Roglič danes ni dočakal napada. Ga bo jutri?

Po torkovi zmagi na posamični vožnji na čas se vodilni kolesar na Dirki po Španiji, slovenski prvak Primož Roglič, ni mogel zahvaljevati kolegom iz moštva Jumbo-Visma, saj je bil na cesti sam, zato pa je lahko danes, po 14. etapi, ki jo je preživel varno in tekmecem v boju za zmago na Vuelti ni prepustil nič časa, pohvalil moštvene kolege, ki so nanj odlično pazili.

Roglič se v sicer dolgi, 204-kilometrski etapi ni pretegnil, vozil je pametno, se izogibal nevarnostim in pazil na najnevarnejše tekmece za skupno zmago. S kolegi iz Jumbo-Visme so prežali na morebitne napade, a teh danes ni bilo.

Tudi drugouvrščeni v skupnem seštevku, Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), je varčeval z močmi in se držal rdečega Rogliča, le Irec Daniel Martin (Deceuninck QuickStep), četrti v skupnem seštevku, je v zaključku etape nekoliko pohodil pedala, a mu ni uspelo nič resnejšega.

Vrhunci 14. etape:

🇬🇧 Stage 14 | #LaVuelta20@Tim_Wellens claimed a second stage win after a demanding day in Galicia. The Belgian puncheur won over @rusty_woods while the GC finished together.



⬇️Enjoy the best of the stage with this summary⬇️ pic.twitter.com/9rmuYtUy0M — La Vuelta (@lavuelta) November 4, 2020

Roglič: Čisto dobro se je razpletlo za nas

"Začetek etape je bil težak in hiter, ampak smo nadzorovali dogajanje. Za nas je bilo dobro, da so ubežniki vztrajali do cilja, tako v zaključku ni bilo več možnosti za bonus sekunde. Hitrost je bila v zadnjih kilometrih zelo visoka, z razpletom pa smo lahko zadovoljni," je miren dan za spletno stran nizozemskega moštva ocenil Roglič.

Bi moral biti morda bolj aktiven, je bila danes priložnost, da še poveča prednost pred tekmeci? "Ne zdi se mi, da sem danes zapravil priložnost za zmago in povečanje prednosti v skupnem seštevku," je odgovarjal novinarjem v cilju in dodal: "Čisto dobro se je razpletlo za nas. Res smo v zaključku uspeli zmanjšati zaostanek za vodilnimi, ampak nikar ne mislite, da je enostavno zapreti dve minuti razlike do tako močne skupine ubežnikov. Ti so si zaslužili priložnost za boj za zmago."

🎙️"Ha sido una etapa muy rápida. Si hubiera habido oportunidad, por qué no buscar unos segundos"



💬"It was quite fast, a hard stage. We are happy with how it went"



❤️🇸🇮 @rogla se mantiene en el liderato de #LaVuelta20 pic.twitter.com/S0Xtmnk13O — La Vuelta (@lavuelta) November 4, 2020

Jutri najdaljša etapa letošnje Vuelte

Jutri je na sporedu zelo podobna etapa, a še nekoliko daljša. Z 230 kilometri bo 15. etapa najdaljša na letošnji Vuelti, kolesarji bodo morali premagati pet kategoriziranih klancev, so pa vsi relativno nezahtevni III. kategorije in tako ne bodo omogočali resnejših napadov najboljših hribolazcev. A to ne pomeni, da ne bo drugih nevarnosti. Tudi petkova etapa bo podobna, morda le za odtenek težja, so pa tovrstne trase idealne za pobege.

Tudi jutri gre bržčas pričakovati veliko gnečo med tistimi, ki si bodo želeli pobegniti glavnini, saj je možnost, da beg zdrži do cilja, velika. Prav zaradi tega se bo najbrž spet malce težje oblikovala skupina, ki bi bila sprejemljiva za vodilna moštva. Tudi danes je bilo težko.

Wellens: Danes res ni bilo lahko zmagati

Uspel je namreč šele tretji pobeg in temu se je še pravočasno priključil tudi 29-letni belgijski as Tim Wellens, eden najbolj bojevitih kolesarjev na Vuelti, ki se je veselil tudi etapne zmage, svoje druge na letošnji španski pentlji. "Danes res ni bilo lahko zmagati. Težko je bilo priti v beg, ko vendarle sem, so ostali sami dobri kolesarji. Danes smo bili res najmočnejši Woods, Štybar in jaz, kar se je pokazalo tudi na zadnjem vzponu. Vedel sem, da moram tehničen šprint začeti kot prvi, potem pa le ostati v notranjosti zavojev. Woods me zato ni mogel prehiteti," se je v cilju smejalo kolesarju ekipe Lotto Soudal.

Belgijec Tim Wellens je še drugič na letošnji Vuelti takole slavil etapno zmago. Foto: Luis Angel Gomez ©PHOTOGOMEZSPORT2020

Cilj so v tej belgijski ekipi izpolnili že z Wellensovo zmago v peti etapi, a ga nato povišali, je še priznal današnji zmagovalec: "Naša ekipa je sem prišla po eno etapno zmago, ko smo jo dosegli, smo začeli razmišljati o drugi. Današnja etapa mi je ustrezala, že nekaj časa sem jo imel podčrtano. A kot sem že rekel, v takih etapah moraš biti ob pravem času na pravem mestu. Meni je to danes uspelo, vse se mi je odvijalo kot po maslu."

Jutri bo za Wellensa nova priložnost za beg, Rogličevi navijači pa bomo z zanimanjem opazovali, kaj bodo pripravili konkurenti 31-letnega Kisovčana.

Preberite še: