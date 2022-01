"Preveč vprašanj na štartu, in ne, nisem se 'strgal z verige'" #video

Žan si je na zadnjih tekmah postavljal preveč vprašanj. Foto: Guliver Image Pred sezono je veljal za prvega aduta slovenskih alpincev. Smučar, ki lahko po 28 letih na olimpijskih stopničkah nasledi Jureta Koširja. In sezono je Žan Kranjec odprl, kot si je želel. S tretjim mestom na veleslalomu v Söldnu. "Začetek je bil super. Bil sem samozavesten. Na zadnjih treh veleslalomskih prizoriščih pa tako smučanje kot rezultati niso bili takšni, kot bi si jih želel. Ne morem govoriti o katastrofi, a to ni bilo, kar sem si želel," je spletno druženje s slovenskimi novinarji začel 29-letnik, ki ima v svetovnem pokalu devet uvrstitev na stopničke v veleslalomu, od tega dve zmagi.

Izgubil mesto v elitni sedmerici

Foto: Guliver Image Zato ga, jasno, deseto mesto iz Val d`Isera, 13. in 12. iz Alte Badie ter nazadnje odstop v Adelbodnu ne zadovoljijo. Izgubil je mesto v elitni veleslalomski sedmerici. "Da bi me to zelo peklo? V Alti Badii, ko sem štartal izven sedmerice, me je res malo peklo, ker je bila vsaka številka pomembna. Zato nisem bil najbolj zadovoljen. Moj cilj je, da se čim prej vrnem v sedmerico."

Na wengenskem slalomu ni tekmoval. Raje je treniral v Kranjski Gori. Tam je bil tudi norveški as Henrik Kristoffersen. Norvežanov nekdanji serviser Philippe Petitjean je medtem postal nov Žanov serviser. Kranjec se je namreč razšel z Lojzetom Debelakom.

Ne trdi pa, da so za nekoliko slabše rezultate krive le smuči oziroma njihova priprava. "V smučanju je težko vedno pokazati le na eno stvar. Gre predvsem za mojo samozavest. Vedno sem imel preveč vprašanj na štartu, preveč polno glavo. V glavi pa le tega, kar je najbolj pomembno, nisem imel. To je smučanja, da se 'strgaš z verige', ko si na štartu. Imel sem tudi nekaj dvomov o materialu." Časa za vrnitev na staro pot je še dovolj. Tekma leta zanj, olimpijski veleslalom, bo čez dobre tri tedne (13. februar). "Od zadnjih tekem do olimpijskih iger skušam dobiti nazaj to zaupanje, samozavest. Mislim, da sem na dobri poti. Nekaj dela je še. Verjamem, da ga zmorem." Do iger ga čakata še dva slaloma, sobotni v Kitzbühelu in nato še nočni v Schladmingu.

"Še vedno verjamem vase"

Zadnji teden je preživel na dobrem treningu v Kranjski Gori. Foto: Guliver Image

"Še vedno verjamem vase, in da je še vedno vse odvisno od mene, kakšen bo rezultat. Če pokažem svoje najboljše smučanje, se še vedno lahko kosam z najboljšimi. Vprašanje je samo, zakaj zadnji dve leti tega ne pokažem redno na tekmah," se sprašuje Kranjec.

To zimo ima Kranjec le dve uvrstitvi v deseterico. Foto: Guliver Image Dobri dve leti minevata od njegove zadnje zmage (11. januar 2022 v Adelbodnu). Strmine so bile takrat njegova prednost, zdaj na njih ni več najhitrejši. "Ne bom rekel, da sem pozabil smučati na strmini. To je v veliki meri povezano s samozavestjo, suverenostjo, a na tekmah sem vedno dobro tekmoval, in to bolje kot na treningih. Letos je mogoče ravno obratno. Če me nekaj moti, me na tekmi še bolj moti. Če imam dobre občutke, pa lahko na tekmi iztržim še več." Edini odgovor, ki ga je do zdaj že dobil, je ta, da mu bolj ustrezajo nekoliko daljše kot pa krajše smuči.

Ostal je brez ekipnega kolega Hadalina

V že tako mali slovenski moški ekipi za tehnične discipline, ki jo vodi Klemen Bergant, je prišlo še do ene spremembe. Štefan Hadalin je zaradi osebnih razlogov predčasno končal sezono. Že prej je več kot mesec dni manjkal na treningih zaradi težav s hrbtom. "Velika škoda, da se je odločil oziroma so se odločili, da zaključi letošnjo sezono. Tega ni lahko narediti, sploh, če sledijo še olimpijske igre. Ni mu lahko. Moram pa povedati, da sva bila nekaj sezon veliko skupaj, edina dva v ekipi. Zato mislim, da velike razlike v mojem smučanju ne bi smelo biti."