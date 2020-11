Roglič po izjemnem šprintu še povišal skupno prednost!

Dirka po Španiji, potek 16. etape:

Cilj: o zmagovalcu etape je odločal ciljni šprint, dobil ga je Danec Magnus Cort Nielsen, Roglič pa je bil drugi in seveda zanesljivo tudi ubranil rdečo majico vodilnega na Vuelti. Še več, z bonifikacijskimi sekundami je prednost pred Carapazom povečal na 45 sekund.

2 km do cilja: tudi Cavagna je ujet, glavnina s vsemi favoriti je strnjena in pripravljena na zaključni obračun.

5 km do cilja: Cavagna še kar vztraja v vodstvu, prikolesaril si je že več kot 20 sekund prednosti, zdaj pa mu kot kaže zmanjkuje moči in vozi le še 13 sekund pred glavnino. Roglič se drži Carapaza in pazi tudi na preostale potencialno nevarne tekmece v boju za rdečo majico.

17 km do cilja: glavnina, v kateri so narekovanje tempa prevzeli kolesarji Movistarja, je ujela še Stannarda, Cavagna pa se še ne pusti in vztraja v vodstvu s kakšnimi 14 sekundami prednosti.

25 km do cilja, leteči cilj, Serradilla del Llano:

1. Robert Stannard (Mitchelton-Scott) 4 točke/3 bonifikacijske sekunde

2. Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) 2/2

3. Jorge Arcas (Movistar) 1/1

35,4 km do cilja: Stannard in Cavagna sta El Robledo prečkala 23 sekund pred glavnino, ki pa je zaradi ostrega tempa, ki so ga diktirali kolesarji Ineosa močno razredčena. Roglič se drži Carapaza, še vedno pa ima ob sebi nekaj močnih pomočnikov.

Gorski cilj, El Robledo:

1. Robert Stannard (Mitchelton-Scott) 10 točk

2. Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) 6

3. Luis Angel Mate (Cofidis) 4

4. Rui Costa (UAE Team Emirates) 2

5. Rob Power (Sunweb) 1

39 km do cilja: ubežna skupina je razpadla, v vodstvu zdaj vztrajata le še Cavagna in Stannard, Goossens in Madrazo sta popustila, glavnina pa se je vodilnima približala na vsega 33 sekund. Do vrha El Robleda imajo le še slabe štiri kilometre.

46 km do cilja: na klancu, na katerem najstrmejši deli dosegajo 12 %, je popustil še Jesus Ezquerra (Burgos-BH) in zdaj zaostaja že 20 sekund za vodilnim kvartetom, ta pa ima pred glavnino le še 1:25 naskoka. Primož Roglič se v družbi kolegov iz Jumbo-Visme vozi v ospredju glavnine, na čelu te pa so kolesarji Ineosa z zelenim Richardom Carapazom. Favoriti danes ne kažejo interesa za kakšen napad, bržčas varčujejo moči za jutrišnjo zahtevno etapo, ki bo ponudila še zadnjo priložnost za napad na vodilnega Kisovčana, pred nedeljskim zaključkom letošnje Vuelte.

50 km do cilja: kolesarji se že vzpenjajo na El Robledo (1.130 m.n.v., 11,7 km vzpona pri 3,8 % povprečnega naklona), klanec prve kategorije. Prednost ubežne peterice se je skrčila na 1:46, tudi Juan Felipe Osorio (Burgos-BH) se je pridružil glavnini.

68 km do cilja: ubežniki so vrh El Portilla dosegli 3:29 pred glavnino, Osorio se vozi minuto za vodilnimi, a še vztraja v begu. Kolesarji so zdaj na dolgem in tehničnem spustu. Roglič se vozi mirno, obkrožen z moštvenimi kolegi, ki pazijo na vse najnevarnejše tekmece slovenskega prvaka.

Gorski cilj, Puerto El Portillo:

1. Robert Stannard (Mitchelton-Scott) 5 točk

2. Kobe Goossens (Lotto Soudal) 3

3. Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) 1

80 km do cilja: na klancu se je v težavah znašel Kolumbijec Osorio in zaostal za vodilno skupino (+ 0:29). Glavnina se vzpenja s 4:40 zaostanka za čelom dirke, sicer pa so kolesarji v drugi uri etape prevozili 39,8 kilometra.

85 km do cilja: kolesarji so že na prvem kategoriziranem vzponu dneva, ubežniki 4:04 pred glavnino.

95 km do cilja: vodilna šesterica se s štirimi minutami in pol prednosti pred glavnino približuje prvemu vzponu dneva. El Portilo (1.240 m.n.v., 13,8 km vzpona s povprečnim naklonom 4,4%) je druge kategorije.

120 km do cilja: Amezqueta in Smit sta obupala in se pridružila glavnini, šesterica vodilnih pa ima zdaj 5:05 prednosti. V prvi uri etape so kolesarji prevozili 40,1 kilometra.

130 km do cilja: Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Kobe Goossens (Lotto Soudal) in Jesus Ezquerra (Burgos-BH) so ujeli Angela Madraza in Juana Felipeja Osoria (Burgos-BH) na čelu dirke, 1:12 za njimi vozita še Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA) in Willie Smit (Bugos-BH), glavnina z vsemi nosilci majic pa ima zdaj že 5:37 zaostanka za vodilnimi.

138 km do cilja: v lov za vodilnima se je podalo še nekaj kolesarjev. Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) se jima je že skoraj pridružil, poskušajo še Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Kobe Goossens (Lotto Soudal), Jesus Ezquerra (Burgos-BH) in Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA).

Rogličevi kolegi pri Jumbo-Vismi danes spet budno pazijo na svojega kapetana, kot eden njegovih najboljših pomočnikov v gorah, poleg vselej izvrstnega Američana Seppa Kussa, se je na tej Vuelti izkazal mladi, 23-letni Danec Jonas Vingegaard, dobra forma pa je presenetila tudi njega samega.

"Trudim se le pomagati Primožu, tukaj v Španiji pa nisem presenetil le javnosti in ekipe, pač pa tudi sebe. Vem, da sem sposoben dobro dirkati, ko sem v najboljši formi, nisem pa pričakoval, da bom v tako dobro formi. Danes pričakujemo bitko, delali se bodo ešaloni, danes bo težko in stresno," je povedal pred etapo.

142 km do cilja: Madrazu se je pridružil še njegov klubski kolega Juan Felipe Osorio. Kolumbijec in Španec imata 58 sekund prednosti pred glavnino.

Tudi danes kolesarjem nagaja veter, zaradi česar tudi prvi del etape pred klanci ne bo enostaven, pričakuje vodilni Roglič. "Prvih 35 kilometrov bo kar zahtevnih, ostati moramo zbrani. Kasneje tudi pričakujem nekaj akcije, saj nimamo več prav veliko dni do konca. Potruditi se moramo po najboljših močeh," je prirediteljem dirke povedal pred etapo.

146 km do cilja: takoj po štartu so se začeli napadi, majhno prednosti si je za zdaj uspel privoziti le Angel Madrazo (Burgos-BH). Španec vozi kakšnih 10 sekund pred glavnino.

Štart: malo po 13. uri so kolesarji prepeljali "kilometer nič" v Salamanci in začeli s 16. etapo letošnje Vuelte. Preizkušnje tokrat ni začel Španec Luis Leon Sanchez, iz njegovega moštva Astana so sporočili, da je bil v odstop "prisiljen iz osebnih razlogov". Etapo je tako začelo 144 kolesarjev.

Petkov kolesarski dan na Vuelti se bo končal pa predvidoma nekaj čez 17. uro v Ciudad Rodrigu.