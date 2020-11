Roglič preživel najdaljši dan na Vuelti

Podrobno, 15. etapa:

Cilj - Zmagovalec 15. etape je v ciljnem šprintu postal Jasper Philipsen (UAE Emirates), ki je bil hitrejši od Pascala Ackermanna (Bora Hansgrohe) in Jannika Steimleja (Deceuninck-Quick Step).

Primož Roglič (Jumbo-Visma) je na cilj prikolesaril v času zmagovalca in je tako zadržal rdečo majico vodilnega. Pred drugim Richardom Carapazom (Ineos Grenadiers) ima še vedno 39 sekund prednosti.

Skupni vrstni red po 15. etapah:

1. Primož Roglič (Slo) Team Jumbo-Visma 60;21:13

2. Richard Carapaz (Ekv) Ineos Grenadiers + 0:39

3. Hugh Carthy (VBr) EF Pro Cycling 0:47

4. Daniel Martin (Irs) Israel Start-Up Nation 1:42

5. Enric Mas Nicolau (Špa) Movistar Team 3:23

6. Wout Poels (Niz) Bahrain McLaren 6:15

7. Felix Grossschartner (Avt) Bora-Hansgrohe 7:14

8. Alejandro Valverde (Špa) Movistar Team 8:39

9. Aleksandr Vlasov (Rus) Astana Pro Team 8:48

10. David De la Cruz Melgarejo (Špa) UAE Team Emirates 9:23

…

V3 km do cilja - Mattia Cattaneo je ujet. Pred nami je zanimiv šprint.

6 km do cilja - Kot kaže, Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) ne bo junak današnje etape, saj mu je glavnina za petami. Njegova prednost je le še 25 sekund.

14 km do cilja - Gino Mäder se je podal v lov za Italijanom.

18,7 km do cilja - Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) je prvi prikolesaril na zadnji gorski cilj v današnji 230,8 km dolgi etapi. Zdaj ga čaka še spust in nekaj kilometrov vožnje po ravnini. Najbližji zasledovalci zaostajajo 1:13, medtem ko glavnina s Primožem Rogličem na čelu 1:58.

25 km do cilja - Italijan Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) misli resno. Zdaj ima pred glavnino že 1:40 prednosti, pred najbližjo skupino 12 kolesarjev pa 1:01. Če bo prišel na vrh zadnjega gorskega cilja sam z lepo prednostjo, bi lahko postal junak najdaljše etape na letošnji Vuelti. Nato ga čaka še dobrih 18 kilometrov vožnje, od tega je lep del spust.

Nekoliko bo moral biti pazljiv, saj kolesarjem nagaja dež.

28 km do cilja - Kolesarji so začeli z zadnjim od petih kategoriziranih klancev - Alto de Padornelo (6,4 km/3,5% naklon). Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) je skočil in si iz pred preostalimi ubežniki prikolesaril 15 sekund prednosti.

32 km do cilja - Glavnina je vse bližje ubežnikom, ki so zdaj oddaljeni le še 43 sekund. Pričakujemo lahko, da bomo ob koncu dneva spremljali šprint glavnine. Favoruiti so Pascal Ackermann, Jasper Philipsen, Magnus Cort Nielsen ... Sam Bennett je medtem že opešal.

49 km do cilja - Prednost vodilne dvanajsterice še naprej pada, zdaj znaša le še minuto in 55 sekund, veter še vedno močno piha, Roglič se obkrožen s kolegi iz Jumbo-Visme vozi varno v glavnini.

53,8 km do cilja – Izidi letečega cilja (A Gudina):

1. Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) 4 točke/3 bonifikacijske sekunde

2. Robert Stannard (Mitchelton-Scott) 2/2

3. Mark Donovan (Sunweb) 1/1

55 km do cilja – Kolesarji se mučijo v močnem vetru, prednost ubežnikov je zdaj padla na 2:25. Tim Wellens je povsem popustil, zaostal za ubežno skupino in počakal na glavnino. Se je Belgijcu posvetilo, da ubežnikom ne bo uspelo zdržati do cilja pred glavnoino?

66 km do cilja - Ubežniki vztrajajo dobre tri minute pred glavnino, Francoz Guillaume Martin (Cofidis) je danes osvojil še 12 gorskih točk in ima v skupnem seštevku za pikčasto majico že 54 točk prednosti pred Timom Wellensom (Lotto Soudal), do Madrida pa jih je kolesarjem na voljo le še 57.

Medtem Roglič z barvitim dresom spet navdušuje splet:

78 km do cilja - Gorski cilj, Alto de Fumaces:



1. Guillaume Martin (Cofidis) 3 točke

2. Luis Leon Sanchez (Astana) 2

3. Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA) 1

Vodilna trinajsterica ima spet nekoliko večjo prednost pred glavnino, zdaj ta znaša 3:08.

86 km do cilja - Kolesarji so začeli z vzponom na predzadnji današnji gorski cilj - Alto de Fumaces (10,8 km/4,5-odstotni naklon). Glavnina se je približala trinajsterici ubežnikov na 2:30.

100 km do cilja - Pri Bora Hansgrohe želijo ciljni šprint, v svojih vrstah imajo Pascala Ackermanna, zato so začeli z narekovanjem tempa, prednost ubežnikov pa so znižali na 3:35.

115 km do cilja - Po treh urah kolesarjenja je povprečna hitrost 37,2 km/h. Prednost ubežnikov je med tem narasla na 5:33. Kolesarjem nekoliko nagaja tudi veter, ki piha s strani s hitrostjo 22 km/h.

120 km do cilja - Harry Tanfield (AG2R La Mondiale) in Pim Ligthart (Total Direct Energie) sta končala z nastopom na Vuelti. AG2R La Mondiale ima zdaj na dirki le še tri kolesarje - Clémenta Champoussina, Doriana Godona in Nansa Petersa.

137,6 km do cilja - Gorski cilj Alto do Furriolo

1. Guillaume Martin (Cofidis) 3 točke

2. Tim Wellens (Lotto Soudal) 2

3. Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) 1

Povprečna hitrost znaša 36,3 km/h. Temperatura ozračja je 12 stopinj, prednost ubežnikov pa 4:55.

140 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na naslednji gorski cilj Alto do Furriolo (5,1 km/7% naklon). Prednost ubežnikov znaša pet minut.

145 km do cilja - Kar 57 kilometrov so potrebovali kolesarji, da so zrežirali uspešen beg pred glavnino.

150 km do cilja - V ubežni skupini je 13 kolesarjev - Guillaume Martin (Cofidis), Julien Simon (Total Direct Energie), Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Rui Costa (UAE Team Emirates), Rob Power, Mark Donovan (Sunweb), Alex Aranburu, Luis Leon Sanchez (Astana), Nick Schultz, Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Tim Wellens (Lotto Soudal) in Jose Joaquin Rojas (Movistar). Prikolesarili so si 4:30 prednosti pred skupino, v kateri tempo narekuje ekipa Jumbo-Visme, ki imajo v Primožu Rogliču vodilnega v skupnem seštevku.

158 km do cilja - Gorski cilj III. kategorije - Alto de Carcedo

1. Guillaume Martin (Cofidis), 3 točke

2. Tim Wellens (Lotto Soudal) 2

3. Nick Schultz (Mitchelton-Scott) 1

Guillaume Martin (Cofidis) se je še bolj utrdil na prvem mestu v boju za pikčasto majico, ki bo Vuelto zaključil kot najboljši na gorskih ciljih.

165 km do cilja - Po prvem gorskem cilju so pobegnili Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Rui Costa (UAE Team Emirates), Rob Power, Mark Donovan (Team Sunweb), Alex Aranburu, Luis Leon Sanchez (Astana), Nick Schultz, Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Tim Wellens (Lotto Soudal) in Jose Joaquin Rojas (Movistar). Njihova prednost znaša štiri minute. Nihče ne ogroža Primoža Rogliča (Jumbo-Visma) v skupnem seštevku. Še najbližji mu je Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), ki zaostaja 16:11.

175 km do cilja - Gorski cilj III. kategorije - Alto de San Amaro

1. Guillaume Martin (Cofidis) 3 točke

2. Tim Wellens (Lotto Soudal) 2

3. Thymen Arensman (Sunweb) 1

177 km do cilja - Pričakovano je skočil Guillaume Martin, ki bo spet skušal nabrati čim več točk v boju za pikčasto majico za najboljšega na gorskih ciljih. Ta je že zdaj na njegovih plečih.

178 kilometrov do cilja – kolesarji so začeli z vzponom na prvi gorski cilj današnjega dne. San Amaro je dolg 6 kilometrov, povprečna naklonina pa znaša 6 odstotkov.

180 km do cilja – Dvajset kolesarjev se je odločilo za beg, a je bil kmalu zatrt.

190 km do cilja – Kolesarji imajo zelo hiter tempo. Povprečna hitrost znaša 42,4 km/h.

200 km do cilja – Glavnina ne pusti, da bi prišlo do bega.

10.51 - Začela se je najdaljša etapa na letošnji Vuelti. Dolga je kar 230,8 kilometra in vsebuje pet kategoriziranih gorskih ciljev, a so vsi le III. kategorije.