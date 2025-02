Leta 1984 so se začele zimske olimpijske igre v Sarajevu, na katerih je sodelovalo 1.272 tekmovalcev in tekmovalk iz 49 držav. Govor ob odprtju 14. zimskih iger je imel jugoslovanski predsednik Mika Špiljak. Na devetih prizoriščih so trajale do 19. februarja.

Na teh igrah je slovenski alpski smučar Jure Franko osvojil srebro v veleslalomu, prvo olimpijsko odličje za Slovenijo in takratno Jugoslavijo.

Najuspešnejša udeleženka iger je bila Vzhodna Nemčija s šestimi zlatimi, devetimi srebrnimi in devetimi bronastimi medaljami.

Leta 2014 so se s slavnostjo slovesnostjo odprle zimske olimpijske igre v Sočiju. Igre je na stadionu Fišt v olimpijskem mestu uradno odprl ruski predsednik Vladimir Putin in sporočil, da se lahko športni boji na XXII. zimskih igrah začnejo. Slovensko zastavo je na stadion prinesel kapetan hokejske reprezentance Tomaž Razingar.

Klikni na spodnjo pasico in si preberi obširno multimedijo - Sarajevo '84

Leta 2022 so slovenski skakalci Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj in Peter Prevc na olimpijskih igrah v Pekingu spisali zgodovino in slavili zmago na premierni tekmi mešanih ekip.

Slovenska četverica je na kaotični tekmi, polni diskvalifikacij, z ogromno prednostjo 111,2 točke prehitela Rusijo na drugem mestu, do brona pa je presenetljivo prišla Kanada, ki je za Slovenijo zaostala kar za 156,9 točke.

Zgodilo se je še …

... leta 1964 je najboljši boksar vseh časov, Američan Cassius Marcellus Clay, prestopil v islamsko vero. Preimenoval se je v Muhamada Alija.

... leta 1982 je slovenski alpski smučar Bojan Križaj na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Schladmingu osvojil srebrno medaljo.

... leta 1996 je slovenska nogometna reprezentanca pod vodstvom Zdenka Verdenika igrala prijateljsko tekmo proti Islandiji v Valletti in zmagala s 7:1. Junak tekme je bil Sašo Udovič, ki je zabil prvih pet golov za Slovence. Dva gola sta prispevala še Matjaž Florjančič in Ermin Šiljak.

... leta 1999 je na dvoranskem atletskem mitingu v Stuttgartu Brigita Bukovec postavila državni rekord v teku na 60 metrov z ovirami (7,78). Ta rekord je še vedno veljaven.

... leta 2002 so košarkarji Uniona Olimpije v 13. krogu evrolige v Frankfurtu premagali Skyliners z 79:56. Beno Udrih in Jiri Welsch sta dosegla po 27 točk.

... leta 2003 so Srečka Katanca razrešili z mesta trenerja grškega Olympiakosa. Nekdanji selektor slovenske reprezentance je v Atenah zdržal zgolj tri mesece, saj je tja prišel v začetku novembra leta 2002.

... leta 2004 je švedska alpska smučarka Anja Pärson zmagala v veleslalomu za svetovni pokal v Zwieslu. Druga je bila Tina Maze, ki je zaostala sekundo in 98 stotink. Po prvi vožnji je Črnjanka zasedla šele 21. mesto, v drugo pa ji je uspel brezhiben nastop. Na tretjem mestu je končala Avstrijka Renate Götschl.

... leta 2005 je na treningu nogometašev Ljubljane za posledicami srčnega zastoja umrl Nedžad Botonjić. 28-letni vratar se je Šiškarjem pridružil leta 2003, prej pa je branil barve Mure.

... leta 2007 je slovenska nogometna reprezentanca na prijateljski tekmi v Domžalah premagala Estonijo z 1:0. Edini gol je v 34. minuti po sumljivo dosojeni enajstmetrovki zabil Klemen Lavrič. Na tej tekmi, ki je obeležila 15. obletnico prve uradne tekme slovenske izbrane vrste, ko se je leta 1992 v Talinu pomerila prav proti Estoniji, je v vlogi selektorja prvič nastopil Matjaž Kek, ki je nasledil Branka Oblaka.

... leta 2008 si je takratni nogometaš Domžal Luka Žinko na treningu zlomil nogo in bil odsoten z igrišč več mesecev.

... leta 2009 je na svetovnem prvenstvu v hitrostnih preletih z jadralnimi padali v mehiškem kraju Valle de Bravo Aljaž Valič zabeležil največji uspeh slovenskega jadralnega padalstva na prvenstvih. Osvojil je tretje mesto.

... leta 2010 je italijansko kolesarstvo zaznamovala tragična nesreča. Nekdanji tekmovalec in trener Franco Ballerini se je smrtno ponesrečil na reliju v Toskani, na katerem je sodeloval kot sovoznik. Vozilo z nekdanjim zmagovalcem dirke Pariz - Roubaix se je zaletelo v betonski zid, 45-letnemu Balleriniju pa ni pomagala niti hitra zdravniška pomoč.

... leta 2011 je moštvo ameriške nogometne lige NFL Green Bay Packers osvojilo 45. Super Bowl. V finalu je na razprodanem stadionu Dallas Cowboys ugnalao Pittsburgh Steelers z 31:25 (21:10) in se tako po 14 letih znova veselila prestižnega naslova.

... leta 2015 je slovenski biatlonec Jakov Fak je zmagal na sprinterski tekmi svetovnega pokala v Novem Mestu na Češkem. Po brezhibnem streljanju je na 10-kilometrski progi za 12,8 sekunde ugnal Nemca Simona Schemppa in za 26 sekund Francoza Jeana Guillauma Beatrixa, ki sta prav tako zadela vseh 10 tarč.

... leta 2019 je bil Aleksander Čeferin v Rimu soglasno izbran za novega (starega) predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa). Užival je tako veliko podporo članic evropske nogometne družine, da sploh ni imel protikandidatov.

... leta 2020 je slovenski telemark smučar Jure Aleš na tekmi svetovnega pokala v Rjukanu v sprintu zasedel tretje mesto.

... leta 2020 je slovenska skakalka v višino Maruša Černjul zmagala na skakalnem mitingu v Lučencu na Slovaškem in z 1,85 m za dva centimetra popravila prejšnji rekord mitinga. Članica celjskega Kladivarja je letvico na 1,75 in 1,78 m preskočila v drugih poskusih, na 1,82 in 1,85 m pa v prvih.

... leta 2021 je slovenski smučarski skakalec Bor Pavlovčič na tekmi svetovnega pokala v Klingenthalu v Nemčiji še drugič v karieri stopil na oder za zmagovalce in z drugim mestom še izboljšal tretje mesto, ki ga je zasedel dan prej.

... leta 2021 sta smučarski tekačici Eva Urevc in Anamarija Lampič zmagali na ekipni sprinterski tekmi za svetovni pokal v Ulricehamnu na Švedskem.

... leta 2021 je slovenska smučarska skakalka Nika Križnar na tekmi svetovnega pokala v avstrijskem Hinzenbachu osvojila drugo mesto. To so bile tedaj njene sedme stopničke v svetovnem pokalu Zaostala je le za Japonko Saro Takanaši.

... leta 2024 je na mladinskem svetovnem nordijskem prvenstvu v Planici v smučarskih skokih zmagala takrat šele 16-letna slovenska skakalka Tina Erzar, druga je bila Avstrijka Julia Muehlbacher, tretja pa še ena Slovenka Taja Bodlaj.

Rodili so se:

1933 nekdanji angleški nogometaš John Anderton

1935 nekdanji valižanski nogometaš Cliff Jones

1949 nekdanji brazilski nogometaš Paulo Cesar Carpegiani

1959 nekdanji irski nogometaš in trener Mick McCarthy

​1968 nekdanji slovaški hokejist Peter Bondra

1972 nekdanja slovenska košarkarica Katja Krivič

1974 nekdanji kanadski košarkar Steve Nash

​1975 nekdanji kanadski hokejist Alexandre Daigle

1975 nekdanji slovenski atlet Martin Lorenci

1978 nekdanji belgijski nogometaš Daniel van Buyten

1978 nekdanji slovenski nogometaš Tomaž Murko

1982 francoski košarkar Mickael Pietrus

1983 italijanski nogometaš Federico Marchetti

​1984 ameriški atlet Trey Hardee

1987 švedski nogometaš Gustav Svensson

1988 norveški rokometaš Magnus Jondal

1988 nekdanji slovenski nogometaš Boris Mijatović

1989 italijanski kolesar Elia Viviani

1989 grški košarkar Nick Calathes

1990 ameriška atletinja Dalilah Muhammad

1991 kanadski hokejist Ryan O'Reilly

1992 španski nogometaš Sergi Roberto

1993 urugvajski nogometaš Diego Laxalt

1993 kamerunski nogometaš Rodrigue Bongongui

1993 venezuelski nogometaš Darwin Machis

1993 kosovski nogometaš Valon Berisha

1994 avstrijski nogometaš Alessandro Schöpf

1994 slovenski nogometaš Amadej Maroša

1996 francoski dirkač formule 1 Pierre Gasly

1997 italijanski nogometaš Nicolo Barella

2000 slovenski nogometaš Maj Rorič

2000 slovenski hokejist Lan Brun Rauh

2000 slovenski nogometaš Denis Pintol