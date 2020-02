Leta 1958 je v Münchnu strmoglavilo letalo, na katerem so bili nogometaši Manchestra Uniteda, ki so se vračali s tekme pokala državnih prvakov proti Crveni zvezdi v Beogradu (3:3). Umrlo je sedem nogometašev, medtem ko sta se morala dva zaradi dolgotrajnih poškodb predčasno upokojiti.

Leta 1977 se je rodil eden izmed najuspešnejših slovenskih športnikov vseh časov. Telovadec Mitja Petkovšek, ki je na bradlji Sloveniji prinesel številne medalje z največjih tekmovanj. Dvakrat je postal svetovni prvak in bil štirikrat tudi evropski prvak.

Zmagal je kar na 26 tekmah za svetovni pokal, na katerem je bil devetkrat tudi drugi in šestkrat tretji.

Pohvali se lahko še s srebrno medaljo s svetovnega prvenstva, tremi srebrnimi in bronom z evropskega prvenstva.

Leta 2005 sta še z enim uspešnim slovenskim telovadcem Aljažem Peganom na isti dan osvojila prvi naslov svetovnega prvaka v gimnastiki za Slovenijo in prvega za slovenske telovadce po 35 letih. Leta 2008 se je vpisal v zgodovino kot prvi, ki je na tekmovanjih Mednarodne gimnastične zveze (FIG) osvojil več kot 1000 točk na kateremkoli orodju. Upokojil se je pred letom in pol.

Zgodilo se je še ...

… leta 1980 je na tekmi proti Irski v Londonu (2:0) prvič v angleški nogometni reprezentanci nastopil Bryan Robson. Legenda angleškega nogometa, ki je za Anglijo odigral 90 tekem.

… leta 1994 je nekdanji slovenski alpski smučar Jure Košir na slalomu za svetovni pokal v Garmisch Partenkirchnu zasedel tretje mesto. Zmagal je legendarni Italijan Alberto Tomba.

… leta 1997 je norveški alpski smučar Kjetil Andre Aamodt postal svetovni prvak v kombinaciji na svetovnem prvenstvu v Sestrieru.

… leta 1998 je slovenska nogometna reprezentanca v Limassolu igrala prijateljsko tekmo proti Slovaški in remizirala z 1:1. Edini gol za Slovenijo, na klopi katere je sedel Bojan Prašnikar, je zabil Zlatko Zahović.

… leta 1999 je avstrijski smučar Hermann Maier postal svetovni prvak v smuku na svetovnem prvenstvu v Vailu.

… leta 2003 so košarkarji Uniona Olimpije v 13. krogu evrolige s 94:92 premagali Sieno. Najboljši strelec tekme je bil košarkar Olimpije Jasmin Hukić, ki je dosegel 19 točk.

… leta 2005 so španski rokometaši postali svetovni prvaki, potem ko so v finalu svetovnega prvenstva v Tuniziji s 40:34 premagali Hrvate. Tekma je bila praktično že odločena v prvem polčasu, ko so Španci prišli do prednosti osmih zadetkov.

… leta 2005 so New England Patriots v finalu 39. Superbowla premagali Philadelphio Eagels s 24:21 in postali prvaki profesionalne lige ameriškega nogometa NFL.

… leta 2007 so na izredni skupščini košarkarskega kluba Uniona Olimpije za novega predsednika soglasno izvolili Jureta Ježa, predstavnika Pivovarne Union.

… leta 2007 je zaradi možganske kapi v 63. letu starosti umrl selektor nogometne reprezentance Hondurasa, Brazilec Flavio Ortega.

… leta 2008 je slovenska nogometna reprezentanca pod vodstvom Matjaža Keka odigrala prijateljsko tekmo proti Danski v Novi Gorici in izgubila z 1:2.

Rodili so se :

1936 – nekdanji kanadski hokejist in trener Kent Douglas

1949 – nekdanji španski teniški igralec Manuel Orantes

1970 – nekdanji francoski nogometaš Patrice Loko

1975 – nekdanji slovenski nogometaš Oskar Drobne

1976 – nekdanja švicarska deskarka na snegu Tanja Frieden

1976 – nekdanji slovenski nogometaš Dražen Žeželj

1983 – slovenski nogometaš Branko Ilić

1984 – angleški nogometaš Darren Bent

1990 – kanadski hokejist Adam Henrique