Znano bo, kje se bodo prihodnje poletje mučili Pogačar in druščina

Traso 108. Dirke po Franciji so sprva nameravali predstaviti že v četrtek, 29. oktobra, in to v dvorani Palais de Congres v središču Pariza, zaradi zelo zaostrene zdravstvene situacije (Francija je v popolnem lock-downu) pa so se po premisleku odločili, da traso predstavijo zgolj prek videopovezave in se tako izognejo nepotrebnim stikom.

Podrobnosti etap bodo predstavili v redni tedenski športni oddaji na francoski televiziji in vseh uradnih platformah dirke, dogajanje pa bomo v živo spremljali tudi na Sportalu.

Karakteristike nove trase bo predstavil direktor dirke Christian Prudhomme, ki si tako kot večina želi, da bi dirka lahko potekala brez zaščitnih mask, ki so zaznamovale leto 2020.

Predstavitev trase bosta spremljala tudi letošnji in lanski zmagovalec Toura Tadej Pogačar (UAE Emirates), trenutno prvi kolesar svetovne jakostne lestvice, in Egan Bernal (Ineos Grenadiers), slednji se še vedno ukvarja z zoprno poškodbo hrbta, zagotovo pa tudi kolesarska karavana s Primožem Rogličem in Richardom Carapazom, ki trenutno obrača pedala na Dirki po Španiji.

Začetek v Brestu, cilj v Parizu

Za zdaj je znano, da se bo Dirka po Franciji začela v soboto, 26. junija 2021, in končala v nedeljo, 18. julija 2021.

Veliki štart najprestižnejše dirke v letu bo na skrajnem zahodu Francije, v regiji Bretanja, v pristaniškem mestu Brest, ki bo začetek dirke po letih 1952, 1974 in 2008 gostil že četrtič, cilj pa bo že tradicionalno v Parizu.

Prve štiri etape bodo v Bretanji – prvi dve bosta bolj hriboviti, s kratkimi, a strmimi klanci, drugi dve pa ravninski -, vse drugo bo znano danes zvečer.

108. Tour bi se sicer moral začeti v Kopenhagnu na Danskem, a so se organizatorji odločili, da zaradi pandemije in s tem povezane negotovosti ter vzporednega dogajanja na evropskem prvenstvu v nogometu, ki ga bo delno gostila tudi Danska, dirko poskušajo izpeljati znotraj francoskih meja. Edini skok čez mejo bo najbrž skok v Andoro.

Govorice: omenjata se vzpona na Alpe d'Huez in Mont Ventoux Tako kot vsako leto pred uradno predstavitvijo trase, v javnosti krožijo številne govorice, povezane s konfiguracijo etap.



Tako je letos veliko govora o tem, da bo francoski Tour 2021 karavano dan pred prvim prostim dnem peljal čez legendarni vzpon Alpe d'Huez, omenja pa se tudi vzpon (a ne ciljni) na vetrovni pirenejski osamelec Mont Ventoux, kjer je leta 1967 zaradi kombinacije peklenske vročine, izčrpanosti, amfetaminov in alkohola, umrl svetovni kolesarski prvak Tom Simpson. Bo vzpon na legendarni pirenejski vrh Mont Ventoux del trase 108. Toura? Foto: Wikipedia Trasa naj bi ponudila več priložnosti za šprinterje kot letos. Na kožo naj bi jim bilo pisano kar 11 etap. Govori se, da bosta na Touru dva kronometra, 50-kilometrski v prvem in 30-kilometrski v zadnjem tednu.

Direktor Toura: Priprava trase za prihodnji Tour je ena od najbolj zahtevnih

Direktor Dirke po Franciji Christian Prudhomme je v pogovoru za francoski časnik Le Parisien priznal, da je bila priprava letošnje trase ena od najbolj zahtevnih, predvsem zaradi časovne stiske, saj so organizatorji po končanem Touru (20. september), ki je bil na sporedu dva meseca pozneje, morali ukvarjati še z organizacijo drugih dirk pod njihovim okriljem, tudi prestižno klasiko Liège-Bastogne-Liège, kjer je po presenetljivem razpletu na ciljni črti zmagal Primož Roglič.

Direktor Dirke po Franciji Christian Prudhomme si želi, da bi Dirka po Franciji prihodnje leto potekala brez zaščitnih mask. Foto: Reuters

Razveseljuje podatek, da kljub pandemiji in vse težjem socialnem položaju zanimanje za gostiteljstvo Toura ne upada.

Prudhomme je razkril še, da bo prvi teden bolj klasično obarvan, želijo pa si, da bi tudi veter odigral svojo vlogo pri razpletu etap. Omenil je še, da bo prvih deset etap krajših. Dolge naj bi bile okrog 150 kilometrov. Ali bo Tour 2021 že potekal brez konstantnega nošenja zaščitnih mask, ne ve, si pa tega vsekakor želi. Na letošnjem Touru je bil prav Prudhomme eden izmed tistih, ki so se okužili z novim koronavirusom.