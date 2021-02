Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teja Gregorin in Vesna Fabjan sta se iz Sočija vrnili bogatejši za bronasto olimpijsko medaljo.

Teja Gregorin in Vesna Fabjan sta se iz Sočija vrnili bogatejši za bronasto olimpijsko medaljo. Foto: Vid Ponikvar

Leta 2014 sta slovenske ljubitelje športa na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju navdušili biatlonka Teja Gregorin in smučarska tekačica Vesna Fabjan. Oba sta osvojili bronasto medaljo. Fabjanova se je izkazala v prostem sprintu, kjer je zaostala le za dvema tekmicama, le dve uri po njej pa se je na zmagovalnem odru v Rusiji znašla še njena rojakinja Gregorinova, ki je osvojila tretje mesto v desetkilometrskem zasledovanju. To je bil četrti dan olimpijskih iger v Sočiju, na katerih je osvojila kar osem medalj (dve zlati, dve srebrni in štiri bronaste).

Zgodilo se je še …

Leta 1890 se je v Idriji rodil Stanko Bloudek. Bil je letalski konstruktor in konstruktor prvega slovenskega avtomobila, športnik, športni delavec, inženir in arhitekt.

Foto: MaPa

Bil je pionir številnih športov na Slovenskem, s katerimi se je kot član ljubljanskega športnega kluba Ilirija in Sokol tudi aktivno ukvarjal. Tako je bil eden od prvih nogometašev v Sloveniji, državni prvak v metanju diska in večkratni prvak Jugoslavije v umetnostnem drsanju. Od leta 1932 je naredil načrte za okoli sto smučarskih skakalnic. Med drugim je konstruiral in nenehno dograjeval planiško skakalnico (Bloudkova velikanka).

Leta 1900 je Dwight F. Davis ustanovil novo teniško tekmovanje Davisov pokal (Davis Cup), ki poteka še danes.

Leta 1928 so v švicarskem alpskem športnem središču St. Moritz slovesno odprli 2. zimske olimpijske igre. Prvič v zgodovini niso bile v isti državi kot nekaj mesecev pozneje poletne igre. Prireditev, na kateri se je 438 športnikov in 26 športnic iz 25 držav do 19. februarja 1928 potegovalo za odličja v 14 disciplinah štirih športnih panog, je kot novost prinesla tekmovanja v skeletonu, vrsti malo težjih saní, na katerih se sankač po progi spušča na trebuhu z glavo naprej, prihajajo pa prav iz St. Moritza.

Med tekmovalnimi dosežki je finski drsalec Clas Thunberg svojim trem zlatim medaljam iz Chamonixa 1924 tukaj dodal dve novi, Norvežan Johan Grottumsbraaten je zmagal v smučarskem teku na 18 km in v nordijski kombinaciji, njegova le 15 let stara rojakinja Sonja Henie pa je z zmago med posameznicami v umetnostnem drsanju izzvala pravo senzacijo. Sonja je naslov najmlajše zmagovalke v kaki posamični disciplini potem obdržala kar 74 let!

Leta 1968 je francoski alpski smučar, takratni svetovni prvak Jean-Claude Killy, na olimpijskih igrah v Grenoblu osvojil zlato medaljo v smuku. Pozneje je bil na istem tekmovanju najboljši še v veleslalomu in slalomu.

Leta 1980 je košarkar Houston Rockets Rick Barry kot prvi na tekmi lige NBA zadel vsaj osem trojk.

Leta 1984 je finska smučarska tekačica Marja-Liisa Hämäläinen na olimpijskih igrah v Sarajevu osvojila zlato medaljo v teku na 10-km. To je bila prva izmed skupno treh olimpijskih zmag, saj je bila najboljša tudi na pet in 20 km.



Leta 1995 je Američan Michael Johnson na atletskem dvoranskem mitingu v Renu v Nevadi postavil nov svetovni rekord na 400 metrov. Progo je pretekel v času 44,97 in tako za pet stotink izboljšal tri leta star rekord svojega rojaka Dannyja Everetta (45,02).



Leta 2005 je takratna olimpijska zmagovalka Hrvatica Janica Kostelić na svetovnem prvenstvu alpskih smučark v italijanski Santa Caterini zmagala v slalomu in s tem ubranila naslov iz St. Moritza.

Leta 2008 je na tekmi gabonske nogometne lige tragično umrl 21-letni gabonski reprezentant Guy Tchingoma, sicer član Librevilla.

Leta 2013 je bil Američan Ted Ligety v Schladmingu na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju osvojil še svojo drugo zlato kolajno. Po zmagi v superveleslalomu je bil najboljši tudi v superkombinaciji.

Leta 2017 je slovenska judoistka Tina Trstenjak postala zmagovalka grand slama v Parizu. Olimpijska prvakinja iz Ria je v velikem finalu kategorije do 63 kilogramov premagala Francozinjo Clarisse Agbegnenou, s katero sta se pomerili že v finalu olimpijskih iger. Tudi takrat je bila boljša Celjanka.

Foto: Sportida

Leta 2019 je slovenski alpski smučar Štefan Hadalin na svetovnem prvenstvu na Švedskem senzacionalno osvojil srebrno medaljo v alpski kombinaciji. Po smukaškem delu je bil na 30. mestu. Zmagovalec je postal Francoz Alexis Pinturault.

Rodili so se …

1937 nekdanji kanadski hokejist Eddie Shack

1966 nekdanji slovenski atlet Roman Kejžar

1972 nekdanji angleški nogometaš Steve McManaman

1974 slovenski nogometni trener Saša Gajser

1976 nekdanja slovenska alpska smučarka Alenka Dovžan

1983 slovenski rokometaš Miladin Kozlina

1983 nekdanji nizozemski nogometaš Rafael van der Vaart

1984 nekdanji slovenski hokejist Miha Pisanec

1985 nekdanja češka alpska smučarka Šárka Strachová (rojena Zahrobska)

1987 nogometaš iz BiH Ervin Zukanović

1987 švicarski alpski smučar Beat Feuz

1991 španski košarkar črnogorskih korenin Nikola Mirotić

1992 francoski košarkar Louis Labeyrie

1993 nemški smučarski skakalec Karl Geiger

1994 ruski nogometaš Roman Zobnin

1994 slovenska atletinja Claudia Štravs

1995 slovaški nogometaš Milan Škriniar

1995 slovenska odbojkarica Nina Lovšin

1996 ruski teniški igralec Daniil Medvedev

1996 slovenski atlet Jan Luxa

1996 nemški nogometaš Jonathan Tah

1996 urugvajski nogometaš Lucas Torreira

1997 poljski teniški igralec Hubert Hurkacz

1998 nemški atlet Niklas Kaul

2000 ameriški košarkar Nassir Little​