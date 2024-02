... leta 1971 se je rodil nekdanji slovenski nogometni reprezentant Zlatko Zahović. Zahović še vedno velja za prvega strelca slovenske reprezentance, potem ko je v dresu slovenske reprezentance zabil 35 golov. Za reprezentanco je dres prvič oblekel 7. novembra 1992 za prijateljsko tekmo proti Cipru.

V svoji karieri je igral za nekaj velikih evropskih klubov. Proslavil se je v Portu, igral pa je tudi za Benfico, Olympiakos in Valencio, s katero je leta 2001 zaigral v finalu lige prvakov.

Leta 2007 se je vrnil v Maribor, kjer je v NK Maribor prevzel vlogo športnega direktorja. Opravljal jo je do leta 2020.

je mladi slovenski smuačrski skakalecprvič nastopil na letalnici in na tekmi svetovnega pokala v poletih v Oberstdorfu v Nemčiji že kar takoj prišel do zmage. To je bile njegova prva v svetovnem pokalu.

... leta 2019 sta za izjemen uspeh na mladinskem svetovnem prvenstvu v Osrblieju na Slovaškem poskrbela slovenska biatlonca Alex Cisar in Lovro Planko, ki sta na šprinterski preizkušnji zasedla prvo in drugo mesto. Cisar je postal svetovni prvak, Planko podprvak, oba pa sta bila ob Antonu Vidmarju tudi člana srebrne štafete.

... leta 2020 je Ljubljančanka Tina Šutej na odprtem atletskem prvenstvu Hrvaške v dvorani v Zagrebu v skoku s palico krepko presegla vse tekmice in se s 4,67 metra zelo približala svojemu državnemu rekordu v dvorani. Postavila ga je 2. februarja 2014 v Moskvi, kjer je skočila 4,71 m.

... leta 2022 se je upokojil legendarni podajalec v ligi NFL Tom Brady. "Vedno sem verjel, da lahko v športu uspeš le, če daš od sebe vseh 100 odstotkov. Če tega ni, tudi ni uspehov in prav zmage so tisto, kar me je ves čas gnalo naprej," je ob slovesu zapisal takrat 44-letni Brady.

Foto: Reuters

"Vsak dan od tebe zahteva maksimalno fizično, mentalno in čustveno pripravo. Tako sem deloval zadnjih 22 let. Na športnem področju in v življenju ni bližnjic," je dodal Brady in zaključil: "To zapisati je najtežje, a prišel je tudi ta trenutek: sporočam, da sem zaključil športno pot."

Brady je večino kariere igral za ekipo New England Patriots, zadnji dve sezoni pa je bil pri Tampa Bay Buccaneers. Skupno je osvojil rekordnih sedem naslovov prvaka v ligi NFL. Ljubitelji in poznavalci ameriškega nogometa ga označujejo za najboljšega vseh časov.

V 22-letni karieri je bil Brady ob sedmih naslovih prvaka med drugim petkrat najkoristnejši igralec finala, trikrat najkoristnejši igralec lige, 15-krat pa je bil izbran na tekmo zvezd.

Ob tem je s 624 podajami za zadetek vodilni na večni lestvici, prav tako je vodilni po številu podanih jardov (84.520), rekorder pa je tudi po številu zmag, zbral jih je 243.

Zgodilo se je še:

Leta 2015 je Novak Đoković zmagal na OP Avstralije, potem ko je v finalu premagal Andyja Murrayja 7:6, 6:7, 6:3, 6:0.

Leta 2009 je Serena Williams zmagala na OP Avstralije, potem ko je v finalu premagala Dinaro Safino 6:0, 6:3.

Leta 2004 je Roger Federer zmagal na OP Avstralije, potem ko je v finalu premagal Marata Safina 7:6, 6:4, 6:2.

Leta 1998 je Martina Hingis zmagala na OP Avstralije, potem ko je v finalu premagala Conchito Martinez 6:3, 6:3.

Leta 1995 je na prijateljski tekmi v San Diegu proti Urugvaju (1:0) prvič za izbrano vrsto nastopil Luis Hernandez, s 35 goli drugi najboljši strelec v zgodovini mehiške reprezentance. Drugo mesto si deli s Carlosom Hermosillom.

Leta 1989 je KV Mechelen pred domačimi navijači na prvi tekmi evropskega superpokala premagal PSV iz Eindhovna s 3:0. Na povratni tekmi so Belgijci izgubili z 0:1 in osvojili lovoriko.

Leta 1937 je Argentina z 2:0 premagala Brazilijo in postala južnoameriški prvak. Zadetka za zmago je zabila v podaljšku.

Leta 1882 je bil ustanovljen francoski nogometni klub Auxerre.

Rodili so se …

1969 nekdanji argentinski nogometaš Gabriel Batistuta

1971 nekdanji slovenski nogometaš Zlatko Zahović

1971 nekdanji slovenski smučarski skakalec Sašo Komovec

1972 nekdanji belgijski nogometaš Johan Walem

1977 nekdanji irski nogometaš Kevin Kilbane

1977 nekdanji češki nogometaš Libor Sionko

1978 nekdanji slovenski alpski smučar Mitja Valenčič

1979 nekdanji brazilski nogometaš Juan Silveira dos Santos

1980 nekdanji slovenski nogometaš Aleksander Šeliga

1980 nekdanji slovenski atlet Jože Vrtačič

1984 nekdanji škotski nogometaš Darren Fletcher

1985 nekdanji slovenski nordijski kombinatorec Dejan Plevnik

1987 italijanski nogometaš Giuseppe Rossi

1987 slovenski atlet Tadej Hribar

1987 ameriška borka v mešanih borilnih veščinah Ronda Rousey

1988 slovenski odbojkar Nejc Zemljak

1989 islandski nogometaš Alfred Finnbogason

1990 nekdanji slovenski nogometaš Alen Vučkić

1993 avstrijska smučarska tekačica Teresa Stadlober

1993 češka biatlonka Lucie Charvatova

1994 finski voznik relija Teemu Suninen

1994 slovenski judoist s turškim potnim listom Mihael Žgank (Mikail Özerler)

1995 kosovski nogometaš Mergim Vojvoda

1996 slovenski nogometaš Marko Krivičić

1997 slovenski nogometaš Matic Marcius

2001 slovenski odbojkar Enej Rutar

2002 slovenski nogometaš David Flakus Bosilj

