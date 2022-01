Šok ali pričakovano? Najboljši slovenski slalomist prekinja sezono.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štefan Hadalin se je zaradi osebnih razlogov odpovedal nadaljevanju sezone in nastopu na olimpijskih igrah v Pekingu.

Najboljši slovenski slalomist Štefan Hadalin, ki so ga v zadnjem obdobju pestile težave s hrbtom, predčasno prekinja letošnjo sezono. To pomeni, da bo izpustil tudi letošnje olimpijske igre v Pekingu. Kot razlog za umik je navedel osebne razloge.

S Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da nekdanji svetovni podprvak v kombinaciji Štefan Hadalin iz osebnih razlogov predčasno zaključuje letošnjo smučarsko sezono, kar hkrati pomeni, da bo izpustil tudi olimpijske igre v Pekingu.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bo 26-letni Vrhničan zdaj svojo energijo in čas usmeril v prihodnost, k uspešnemu povratku na bele strmine. Hkrati so zaprosili tudi za spoštovanje njegove zasebnosti.

Hadalin je novico potrdil na družbenih omrežjih:

Hadalin, zadnji slovenski dobitnik smučarske medalje na svetovnih prvenstvih (leta 2019 je bil v kombinaciji drugi) je letos nastopil na zgolj petih tekmah svetovnega pokala. Najvišje je bil uvrščen na paralelni preizkušnji novembra lani v Lech Zürsu, kjer je bil osmi.

Zaradi bolečin v hrbtu je izpustil slaloma v Val d'Iseru in Madonni di Campiglio, v Adelbodnu pa je ostal brez uvrstitve po odstopu na prvi progi. Tudi na zadnji tekmi v Wengnu mu ni šlo po načrtih. S štartno številko 21 ni prehitel nikogar in z zaostankom 4,33 sekunde ostal brez nastopa v finalni vožnji. Tekmo je končal povsem na repu, na 46. mestu.

Slovenski olimpijski seznam zdaj šteje 40 imen.

