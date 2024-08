Italijan Jonathan Milan (Lidl-Trek) je zmagovalec prve etape kolesarske dirke Renewi Tour med Riemstom in Bilzenom. Uvodno etapo, dolgo 163,6 km, je Italijan dobil po ciljnem sprintu glavnine. Edini slovenski predstavnik na dirki Matej Mohorič je v cilj prikolesaril v času zmagovalca na 17. mestu.

Italijan Jonathan Milan je imel v dolgem ciljnem sprintu največ moči v nogah, za sabo je zadržal Belgijca Jasperja Philipsena (Alpecin-Deceuninck) in Francoza Axela Zingleja (Cofidis) na drugem oziroma tretjem mestu.

Kako sta padla Merlier in Groenewegen:

💥 Porrazo entre Dylan Groenewegen 🇳🇱 (con buen historial de accidentes) y Tim Merlier 🇧🇪 en la llegada de la E1 del #RenewiTour



🥇 Victoria de Jonathan Milan 🇮🇹 (Lidl Trek) sobre Jasper Philipsen 🇧🇪 (Alpecin), lanzado por Van der Poel 🇳🇱.#Ciclismo pic.twitter.com/58zIaRnBaC — Daniel Piloni (@DaniPiloni) August 28, 2024

Tik za ciljno črto sta grdo padla četrto- in petouvrščeni Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick-Step) in Nizozemec Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), Merlier je zaradi krivde sicer nato izgubil četrto mesto in padel na 83. Še pred tem se je na tleh znašel še en sprinter, Nizozemec Olav Koiij (Visma-Lease a Bike).

Tim Merlier e Dylan Groenewegen sono caduti sulla linea del traguardo della prima tappa del Renewi Tour 2024. #RenewiTour https://t.co/XgFJbtL00O pic.twitter.com/ekPUmxUr74 — SpazioCiclismo (@SpazioCiclismo) August 28, 2024

Za Milana je to 15. zmaga v karieri in deseta v letošnji sezoni. Dobil je letos tudi tri etape na dirki po Italiji, trikrat pa je sprinter slavil tudi prejšnji teden na dirki po Nemčiji.

Prva etapa dirke po belgijskih cestah je bila pretežno ravninska, z nekaj manjšimi vzponi, tudi ciljnim, a je bila to vseeno idealna priložnost za sprinterje.

Matej Mohorič, ki je že slavil na tej dirki leta 2018, ob tem pa ima še dve etapni zmagi, tudi od lani, ko se je etapa končala ravno v tem mestu, ni bil ravno povsem pri vrhu, je pa varno končal v času zmagovalca. V skupnem seštevku pa Slovenec, ki je trikrat v preteklosti to dirko sklenil med najboljšo deseterico, za Milanom po koncu prve etape zaostaja za deset sekund.

Matej Mohorič za vodilnim Italijanom zaostaja deset sekund. Foto: Guliverimage

Zaradi bonifikacijskih sekund ima Milan po uvodni etapi na vrhu skupne razvrstitve v majici vodilnega štiri sekunde naskoka pred Philipsenom in Francozom Axelom Huensom (TDT-Unibet).

Skupno ima Renewi Tour pet etap. V četrtek kolesarje čaka 15,4 kilometra dolg kronometer v okolici Tessenderloja, dirka pa se bo s peto etapo končala v nedeljo.