v prihodnji sezoni. A ga z veseljem sprejmemo. Ta inovativen in vizionarski projekt lahko uresničimo v devetih mesecih." Progo je zasnoval nekdanji smučar Didier Defago. Dolga bo skoraj pet kilometrov, torej še pol kilometra daljša od tiste v Wengnu.

Prvič bo štart na 3.700 metrih

Novo gondolo bodo speljali do nadmorske višine 3.900 metrov. Foto: Reuters Točnega datuma prvih tekem še ni, a najverjetneje bodo tekme zadnji konec tedna oktobra 2022 in prvi novembra 2022. Tako fantje kot dekleta bodo odpeljali dva smuka. Predviden štart moškega smuka bo na nadmorski višini skoraj 3.900 metrov. Prvič sicer še ne, saj bo gondola do te višine dokončana do spomladi 2023. Prvič bodo tako štartali na višini 3.700 metrov, cilj bo na 2.835 metrih.

Proga na tako visoki nadmorski višini pa pomeni, da bodo imeli smučarji v hitrih disciplinah možnost, da tu trenirajo tudi poleti in jim ne bo treba na drage priprave v Južno Ameriko. Švicarji bodo progo za trening odprli za vse reprezentance. Najpogostejši dvom o smiselnosti in varnosti takšne tekme je glede tega, kako bodo smukači na taki nadmorski višini, kjer je zrak redkejši, smučali dve minuti. Drugi pomislek pa je bil okoljski, ker gre za gradnjo novih objektov sredi neokrnjene narave.