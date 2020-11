Roglič junak dneva: osvojil etapo in še rdečo majico!

Podrobno dogajanje na kronometru - 33,7 km

Vrstni red kronometra

1. Primož Roglič (Jumbo-Visma) 46:39

2. William Barta (USA) CCC Team +0:01

3. Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:10

4. Hugh Carthy (EF Pro Cycling) 0:25

7. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) 0:49

13. Dan Martin (Israel Start-Up Nation) 1:17

Skupni vrstni red po 13. etapi

1. Primož Roglič (Slo) Team Jumbo-Visma 49:16:16

2. Richard Carapaz (Ekv) Ineos Grenadiers 00:39

3. Hugh Carthy (VBr) EF Pro Cycling 0:47

4. Daniel Martin (Irs) Israel Start-Up Nation 1:42

5. Enric Mas Nicolau (Špa) Movistar Team 3:23

17.28 - Primož Roglič je zmagovalec kronometra. Richard Carapaz je danes izgubil kar 49 sekund, kar pomeni, da zdaj v skupnem seštevku za slovenskim kolesarjem zaostaja 39 sekund. Hugh Carthy ima na tretjem mestu po novem 47 sekund pribitka.

"Lepo, kaj ne? Lepo je. Dolgo časa je že od tega, da sem zmagal kronometer. Zelo lep dan je. Počutil sem se močnega. Presenetljivo. Dobro je šlo," je po etapni zmagi dejal Roglič in glede prednosti v boju za rdečo majico dodal: "Bolje 39 spredaj kot 39 zadaj. Zadržati moramo fokus. Fantje so močni."

Hugh Carthy started strongest in the first segment, but @rogla had the power on the climb to take both the stage win and the red jersey. 💥#lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/EMK7RfGoX4 — letourdata (@letourdata) November 3, 2020

17.22 - Primož Roglič postavil najboljši rezultat - 46:39!

17.20 - Hugh Carthy je kronometer odpeljal odlično in za Bartom zaostal le 24 sekund. Le še Primož Roglič in Richard Carapaz sta na progi.

17.19 - Dan Martin je zaostal 1:12.

17.18 - Enric Mas ni imel dobre dne. Za vodilnim Wiloom Bartom je zaostal kar 1:42

17.17 - Kot zadnji je kolo zamenjal Richard Carapaz, ki je na ravnem delu v primerjavi s Primožem Rogličem izgubil 21 sekund.

17.15 - Primož Roglič (Jumbo Visma) je prav tako zamenjal kolo in se podal na 1,8 kilometra dolg klanec s povprečnim naklonom 14,8 odstotka. Vse skupaj je steklo bistveno bolj tekoče kot na Planche des Belles Filles na Touru.

17.13 - Hugh Carthy (EF Pro Cycling) je zamenjal kolo in se bo spopadel z zaključnim vzponom, ki je podoben nedeljskemu, ki ga je osvojil. Primož Roglič (Jumbo Visma) po informacijah s proge pospešuje do začetka vzpona.

17.10 - Pred najboljšimi kolesarji na dirki je le še zaključni vzpon - 1,8 kilometra/14,8-odstotni naklon.

Foto: A.S.O.

Vrstni red najboljših v boju za rdečo majico vodilnega po 24,5 kilometra

1. Primož Roglič (Jumbo Visma)

2. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) 9

3. Hugh Carthy (EF Pro Cycling) 23

4. Dan Martin (Israel Start-Up Nation) 1:25

5. Enric Mas (Movistar) 2:45

17.07 - Richard Carapaz pri druge vmesnem zaostanku zaostaja 36 sekund, kar pomeni, da je Primož Roglič virtualno v rdeči majici.

🏁Etapa 13 - Stage 13 | #LaVuelta20



🚴‍♂️🚴‍♂️ @RichardCarapazM @rogla Carthy



🕗Las diferencias en la general se acercan en los tiempos intermedios / The GC battle is on fire 🔥



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/wHtdlAKUc9 — La Vuelta (@lavuelta) November 3, 2020

17.04 - Slovenski šampion Primož Roglič ima pri drugem vmesnem času 17 sekund zaostanka, kar pomeni, da je na cesti za sekundo hitrejši od Hugha Carthyja, ki je bil junak nedeljske gorske etape.

17.02 - Naslednje merjenje rezultata je pri 24,5 km. Primož Roglič naj bi v tem delu pospešil in naj bi že izničil prednost Richarda Carapaza.

16.58 - Po nekaterih podatkih naj bi Primož Roglič (Jumbo Visma) v primerjavi s Hughom Carthyjem (EF Pro Cycling) izgubil dodatne tri sekunde.

Vrstni red najboljših v boju za rdečo majico vodilnega po prvih 12 kilometrih

1. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers)

2. Primož Roglič (Jumbo Visma) +6

3. Hugh Carthy (EF Pro Cycling) 26

4. Dan Martin (Israel Start-Up Nation) 54

5. Enric Mas (Movistar) 2:17

16.51 - Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) je do prvega merjenja časa v primerjavi z Rogličem izgubil štiri sekunde, kar pomeni, da ju v skupnem seštevku loči le še šest sekund.

16.49 - Primož Roglič (Jumbo Visma) ima pri prvem merjenju časa 13 sekund zaostanka.

16.46 - Hugh Carthy (EF Pro Cycling) je dobro na progi. Pri prvem merjenju zaostaja le 11 sekund.

16.45 - Zaostanek Dana Martina (Israel Start-Up Nation) pri prvem merjenju časa znaša 36 sekund.

16.44 - Enric Mas (Movistar) pri prvem merjenju časa za Willom Barto zaostaja kar 44 sekund.

16.39 - Will Barta (CCC) je pozitivno presenetil in postavil najhitrejši čas - 46.40

16.36 - In še zadnji kolesar je na cesti. To je nihče drug kot vodilni v skupnem seštevku Richard Carapaz (Ineos Grenadiers)

🏁Etapa 13 - Stage 13 | #LaVuelta20



❤️🇪🇨 @RichardCarapazM toma la salida, ¡todos los favoritos en competición! 👏

🇬🇧 All riders are now in the TT as the leader takes off!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/yXYJtv9S8v — La Vuelta (@lavuelta) November 3, 2020

16.34 - Primož Roglič (Jumbo-Visma) je začel s svojim kronometrom. Bo zmagal tudi etapo? Če ne bo nič nenavadnega, bo oblekel rdečo majico.

#NTTPredictor favourite for today is... @rogla! 2nd on the GC, only 10 seconds behind Richard Carapaz - will he be wearing Red again by the end of today?



Check out his profile.#lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/0stYl5u2Bu — letourdata (@letourdata) November 3, 2020

16.32 - Na delu je tudi nedeljski junak izjemno zahtevne gorske etape Hugh Carthy (EF Pro Cycling). Dve minuti pred njim se je na progo podal Daniel Martin (Israel Start-Up Nation).

16.28 - Na pot se je podal Enric Mas (Movistar), ki v skupnem seštevku zaostaja 1:50.

16.18 - Imamo novega vodilnega. Nelson Oliveira (Movistar) je za kar 48 prehitel Remija Cavango (Deceuninck-QuickStep). Dosežek 46:49 je zdaj novo vodilo za kolesarje, ki še prihajajo. Tudi za našega Primoža Rogliča, ki napada rdečo majico vodilnega.

16.04 - Nelson Oliveira (Movistar) je dobro na poti. Pri drugem vmesnem času ima pred Remijem Cavagno 25 sekund prednosti. A je pred njim še najtežji del trase.

16.02 - Današnji zaključni vzpon Mirador de Ezaro je že bil del Vuelte, a je šlo takrat za navadno etapo in ne kronometer. Joaquim Rodriguez je bil ob koncu močnejši od Alberta Contadorja.

🔙 TBT La Vuelta 12. ⛰️ El Mirador de Ézaro, una subida donde @PuritoRodriguez dictó sentencia con su explosividad 🔥



🇬🇧 The first time La Vuelta discovered the climb to Ézaro, Rodriguez beat @albertocontador in the hardest slopes!#LaVuelta20 pic.twitter.com/2ScXtOqh6N — La Vuelta (@lavuelta) November 3, 2020

15.40 - Zanimivo bo videti, kako bo kolesaril Nelson Oliveira (Movistar), ki je takoj za Primožem Rogličem in trenutno vodilnim Remijem Cavagno eden od osrednjih favoritov za današnjo zmago. Na progo se je podal ob 15:32. Pri španskem moštvu si prav tako želijo, da bi s progo dobro opravil Enric Mas, ki v skupnem seštevku za rdečo majico zaostaja 1:50.

15.32 - Zaključni del današnjega kronometra je res strm.

Today's ITT ends with a Cat 3 climb. It's only 1.8km long, but the average gradient is 14.8% 😲

The wind is now gusting at 28 km/h from the east, so they'll be riding straight into it on the ascent.

Check out the climb profile in detail.#lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/todFTW88hw — letourdata (@letourdata) November 3, 2020

15.24 - Remi Cavanga (Deceuninck-QuickStep) je upravičil vlogo favorita in za 47 sekund izboljšal prejšnji dosežek Alexa Edmondsona (Mitchelton Scott). Nova znamka zdaj znaša 47:37.

14.57 - Alex Edmondson (Mitchelton Scott) je novi vodilni. Traso je prekolesaril v 48 minutah in 24 sekundah. Za 28 sekund je prehitel Harryja Tanfielda (AG2R La Mondiale)

14.41 - Na progi je Remi Cavanga (Deceuninck-QuickStep), eden od favoritov za etapno zmago.

14.26 - Harry Tanfield (AG2R La Mondiale) ima trenutno najboljši rezultat. Preizkušnjo je zaključil v 48:52.

14.14 - Danes ne bo potekal le boj za rdečo majico, ampak tudi za etapno zmago. Ob Primožu Rogliču so na Vuelti prisotni še nekateri kolesarji, ki so dobri v kronometru. Remi Cavanga (Deceuninck-QuickStep) je eden izmed njih. Sicer mu bolj ugaja ravninska trasa, ampak je bil na Touru na La Planche des Belles Filles odličen šesti. Za Rogličem je zaostal le tri sekunde. Zato bo zanimivo spremljati njegov nastop. Na progo se bo podal ob 14:36.

Foto: A.S.O.

13.54 - Kronometer je dolg 33,7 kilometra. Večji del je ravninski, zato pa pravi test predstavlja zaključnih 1,8 kilometra. Vzpon ima v povprečju kar 14,8-odstoten naklon. Kolesarji bodo na vznožju menjali kolesa. Poglejte, kako so trenirali menjavo včeraj pri Movistarju.

🤳 Mientras los Movistar practicaban, Roglic se lo tomaba más calmado #LaVuelta20

🚲 El esloveno, gran favorito, realizó fotos al paisaje antes de reconocer la ascensión

🗣️ Vlasov, al ser preguntado por otros corredores al bajar, les dijo: "Good luck"

📹 @Leivatan/@danimiranda9 pic.twitter.com/d37VHOgf5B — As Ciclismo (@As_Ciclismo) November 3, 2020

🧱 Hoy la contrarreloj en #LaVuelta20 con final en el muro de Ézaro. ¡Rampas alrededor del 30%!

🚲 Son 1,8 km de ascensión con vistas al Atlántico. Los favoritos cambiarán de bicicleta a pie de puerto

📹 @diarioas fue testigo de los ensayos el día de descanso (Enric Mas🚲) pic.twitter.com/HwxzFqXxmm — As Ciclismo (@As_Ciclismo) November 3, 2020

13.47 – Kot prvi se je na progo podal Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ.