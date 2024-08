Virus covid-19 se še vedno vztrajno širi v karavani Dirke po Španiji. Potem ko se je včeraj zaradi simptomov poslovil Laurens de Plus (Ineos Grenadiers), dan prej Harold Martín López iz ekipe Astana, pred nedeljsko etapo Joao Almedia, eden glavnih favoritov za zmago na Vuelti, in danes še Patrick Konrad (Lidl-Trek) in Thymen Arensman (Ineos), se je na listi okuženih znašel tudi njegov moštveni kolega pri ekipi UAE Emirates Isaac del Toro.

Mladi Mehičan Isaac del Toro, ki naj bi na Dirki po Španiji, njegovi prvi tritedenski dirki, nabiral predvsem izkušnje, se je po poročanju ESPN prav tako okužil s covidom-19, a ostaja na dirki.

20-letni kolesar je bil po osmi etapi visoko v skupni razvrstitvi, nakar je v 9. etapi, na dan, ko je dirko zapustil Joao Almeida, njun moštveni kolega Adam Yates pa je dobil etapo, povsem popustil, v cilj pripeljal več kot pol ure za Yatesom in močno zdrsnil na lestvici. Trenutno je z zaostankom 38:46 minute na 36. mestu.

Da je razlog za slabšo predstavo okužba s covidom-19 je Tomás Gil, eden od vodij ekipe, potrdil v pogovoru za ESPN. Ker ima zelo blage simptome, so se v ekipi odločili, da kolesar z dirko nadaljuje. Del Toro se je očitno že včeraj bolje počutil, saj je v cilj pripeljal s favoriti.

Da je strah prisoten je pokazal tudi Primož Roglič, ki se je na start 9. etape pripeljal z zaščitno masko in priznal, da je v karavani kar precej okužb. View this post on Instagram A post shared by Eurosport Cycling (@eurosportcycling)

Covid je bi prisoten tudi na letošnjem Touru, kjer so organizatorji zaradi večjega številka okužb celo zaostrili varnostne protokole in zapovedali nošenje zaščitnih mask v mešanih conah, na podelitvah in pred avtobusi ekip. V Pogačarjevi ekipi UAE Emirates so zaradi koronavirusa na Touru izgubili Španca Juana Ayusa, v Astani je brez pomembnega pomočnika Michaela Morkova ostal britanski sprinterski as Mark Cavendish. Zbolel je tudi Tom Pidcock in zapustil dirko, medtem ko je njegov izkušenejši moštveni kolega Geraint Thomas kljub pozitivnemu testu ostal v boju za rumeno majico. Zaradi posledic covida je Sepp Kuss, pomemben pomočnik ekipe Visma v gorskih etapah, ostal brez mesta v ekipi za Tour in še bi lahko naštevali.

Ali so torej kolesarji na tritedenskih dirkah še posebej na udaru, kar zadeva okužbe s covidom, ali pa se nam tako le zdi? Vprašanje smo naslovili na UKC Ljubljana, kjer nam je doc. dr. Mateja Logar, dr. med. iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, v odgovoru zapisala, da je glede na naravo kolesarjenja, ker na etapah pogosto kolesarijo v skupini, verjetnost prenosa večja kot pri individualnih športih. "Sam napor pa nima posebnega vpliva na obolevnost," poudarja Logarjeva.

Preberite še: