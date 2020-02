Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 2004 je Zlatko Zahović prispeval gol za Benfico v sezoni 2003/04 portugalskega prvenstva za zmago nad Academico z 2:0. Benfica je v tej sezoni pristala na drugem mestu. To je bil prvi gol, ki ga je Benfica zabila po smrti Mikolsa Feherja, ki se je krog pred tem zgrudil in zaradi zastoja srca na tekmi med Guimaraesom pri zmagi z 1:0.

... leta 2018 je slovenski nordijski kombinatorec Vid Vrhovnik postal mladinski svetovni prvak. Slavil je v švicarskem Kanderstegu dobil tekmo na srednji skakalnici s petkilometrskim tekom. Po skoku je bil Vrhovnik tretji, s četrtim časom teka pa se je prebil do zlata.

Zgodilo se je še …

Leta 1980 je Larry Holmes v boju za prvaka premagal Lorenza Holmsa.

Leta 1996 je Južna Afrika pred 80 tisoč domačimi navijači v Johannesburgu v finalu afriškega pokala z 2:0 premagala Tunizijo in se okitila z naslovom afriškega prvaka. Oba gola je zabil Mark Williams.

Leta 1998 je kanadski hokejist Dino Ciccarelli v ligi NHL dosegel 600. zadetek in postal šele šesti igralec, ki je dosegel ta mejnik.

Leta 1999 so bili objavljeni statistični podatki, po katerih je bil na vrhu seznama najbogatejših nogometnih klubov na svetu Manchester United, sledili pa so mu evropski velikani Barcelona, Real Madrid, Juventus in Bayern. Klub z največ denarja v Južni Ameriki je bil po zbranih podatkih brazilski Flamengo.

Rodili so se …

1939 – nekdanji madžarski nogometaš Dezsö Novak

1947 – nekdanji bolgarski nogometaš Hristo Bonev

1953 – nekdanji slovenski nogometaš in trener Bojan Prašnikar

1955 – nekdanji avstrijski nogometaš Bruno Pezzey

1960 – nekdanji nemški nogometaš in trener Joachim Löw

1967 – nekdanji angleški nogometaš Bob Taylor

1970 – nekdanji kolumbijski nogometaš Oscar Cordoba

1972 – nekdanji estonski nogometaš Mart Poom

1978 – nekdanji španski nogometaš Joan Capdevila

1981 – nekdanji škotski nogometaš Maurice Ross

1989 – srbski nogometaš Slobodan Rajković

