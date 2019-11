Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1992 je britanski dirkač Nigel Mansell osvojil naslov svetovnega prvaka v formuli 1. To je bil za najboljšega britanskega dirkača prvi in tudi edini naslov v tem prestižnem tekmovanju. V formuli ena je tekmoval 15 let.

Tisto sezono je Mansell zmagal kar na devetih dirkah in na koncu prvenstvo dobil s 54 točkami razlike. Na drugem mestu je bil Italijan Riccardo Patrese, tretji pa je bil Nemec Michael Schumacher. Nigel Mansell je tudi edini dirkač v zgodovini, ki je bil aktualni prvak v formuli 1, potem ko je pozneje zmagal še v seriji CART.

... leta 2018 je postalo uradno, da je Kevin Kampl končal reprezentančno kariero. Svojo odločitev je sporočil vodstvu Nogometne zveze Slovenije. Od leta 2012 je za izbrano vrsto zbral 28 nastopov in dosegel dva zadetka. Nazadnje je igral 6. septembra 2018 ob domačem porazu proti Bolgariji v ligi narodov.

Zgodilo se je še:

Leta 1992 je Japonska v finalu azijskega pokala z 1:0 premagala Savdsko Arabijo in osvojila naslov celinskega prvaka.

Leta 1931 je bil uradno registriran italijanski Chievo iz Verone.

Leta 1989 je kot trener atenskega Panathinaikosa, na tekmi v gosteh pri grškem klubu OFI debitiral Hristo Bonev, nekdanji bolgarski nogometni napadalec, ki je bil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja eden najbolj uveljavljenih evropskih nogometašev. V svoji karieri od 1967 do 1979 je zbral 98 reprezentančnih nastopov, v katerih je 47-krat zatresel nasprotnikovo mrežo, ter nastopil na dveh svetovnih nogometnih turnirjih - v Mehiki 1970 in Nemčiji 1974.

Leta 2015 je ameriška smučarka Lindsey Vonn staknila smešno poškodbo. Ko je ameriška smučarska zvezdnica skušala med igro ločiti svoja psa, jo je eden od njih po nesreči ugriznil v palec, a poškodba na srečo le ni hujše narave.

Rodili so se:

1937 – nekdanji srbski nogometaš Dragoslav Šekularac

1942 – nekdanji italijanski nogometaš Sandro Mazzola

1952 – nekdanji nizozemski kolesar Jan Raas

1968 – nekdanji slovenski nogometaš Safet Hadžič

1979 – nekdanji nogometaš Severne Irske Aaron Hughes

1980 – brazilski nogometaš Luis Fabiano

1981 – angleški nogometaš Joe Cole

1983 – hrvaška skakalka v višino Blanka Vlašić