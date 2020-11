Organizator Toura: Tadej Pogačar dvakrat na Ventoux in enkrat na Tourmalet!

Prireditelji kolesarske dirke po Franciji so predstavili podrobnosti naslednje preizkušnje v sezoni 2021. Zaradi olimpijskih iger se bo Tour začel teden prej, potekal bo od 26. junija do 18. julija.

Začel se bo v Bretanji, natančneje v Brestu (v Bretanji bodo prve štiri etape), končal pa s tradicionalno sprintersko etapo s ciljem na Elizejskih poljanah v Parizu, kjer se je letos skupne zmage veselil Tadej Pogačar. Dan pred tem bo padla dokončna odločitev o zmagovalcu, na sporedu bo eden od dveh kronometrov - letos je bil na sporedu le eden, prvi bo v peti etapi.

🤩 Here is the official #TDF2021 route!



🤩 Voici le parcours officiel du #TDF2021 !

S prvim vzponom se bodo tekmovalci srečali v drugi etapi, a to še ne bo prava gorska etapa. Specialisti za vzpone bodo prvo svojo pravo priložnost imeli v osmi etapi, ta bo prva od štirih alpskih. V 11. etapi kolesarje čaka vzpon na sloviti Mont Ventoux in to ne samo enkrat, v eni etapi ga bodo morali premagati kar dvakrat. V Pireneje bodo kolesarji prišli v 15. etapi, najslavnejši vzpon v tem gorovju bo vzpon na Tourmalet.

Dirka se bi morala sicer začeti v Koebenhavnu, a so organizacijo začetka Danci zaradi epidemije novega koronavirusa in s tem povezanimi težavami odpovedali.

