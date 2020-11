Roglič veliki osvajalec Španije: Ko zmagaš, ne gledaš, kako zmagaš #video

"Vedno je lepo imeti razburljiv zaključek. Vedel sem, da bo zadostovalo za skupno zmago, če bom šel svoj tempo do konca. Ostalo mi je dovolj moči. K sreči se je dobro izšlo. Kaj naj rečem? Super vesel sem. Lepo je končati sezono na takšen način," je po 17. etapi Vuelte povedal slovenski kolesar Primož Roglič, ki je v zaključnem vzponu bil težko bitko za skupno zmago. Na koncu mu je uspelo in še drugič zapored postal junak španske kolesarske pentlje, pa čeprav ga v nedeljo čaka še vožnja do Madrida.

Kaj je Primož Roglič povedal po velikem uspehu?

Primož Roglič, ki je prav na Vuelti praznoval 31. rojstni dan, ima za seboj naporno soboto. Jasno je bilo, da bodo tekmeci v boju za skupno zmago poizkušali z napadi. In to na zaključnem vzponu ekstra kategorije Alto de La Covatilla.

Vzporedno je potekala bitka za etapno zmago, ki je pripadla Davidu Gauduju (Groupama-FDJ). Ko je bil Francoz že na cilju, kjer ga je po izjemno naporni, deževni in megleni etapi pričakalo sonce, so ljubitelji kolesarstva pogledovali v boj za skupno zmago.

Ekvadorec je s skokom poskrbel za dramatične trenutke

Richard Carapaz je na zaključnem vzponu napadel in poskrbel, da so se slovenski ljubitelji kolesarstva tresli. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) je namreč na zadnjem vzponu, slabe tri kilometre pred ciljem, skočil in se odlepil od Kisovčana. Kot v transu je kolesaril proti ciljni črti. Ko je pricurljal podatek, da ima slovenski kolesar le še 16 sekund prednosti v skupnem seštevku, je postalo vroče, v mislih pa se je za hip pojavila zgodba z letošnjega Toura, ko mu je v odločilni etapi rojak Tadej Pogačar vzel rumeno majico vodilnega.

A je član Jumbo-Visme tokrat zdržal in vidno zadovoljen prišel do cilja, kjer je postalo dokončno jasno, da je osrednji junak Vuelte. Pa čeprav je v nedeljo še ravninska etapa, za katero velja nepisano pravilo, da med kolesarji ni več boja za skupno zmago.

"Vedno je lepo imeti razburljiv zaključek. Richard je pokazal, da je zelo močan. Nikdar nisem dvomil, da ne bi zmagal. Vedel sem, da bo zadostovalo za skupno zmago, če bom šel svoj tempo. Ostalo mi je dovolj moči. Na koncu sem šel v svojem ritmu in bilo je dovolj. K sreči se je dobro izšlo. Kaj naj rečem? Super vesel sem. Lepo je končati sezono na takšen način," so bile prve besede Rogliča po velikem uspehu.

"Na koncu sem bil najboljši, moja ekipa je bila najboljša. Ponosen sem."

Tudi tokrat je imel ob sebi izvrstno ekipo, ki je nadzirala potek dogodkov na 178,2 kilometra dolgi trasi. Pričakovano je ob njem najdlje ostal zlati pomočnik Sepp Kuss: "Vsak meter, pri katerem mi je pomagal, šteje. Še enkrat dobra predstava ekipe. Od štarta naprej je šlo na polno."

Če gledamo skupni vrstni red, potem je jasno, da so bile bonifikacijske sekunde tiste, s katerimi si je prikolesaril končni uspeh. Na letošnji Vuelti je kar štirikrat zmagal, včeraj celo v šprintu osvojil drugo mesto, in si tako pridobil 42 bonifikacijskih sekund, medtem ko jih je imel drugi Carapaz na koncu 16. Razlika je torej 32 sekund, po sobotni etapi pa je pri članu Ineos Grenadiers na lestvici najboljših kazalo +24 sekund. "Ko zmagaš, ne gledaš, kako zmagaš. Super vesel sem, da mi je uspelo. Vsi imamo možnost priti do bonus sekund. Vzel jih bom, če bom imel to priložnost. Na koncu sem bil najboljši, moja ekipa je bila najboljša. Ponosen sem," je razložil Roglič.

Pokazal, da je šampion v pravem pomenu besede

V nedeljo ga sicer čaka še ravninska etapa do Madrida, a se v skupnem seštevku ne bo nič več spremenilo. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez Nazadnje je bil Španec Roberto Heras tisti, ki mu je uspelo ubraniti naslov najboljšega na španskih tleh. Celo trikrat zapored je zmagal Vuelto (2003, 2004 in 2005), skupno pa štirikrat, kar je največ med vsemi. Član Jumbo-Visme se je z novo zmago zdaj priključil sedmerici kolesarjem z dvema uspehoma na Dirki po Španiji (Gustaaf Deloor, Julian Berrendero, Jose Manuel Fuente, Bernard Hinault, Pedro Delgado, Alex Zülle in Chris Froome)

Predvsem pa je Roglič v letošnjem letu še enkrat pokazal, da je športnik v pravem pomenu besede. Po tem, ko se mu je na Touru porušila hišica iz kart, je dvignil glavo, hitro obrnil list in šel k novim izzivom naproti. Marsikdo bi se namreč po tako težkem porazu umaknil, a ne Primož. Nemudoma je šel na svetovno prvenstvo v Imolo, nato se razveselil zmage na belgijski klasiki Liege-Bastogne-Liege, za zaključek sezone pa si izbral Vuelto.

"Vedno sem mož, ki rad in si želi dirkati. Šel sem naprej. Sprejeti sem moral, da sem bil drugi. Še vedno je to lep dosežek. Pred odhodom na Tour sem imel ovire, a mi je na koncu le uspelo štartati (na kriteriju Dauphine je namreč padel, op. a.). Z ekipo smo naredili dober posel. Tudi sam sem ga. V sanjah si nisem predstavljal, da bom s fanti dirkali tako dobro. Ko sem prišel v Španijo, je bilo drugače. Dva tedna pred prihodom sem zmagal Liege, zdaj pa še tritedensko dirko. Vsak dan sem imel v glavi, kot da dirkam klasiko. Uspelo mi je. Super vesel sem," je pokomentiral Roglič, ki ga v nedeljo čaka še 139,6 kilometra dolga pot od Hipodromo de La Zarzuela do Madrida. In na njej bo lahko užival, saj ima ta predznak parada šampionov. In Rogla je tudi na Vuelti dokazal, da ima zasluženo tovrstni naziv.