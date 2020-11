Ni potrebe za skrb

Po dnevu premora bo na Vuelti spet čas za razburljiv trenutek. Pred kolesarji bo v torek 33,7 kilometra dolg kronometer, ki bo najverjetneje spet premešal karte v boju za skupno zmago.

Slovenski kolesar Primož Roglič je v nedeljo v brutalni etapi s ciljem na Alto de L'Angliru izgubil rdečo majico. Slekel ga je Richard Carapaz, s katerim sta že lani bila bitko na Giru, ki je na koncu po vseh zdravstvenih težavah slovenskega kolesarja pripadel Ekvadorcu.

Roglič bi moral imeti miren spanec

Na dan počitka Rogličev zaostanek znaša deset sekund. A bo imel lahko miren spanec v noči na torek, ko se bo dirka spet nadaljevala.

Torkov kronometer na Vuelti Foto: A.S.O.

Posamična vožnja na čas se bo začela v Murosu, končala pa z gorskim ciljem Mirador de Ezaro. Praktično celotna trasa bo ravninska, povsem ob zaključku pa bo sledil 1,8 kilometra dolg vzpon. A bo predstavljal posebno nevšečnost, saj bo povprečni naklon kar 14,8-odstoten. Povrhu vsega bi lahko kolesarjem v začetnih kilometrih ponagajal še veter, ki bo prišel z Atlantskega ocena, kar bi jim dodatno otežilo vožnjo.

Skupni vrstni red: 1. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) 48;29:27

2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 0:10

3. Hugh Carthy (VBr/EF Pro Cycling) 0:32

4. Daniel Martin (Irs/Israel Start-Up Nation) 0:35

5. Enric Mas (Špa/Movistar) 1:50

Menjava koles?

Tako kot na La Planche des Belles Files na letošnjem Touru bodo kolesarji tudi v torek na Vuelti dodobra razmislili, ali bodo pred začetkom zaključnega vzpona zamenjali kolo s tistim za vožnjo v klanec.

Ob pogledu na trenutni vrstni red v boju za skupno zmago je jasno, da je med vsemi daleč najboljši v vožnji na čas slovenski šampion, ki je leta 2017 v tej kolesarski disciplini osvojil celo srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu.

Dosežki najboljših kolesarjev na Vuelti na kronometrih v zadnjih dveh letih

Tour de France 2020 (36,2 km) Giro 2019, 21. etapa (17 km) Giro 2019, 9. etapa (34,8 km) Giro 2019, 1. etapa (8 km) Dirka po Romandiji (16,85 km) Tirreno-Adriatico (10 km) Primož Roglič 57:51 22:23 51:52 12:54 19:58 11:36 Richard Carapaz + 05:57 + 00:46 + 01:55 + 00:47 + 00:59 Hugh Carthy + 05:00 + 01:25 + 01:30 + 00:47 + 01:06 Daniel Martin + 03:35 Enric Mas + 00:49

V zadnjih dveh letih je zmagal na štirih kronometrih – dvakrat na Giru, enkrat na Dirki po Romandiji in lani na Vuelti. Letos je bil peti na Touru, prav ta pa mu je prinesel največjo rano, potem ko je izgubil rumeno majico in skupno zmago na največji dirki na svetu. Na koncu je moral priznati premoč rojaku Tadeju Pogačarju.

Od tekmecev na kronometru bistveno boljši, pridobi lahko več kot minuto

In na tistem kronometru so nastopili prav vsi njegovi tekmeci na Vuelti, vendar je bilo jasno, da nekateri niso imeli takšne želje po odličnem rezultatu kot Roglič. Enric Mas je denimo za njim zaostal le 49 sekund. Daniel Martin je imel zaostanek dobre tri minute in pol, Hugh Carthy že pet minut, Carapaz slabih šest minut, a je imel slednji na Touru v glavi lov na pikčasto majico za najboljšega na gorskih ciljih.

V torek bo kolesaril v zeleni opravi, a ga zanima rdeča majica. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez

Zato pa je bolj realna primerjava med slednjim in Rogličem na lanskem Giru. Roglič je bil najhitrejši uvodni dan v Bologni na 8 kilometrov dolgem kronometru, v katerem je tako Carapaza kakor tudi Carthyja za seboj pustil 47 sekund. V 34,8 kilometra dolgem kronometru v deveti etapi, ki je vseboval prav tako vzpon, je Carthy zaostal 1:30, Carapaz celo 1:55. V 21. etapi, v kateri je bil Roglič že povsem izmučen od vseh zdravstvenih težav, je kljub temu Carapazu odščipnil 46 sekund, Carthyju pa 1:25.

S slednjim sta se pomerila tudi lani na Dirki po Romandiji, kjer je bil Roglič na 16,85 kilometra dolgi trasi hitrejši za 1:06.

Realno je pričakovati, da se mu bo v torek najbolj približal, če bo razumljivo imel slovenski kolesar dan brez pretresov, Enric Mas. Španec se je že drugič zapored izkazal na kronometru na dirki Tour de France. Tako kot letos je imel tudi lani deveti dosežek.

Zavedajo se njegove moči

Dejstvo je, da bi lahko Roglič ob normalnem dnevu tekmecem odščipnil minuto ali še več in tako stvari postavil na želeno mesto. Carapaz se dobro zaveda, da bo po torkovem dnevu težko zadržal vodilni položaj, hkrati pa se tudi vsi tekmeci zavedajo, kakšno predstavo lahko Roglič prikaže.

Po kronometru bo nato najverjetneje le še sobotna etapa tista, ki bi lahko premešala karte povsem pri vrhu. Sicer so pred tem še tri razgibane hribovite etape, a se nobena ne konča v klanec. In ob tako močni ekipi, kot jo ima Jumbo-Visma, bi mogel Roglič do sobote odbiti vse napade, pa čeprav je letošnja izvedba Vuelte izjemno razburljiva in vseskozi spremljamo agresivno dirkanje.

Jumbo-Visma ima na Vuelti najmočnejšo ekipo. In ta bo pomagala Rogliču na poti do skupne zmage. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez

Nato pa bo spet vse odvisno od njega pri zaključnem vzponu na Vuelti, ki sliši na ime Alto de La Covatilla. Ta ima predznak ekstra kategorije (11,4 kilometra/7,1-odstotni naklon). Na nadmorski višini 1965 metrov bo dokončno znano, ali bo Roglič še drugič zapored osvojil tritedensko špansko kolesarsko pentljo.