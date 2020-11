Rogličev šef je jasen

"Po nedeljski etapi smo lahko veseli, če gledamo v celoti. Vsi so morali napadati Primoža. Proti Carthyju je izgubil 26, proti Carapazu 10 sekund. Celotna ekipa je naredila dobro delo. Sepp je ostal z njim do konca. Veselim se kronometra," je dogajanje v nedeljo na hitro povzel športni direktor Jumbo-Visme Grischa Niermann.

"To je življenje"

Videti je bilo, da bi lahko Kuss tudi osvojil etapo, vendar je nenehno stal ob strani našemu šampionu. In na koncu je pospeševal, da slovenski kolesar v primerjavi s tekmeci ni izgubil še več sekund. Videlo se je, da ima na zelo strmem delu brutalnega vzpona na Alto de L'Angliru težave. Napadom tekmecem namreč ni mogel slediti. Prav Američan je tisti, ki ga je v težkih trenutkih reševal. "To je življenje. Sepp ve in ni težko. Primož je kapetan in vsi mu morajo pomagati. Ostal je z njim. Lahko bi šel s Carthyjem. To ni bilo njegovo delo. To je življenje," je Niermann poudaril, kakšna je naloga kolesarjev Jumbo-Visme.

V nedeljo je izgubil rdečo majico, a bo imel v torek spet priložnost, da si jo prilasti nazaj. Na sporedu je namreč kronometer. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez

Jasno kot beli dan je, da imajo Nizozemci najboljšo ekipo na Vuelti. Na začetku zadnjega vzpona je imel Roglič ob sebi še štiri pomočnike, medtem ko so pri preostalih kolesarji odpadali kot po tekočem traku in so kapetani ostajali sami.

In prav ekipa bo tista, ki bo v zadnjem tednu ključna v boju za skupno zmago. Če si bo Roglič pričakovano prikolesaril lepo prednost na torkovem kronometru, bodo njegovi moštveni kolegi nato branili vse napade v naslednjih hribovitih etapah, v katerih ne bomo videli nobenega zaključka v klanec. Zato pa bo temu tako predzadnji dan, ko je na sporedu gorska preizkušnja. V soboto se bodo še zadnjič lomila kopja.

Pa vendarle je treba izpostaviti, da je letošnja Vuelta nekaj posebnega, saj tekmovalci praktično vsak dan z agresivnim kolesarjenjem naredijo dirko še bolj razburljivo in nepredvidljivo. Zato bo treba biti pazljiv vse do konca sobotnega dne, v nedeljo je nato čas za parado šampionov.

"Upamo, da bomo v torek nazaj"

"Pokazali smo, da imamo zelo močno ekipo, absolutno najboljšo na dirki. V zadnjem kilometru je Primož izgubil stik in rdečo majico. Zdaj zaostanek znaša 10 sekund. V torek je kronometer in naredili bomo vse, da bo vse uravnoteženo," je jasen športni direktor, ki pa ni želel dati jasne napovedi glede torkove posamične vožnje na čas: "Večji del je pravi kronometer, a bodo imeli kolesarji tudi veter v prsi. Na koncu je zelo strm klanec. Zanimivo bo. Upamo, da bomo nazaj."

Richard Carapaz je v nedeljo odščipnil Rogliču deset sekund. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez

Če bo šlo vse skupaj po normalnih tirnicah, bi moral Roglič priti nazaj do rdeče majice, saj je od vodilnega Richarda Carapaza v tej kolesarski disciplini občutno močnejši, kakor tudi od najbližjih zasledovalcev, ki so Hugh Carthy, Daniel Martin in Enric Mas. Zadnji omenjeni je od četverice videti še najmočnejši v kronometru, a za Rogličem zaostaja že 1:40.

V torek se bo vse skupaj začelo ob 13:33, slovenski as pa se bo na 33,7 kilometra dolgo progo podal okoli 16.30.