Šteje, kar se sveti, a želeli bi si tudi olimpijski duh, ki ga ne bo #video

Moški del slovenske olimpijske ekipe v alpskem smučanju šteje pet tekmovalcev. Največ olimpijskih izkušenj ima Žan Kranjec, ki je na zadnjih dveh v veleslalomu osvojil 24. in četrto mesto. V Pekingu ga veleslalom čaka 13. februarja. Že prvo nedeljo iger (šestega februarja) pa bodo v svoji prvi disciplini, smuku, tekmovali Boštjan Kline, Martin Čater in Miha Hrobat. Kline ima iz Pjongčanga 27. mesto v smuku in 10. v superveleslalomu, Čatrov najboljši olimpijski rezultat je 19. mesto s smuka v Koreji, medtem ko je bil na tej isti tekmi Hrobat 29. Naknadno je olimpijski komiti med potnike v Peking uvrstil še Nejca Naraločnika, ki še nima točke v svetovnem pokalu.

Kranjec: Lahko se borim z najboljšimi

Žan Kranjec je bil pred štirimi leti na olimpijskih igrah četrti v veleslalomu. Foto: Reuters Kranjca pred potjo na Kitajsko čaka še torkov slalom v Schladmingu. V veleslalomu so njegove olimpijske želje najvišje, pa čeprav ni bil v prvi deseterici od decembrske tekme v Val d`Iseru. "Verjamem, da sem sposoben, in verjamem, da bom dvignil raven smučanja do olimpijskih iger. Bolje bom pripravljen, kot sem kazal na zadnjih tekmah. Lahko se borim z najboljšimi, lahko grem v boj za kolajne. Bil sem že četrti na olimpijskih igrah. Na velikih tekmovanjih sem že dobro tekmoval, a mi je vedno malo zmanjkalo za medaljo." Čeprav je izgubil mesto v elitni sedmerici, ga to pred olimpijskim nastopov ne skrbi tako zelo. "Verjamem, da bo tam proga enaka za vse. Ker je dosti suho, ni veliko padavin. Mislim, da bo proga dobro pripravljena."

Šteje samo tisto, kar se sveti

Boštjan Kline je bil v Pjongčangu na smuku 27. V superveleslalomu je bil 10., a to zimo je v tej disciplini slabši. Foto: Reuters Smukači imajo toplo-hladno sezono. Proti igram gledajo optimistično, o rezultatskim ambicijah pa ne govorijo. "Skušal se jo bom lotiti kot vsake druge tekme. Predvsem zaradi rezultatskega pritiska, ki ga prinesejo olimpijske igre. Imajo pa olimpijske igre neko svojo noto. Zato je pomembno, da ostaneš v svojih okvirih, da greš tja s fokusom na smučanje, na svojo nalogo," razlaga Kline, ki se obenem zaveda, da na igrah šteje samo tisto, kar se sveti. "Na olimpijskih igrah imam svoja pričakovanja. Vsi vemo, da so medalje tisto, kar se sveti, kar edino šteje."

Nihče še ni presmučal olimpijske proge za smuk

Olimpijske smukaške proge ne poznajo. Testne tekme tam ni bilo. Vedo le, da so na Kitajskem običajno zelo mrzle zime. "Skozi treninge bo dovolj časa, da jo spoznamo. Tudi za preostale bo enako. Nihče je ni presmučal. Mogoče je kdo videl posnetke, a vseeno ne moreš enako vizualizirati," razmišlja Čater. Kline dodaja: "Ni moteče, kar zadeva mene. Saj nihče ne pozna proge. To se mi zdi pošteno. Mogoče se bomo na prvem treningu bolj lovili. A smo vsi dovolj dobri smučarji, da progo hitro spoznamo in se znamo prilagoditi. Je bilo pa v Koreji lažje, ker smo imeli že dve leti prej tam tekmo." Hrobat pravi, da bi bil pravi olimpijski smuk v Kitzbühelu ali Wengnu. "Kot se da razbrati iz podatkov o progi, je kar dosti strma. Tam je mraz, umeten sneg. Verjetno bo kot na prejšnjih igrah vse lepo zglajeno. Bomo pa več vedeli, ko bomo prišli tja."

Smučarski center Yanqing, kjer bodo tekmovali alpski smučarji. Foto: Reuters

Vsakodnevno testiranje in igre brez navijačev, brez duše

Martin Čater ima z olimpijskega smuka najboljšo uvrstitev od četverice Slovencev – 19. mesto. Foto: Reuters Med igrami jih vsak dan čaka testiranje za koronavirus. Pravzaprav morajo na test zdaj vsak dan do iger (14 dni pred odhodom na Kitajsko). Fantje ostajajo mirni, za vse protokole in obveznosti skrbijo trenerji oziroma smučarska zveza. "Ko mi rečejo test, grem. Za olimpijske igre je še več formularjev, dokumentov, ki jih je treba izpolniti. A tudi tu so vse naštudirali na zvezi. Nam samo naročijo, kaj je treba izpolniti," je na zadnjem druženju z novinarji pojasnil Čater.

Kline je načel še eno zanimivo temo. Kako že v Južni Koreji ni bilo pravega olimpijskega duha. Na Kitajskem bo zaradi protikoronskih ukrepov to samo še bolj potencirano. "Kar zadeva okolje in ambient, kot sem ga izkusil v Južni Koreji, to niso bile olimpijske igre. Mi smo bili sami v hotelu, sredi ničesar, sredi gozda. Nismo vedeli, kaj se dogaja v vasi, na igrah. Na olimpijskih tekmah bi morala biti neka kulisa, nek ambient. Ampak kar dobimo, to vzamemo. Po mojem bi bila lepša in boljša izkušnja, če bi bile igre v Evropi."

A kot poudarja Kranjec, gredo tekmovalci tja v prvi vrsti, da tekmujejo. Bo pa strah pred pozitivnim testom ves čas v njih. "Vsak vrhunski tekmovalec ima fokus na tekmo, na trening. Si pa zagotovo nihče ne želi takih iger, kot bodo letos. Vsakodnevno bo testiranje, ne moreš biti stoodstoten. Mi se skušamo čim bolj paziti in čim manj razmišljati o tem. Lahko se pazimo, a stoodstoten ne moreš biti. Gotovo bo veliko omejitev. Druženje ne bo mogoče. Zagotovo bi si vsak želel bolj sproščenih olimpijskih iger. A nimamo izbire. Obremenjevati se s tem, na kar nimaš vpliva, nima smisla. Jemlje preveč energije. Upam, da pridemo normalno skozi olimpijske igre in oddelamo, kot smo si zamislili."