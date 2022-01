Za slovenskimi alpskimi smučarji v hitrih disciplinah je najuspešnejši konec tedna v sezoni, pred njimi pa najprestižnejši. Martin Čater je wengenska smuka končal na 10. in šestem mestu, kar sta njegovi najboljši uvrstitvi te zime. Boštjan Kline je bil na sobotnem smuku 20., Miha Hrobat pa je tri točke osvojil na petkovem. Pred potjo v Kitzbühel in obenem še zadnjič pred februarskimi olimpijskimi igrami so prek videokonference v torek popoldne odgovarjali na novinarska vprašanja.

Čater: Sem samozavestnejši, še so rezerve

Čater Foto: Reuters "Forma se vzpenja. Upam, da se bo trend nadaljeval. Vsaka tekma je drugačna in jaz poskušam na vsaki dati svoj maksimum. So boljše in slabše. Na zadnjih tekmah mi je dobro uspelo. Rezerve so še. Kaže dobro. Optimistično gledam proti olimpijskim igram," je o dosedanjem poteku zime svoje misli strnil Čater, ki je trenutno 15. smukač v seštevku svetovnega pokala. Sobotno šesto mesto in le 22 stotink zaostanka za stopničkami mu dviga samozavest. "Ostajam realen. Ne obremenjujem se z mesti. Sem pa bolj samozavesten. Tistih 22 stotink sem nekje še pustil. Bila je še rezerva. Lahko pa bi naredil veliko napako. Ampak sem bil kar dobro zbran na vseh treh tekmah v Wengnu."

Zanimivo, da je Čater največ točk osvojil prav na najdaljšem smuku zime, medtem ko v Lake Louisu in Bormiu ni osvojil nobene. Večina tekmecev je govorila, kako so jih v Wengnu pekle noge, je torej Martin tako dobro fizično pripravljen? "Imel sem najboljši čas na zadnjem odseku. Klasika z vrha mi je bolj všeč. Ima dve pasti, dva ključna zavoja, ki jih običajno dobro zadenem. Mogoče tu pridobim prednost. Z vrha pečejo noge že na polovici proge. A je mogoče. Za to smo poleti tudi trenirali."

Kline: Trenutno je določena stalnost

Kline je bil v soboto v Wengnu 20. Foto: Reuters Kline je v smukaškem seštevku 19., najboljši rezultat je dosegel v Val Gardeni in v Lake Louisu, ko je bil obakrat enajsti. "Sezona je za zdaj potekala dobro. Nekateri rezultati so bili zelo dobri, tudi vožnje. Nekatere sicer malo manj, ampak vse kar zadovoljivo. Na vseh prizoriščih sem prišel do svojih najboljših rezultatov. Tako to je. Eno sezono gre boljše, drugo slabše. Trenutno je določena stalnost. Sezone sem se lotil malce drugače, verjetno mi tudi material malce bolj ustreza oziroma sem se nanj bolje privadil. Stvari poskušam čim bolj poenostaviti."

Ko je ostal brez točk, so se mu dogajale napake. Na primer na petkovem smuku v Wengnu, ko je bil 31. "Če bi ciljni S bolje odpeljal, bi bil okoli 15. mesta. Bila je bolj površnost kot napaka. Vso progo bi moral odpeljati boljše." Večja težava zanj ostaja superveleslalom: na treh je odstopil, na preostalih dveh pa bil 42. in 52. "Kar zadeva superveleslalom, vsekakor zaostajam za pričakovanji, kar sem želel prikazati iz smučarskega vidika. V Beaver Creeku sem se lotil taktično narobe. V Gardeni se je zgodila napaka. V Bormiu spet taktično narobe, v Wengnu pa spet dve napaki. Mislim, da sem se marsičesa naučil."

Hrobat: Želel sem smučati preveč lepo

Hrobat je to zimo točke osvojil dvakrat. Foto: Guliver Image Najmlajši od trojice je svoje nastope opisal kot toplo hladne. Hrobat je bil najboljši na smuku v Bormiu, 18., v smukaškem seštevku je 39. Razlog, da je le dvakrat prišel med dobitnike točk, pozna. "Želel sem smučati preveč na lep način. Na pripravah sem se osredotočil na višji vhod v zavoj, kar me je mogoče v prejšnjih letih malo teplo na določenih podlagah. Mogoče sem zato zdaj preveč razmišljal o tem na tekmi in se zato nisem vrgel dol." Želel je torej smučati preveč lepo in zato premalo napadalno. "Vem, da lahko smučam hitro. Moram se samo prepričati, da je edina pot, da napadem od štarta do cilja. Če se izide, se izide, če se ne, pa poskušam iz tega vzeti najboljše stvari. In iti na naslednjo tekmo čim bolj sproščeno. Na začetku sezone sem poskušal iti prek sebe in so se mi dogajale neumne napake."

Čeprav bo "tema", želi, da ne bi šlo samo za preživetje

Čater v Kitzbühelu še ni bil boljši kot 26. Foto: Reuters Zdaj sledi 82. pokal Hahnenkamm. Pred letom dni se konec tedna v Kitzbühelu za Čatra ni najbolje razpletel. Superveleslaloma ni končal, na smukih pa je bil 26. in 45. Čeprav mu bolj ustreza sončno vreme kot pretekli konec tedna v Švici, gre v oblačno in zasneženo Avstrijo vseeno z boljšimi občutki kot lani. "Kot sem gledal vremensko napoved, bo tema. Kar mi ni tako všeč, kot pa mi je bilo v Wengnu. Načrt imam, da se tega lotim s prvim treningom, gradim na vseh in dam vse, kar lahko. Glede na rezultate in sezono sem bolj optimističen kot lani, ko je bila zmaga na začetku, nato pa upad forme, poškodba kolena. Trenutno sicer čutim rahle bolečine v kolenu, ampak to je od napora."

Zloglasni Streif torej zanj ta petek in soboto ne bo pomenil zgolj preživetja kot pred letom dni. "Lani je bilo tako videti, da. Na prvem in drugem treningu bom poskušal najti bolj tekmovalne linije, da ne bo šlo samo za preživetje. Bolj samozavesten, pripravljen prihajam na to tekmo. Brez rezultatskih pričakovanj, ampak da se vržem dol."