Pomagajte slovenskim planinskim potem – oddajte svoj glas!

S svojim glasom boste pomagali uresničiti plemenit cilj – obnovo planinske poti!

V sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije je Zavarovalnica Triglav izbrala šest poti, ki so zaradi vpliva narave ali človeka potrebne obnove. Nekatere med planinskimi potmi v izboru so zelo zahtevne in jih markacisti planinskih društev, ki skrbijo zanje, sami brez tehnične ekipe markacistov Planinske zveze Slovenije ne bodo mogli izvesti.