Rogličevega moštvenega kolega čaka ostra kazen

Fabia Jakobsena so nezavestnega pripeljali v bolnišnico, kjer so se borili za njegovo življenje. Posledice padca čuti še zdaj. Nedavno so mu kost iz medenice presadili v čeljust. Foto: Reuters

Neodvisna arbitražna komisija se je, kot poročajo tuji mediji, po vseh zbranih dokazih in pregledu posnetkov odločila, da bo Dylan Groenewegen prejel ostro kazen. Sicer pri UCI tega še niso uradno potrdili, a naj bi se to zgodilo do konca tega tedna.

Ob takšnem scenariju bi to pomenilo, da moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi ne bo smel tekmovati do 6. maja. Za začetek kazni se bo namreč štel avgust, ko se je nesreča zgodila.

V ciljnem šprintu v Katovicah na dirki po Poljski je Nizozemec v ciljnem šprintu zaprl pot rojaku Fabiu Jakobsenu. Povsem ga je stisnil v ograjo in sledil je grd padec. Prav danes so sporočili, da so mu kost iz medenice presadili v čeljust. Njegov obraz je bil namreč povsem izmaličen, prestal je že številne operacije.

Dylan Groenewegen could be out for nine months for his part in Fabio Jakobsen's horror crash — Eurosport UK (@Eurosport_UK) November 3, 2020

"Proces zdravljenja se dobro nadaljuje. Presajena kost (iz medenice, op. p.) se mora zarasti v prihodnjih štirih mesecih. Naslednja operacija me čaka prihodnje leto. Medenica naj bi bila v prihodnjih tednih zaceljena in močna tako kot prej. Takrat bom spet lahko začel trenirati na kolesu," je sporočil Fabio Jakobsen, 24-letni kolesar iz ekipe Deceuninck–Quick-Step, ki je ob padcu izgubil večino zob.

Medtem se je Groenewegen spopadal s hudimi psihičnimi težavami, saj se je nanj vsul plaz kritik. Šele nedavno se je vrnil na kolo in bo poskušal spet ujeti formo.

Če bodo pri UCI odločitev komisije potrdili, bosta imela Jumbo-Visma in Dylan možnost, da se pritožita na arbitražno športno sodišče.

Pri nizozemskem moštvu, kjer so z mislimi zdaj predvsem pri pohodu Primoža Rogliča do zmage na Vuelti, se na to odločitev še niso odzvali, poročajo pri Cyclingnews.