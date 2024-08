Po prvih devetih etapah letošnje Dirke po Španiji, ki je zaradi nepredvidljivosti in ekstremno visokih temperatur močno izčrpala kolesarje, ki so danes imeli prost dan, na lestvici največjih zaslužkarjev vodi Belgijec Wout Van Aert. Slovenski kolesarski šampion Primož Roglič, ki je drugi v skupnem seštevku dirke, je drugi tudi v tej razvrstitvi, medtem ko trenutno vodilni Ben O'Connor na seznamu zaslužkarjev zaseda šele četrto mesto.

Belgijski kolesar Wout Van Aert, ki na Dirki po Španiji nastopa prvič, je v prvih devetih etapah dosegel dve etapni zmagi in bil tretji v vožnji na čas ter na še dveh etapah osvojil drugo mesto. Na kratko v kar petih od devetih etap, ki so jih kolesarji odpeljali pred prvim prostim dnem na Vuelti, je končal med prvimi tremi. A za finančni vidik je še bolj pomembno to, da je dve etapi prevozil v rdeči majici vodilnega, kar šest etap pa je vodil tudi v razvrstitvi najboljšega po točkah, ki prinaša zeleno majico.

To mu je v prvih devetih dneh prineslo 37.675 evrov, so izračunali pri Het Laatste NieuwsHet Laatste Nieuws, kar je več kot 12 tisočakov od drugega na lestvici in drugega v skupnem seštevku dirke Primoža Rogliča, ki je v devetih etapah zaslužil 25.565 evrov. Vodilni na dirki, Avstralec Ben O'Connor (Decathlon AG2R), je s 17.515 evri zaslužka v devetih etapah na četrtem mestu. Mesto pred njim je rojak Kaden Groves (20.200 evrov), za njim pa junak nedeljske etape Adam Yates (13.130). Na šestem mestu je s 13 tisoč evri Pavel Bittner, nekoliko presenetljivi zmagovalec 5. etape, na sedmem pa Američan Brandon McNulty, zmagovalec uvodnega kronometra in prvi nosilec rdeče majice na letošnji Vuelti (11.600 evrov). Na osmem mestu je češki kolesar Mathias Vacek (11.570 evrov), prvo deseterico za zaključujeta Lennert Van Eetvelt (8.640 evrov) in Enric Mas (7.800 evrov), ki je iz etape v etapo v boljši formi.

V ekipni razvrstitvi z dobrimi 40 tisočaki (Van Aert zaslužen za kar 94 odstotkov nagradnega sklada tega moštva) vodi ekipa Visma | Lease a Bike. Na drugem mestu so kolesarji BORE (21.110 evrov), trojko pa zaokrožujejo kolesarji ekipe UAE Emirates z 29.810 evri.

Top 10 zaslužkov po devetih etapah na Dirki po Španiji:

1. Wout van Aert ( Visma | Lease a Bike ) – 37.675 evrov 2. Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) – 25.565 evrov 3. Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) – 20.220 evrov 4. Ben O'Connor (Decathlon AG2R) – 17.515 evrov 5. Adam Yates (UAE Emirates) – 13.130 evrov 6. Pavel Bittner (dsm-firmenich PostNL) – 13.000 evrov 7. Brandon McNulty (UAE Emirates) – 11.600 evrov 8. Mathias Vacek (Lidl-Trek) – 11.570 evrov 9. Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) – 8.640 evrov 10. Enric Mas (Movistar) – 7.800 evrov

Preberite še: