Epska predstava Adama Yatesa, težak dan za Primoža Rogliča

Primož Roglič je danes zasedel osmo mesto, v cilj v Granadi je prišel 3:45 za zmagovalcem, a je iz Zasavčeve skupine sprintal Avstralec Ben O'Connor in ujel še štiri bonifikacijske sekunde za tretje mesto ter z njimi prednost pred Slovencem v skupnem seštevku povišal na 3:53.

Zmage se je veselil Britanec Adam Yates, ki je napadel na prvem klancu dneva, nato pa se do cilja z izvrstno vožnjo le otresal konkurentov in povečeval prednost. Še najbližje mu je prišel Ekvadorec Richard Carapaz, ki pa se je približal le na 1:39. Se je pa Carapaz zdaj prebil na tretje mesto v skupnem seštevku in ima za O'Connorjem 4:32 zaostanka. Yates je zdaj sedmi (+ 5:30).

Še na zadnjem vzponu dneva je kazalo, da utegne Roglič izgubiti celo kakšno mesto v skupnem seštevku. Pred njim so bili virtualno Carapaz, pa David Gaudu in tudi Enric Mas, ki je silovito napadel na drugem vzponu na Hazallanas. A vse te je skupina z rdečo majico in Rogličem naposled ujela, zato večjih pretresov le ni bilo.

Na vrsti je prvi dan premora, v torek pa se dirka nadaljuje s 160-kilometrsko deseto etapo od Ponteareasa do Baione z več kot tri tisoč višinskimi metri.

Dirka po Španiji, potek 9. etape:

Cilj: Britanec Adam Yates (UAE Emirates) je zmagovalec naporne devete etape 79. Vuelte! Drugo mesto je zasedel Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education - Easy Post), Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) je danes trpel, a na koncu ni izgubil veliko proti neposrednim tekmecem za skupno zmago. Avstralec Ben O'Connor je ubranil redečo majico vodilnega na dirki.

5 km do cilja: Adam Yates je že v Granadi in se pelje zmagi naproti, Carapaz je obupal in vozi mino dve minuti za Britancem, 4:31 za njim sta Mas in Vine, skupina z Rogličem pa je 5:35 za vodilnim.

14 km do cilja: Enric Mas je na enem od ovinkov na spustu skoraj padel in izgubil nekaj sekund prednosti, vseeno pa ostaja minuto pred Rogličem, ki kolesari v skupini z rdečo majico. Vodilni Adam Yates ohranja 1:40 prednosti pred Richardom Carapazom, 3:40 pred Gaudujem in 4:40 pred Vinom, ki je zdaj malce pred Masom. Rogličeva skupina vozi 5:50 za vodilnim Britancem.

22 km do cilja: Adam Yates je pri drugem prečenju Hazallanasa ob desetih gorskih točkah pobral še šest bonifikacijskih sekund, Carapaz se mu je približal na manj kot dve minuti zaostanka, več kot minuto pa ima prednosti Enric Mas pred Rogličem in O'Connorjem.

25 km do cilja: Yates vozi 2:30 pred Carapazom, Enric Mas je pridobil dobre pol minute proti skupini z Rogličem in O'Connorjem. Danes bo očitno prišlo do sprememb v skupnem seštevku.

27 km do cilja: Enric Mas je pospešil v skupini favoritov in jo razredčil, sledil mu je lahko le Pavel Sivakov, stik se trudijo obdržati še O'Connor, Felix Gall, Florian Lipowitz in Roglič. Zasavec se muči. V ospredju Adam Yates vzdržuje prednost pred Richardom Carapazom.

28 km do cilja: Carapaz se je otresel Gauduja, Vina in nCastrilla ter se podal v lov za Adamom Yatesom, ki ima sicer 2:40 prednosti pred Ekvadorcem. Glavnina z Rogličem se je malce prebudila, a ima že 6:40 zaostanka za vodilnim Britancem.

45 km do cilja: Kolesarji se bodo kmalu še drugič danes povzpeli na Hazallanas, stanje se je malce umirilo, Adam Yates zdaj vozi 2:25 pred skupino s Carapazom, Gaudujem, Vinom in Castrillom ter že več kot šest minut pred glavnino z Rogličem in O'Connorjem.

50 km do cilja: Richard Carapaz (EF Education - Easy Post) je že ujel in prehitel tudi Jayja Vina in Davida Gauduja, zdaj se je podal v lov za Adamom Yatesom.

52 km do cilja: Adam Yates (UAE Emirates) je Hazallanas prečkal 40 sekund pred Vinom in Gaudujem in 1:35 pred Carapazom in Castrillom. Skupina favoritov s pikčastim Rogličem in rdečim O'Connorjem zaostaja okoli pet minut.

58 km do cilja: Carapaz še naprej prodira proti ospredju, prehitel je še Künga in Solerja, in je zdaj 1:30 za vodilno trojico. Iz te je v napad skočil Adam Yates. Glavnina z Rogličem vozi 4:40 za vodilnim Britancem. Tudi glavnina se je že močno skrčila, zdaj lahko govorimo le o skupini favoritov okoli rdeče majice.

61 km do cilja: Zdaj se je tudi uradno začel vzpon na Hazallanas, v vodilni skupini sta se iztrošila Soler in Traeen, Gaudu, Vine in Yates so se odpeljali naprej, Carapaz pa je prehitel še skupino z Van Aertom in je zdaj le še 1:15 za čelom dirke. V glavnini ostajajo povsem mirni, Roglič kolesari v stabilnem ritmu ob moštvenih kolegih, skupina pa je 4:30 za vodilno trojico. Gaudi in Carapaz sta se v virtualnem skupnem seštevku že prebila pred Rogliča na drugo in tretje mesto.

67 km do cilja: Kolesarji se spet vzpenjajo, Carapaz se prebija proti vodilni osmerici, zdaj vozi ob Darrenu Raffertyju 2:20 za čelom dirke (Vine, Yates, Soler, Gaudu, Küng, Traeen, Harper, Castrillo), Rogličeva Bora pa še naprej vodil glavnino in je zdaj 4:40 za vodilnimi. Kmalu se bo začel prvi od dveh vzponov na Hazallanas (7,1 km, 9,6 %).

80 km do cilja: David Gaudu je na El Purcheju pobral 10 gorskih točk, tik pred vrhom klanca je stik z vodilno skupino izgubil Rafferty, Carapaz se je priključil Mathiasu Vacku, Jamesu Shawu, Nelsonu Oliveiri in Jesusu Harradi in skupinica zdaj vozi 2:40 za čelom dirke, medtem ko glavnina s Primožem Rogličem in Benom O'Connorjem zaostaja 4:50.

Covid v ekipi UAE Emirates?

"Nismo preveč zaskrbljeni, ustrezno smo reagirali, Joao je bil takoj izoliran, vsak spi v svoji sobi in za zdaj nihče drug ni bil pozitiven. Sicer je pa to stvar, na katero nimaš pravega vpliva, jaz, Adam in Marc smo se okužili že na Touru in bi morali imeti nekaj več odpornosti. Upamo na najboljše," je o skrbeh zaradi okužbe Joaaa Almeide s koronavirusom za Eurosport povedal član moštva UAE Emirates Pavel Sivakov.

85 km do cilja: V vodstvu vztrajajo Jay Vine, Adam Yates, Marc Soler, David Gaudu, Stefan Küng, Darren Rafferty, Torstein Traeen in Pablo Castrillo, iz glavnine pa je skočil Ekvadorec Richard Carapaz, ki si je hitro privozil prednost pred Rogličem, O'Connorjem in skupino favoritov. Vodilna osmerica ima zdaj 4:50 prednosti pred glavnino in 3:25 pred Carapazom, ki enega za drugim prehiteva člane prvotne ubežne skupine.

87 km do cilja: Na vzponu na Puerto de El Purche (8,9 km, 7,7 %) razpada tako vodilna skupina kot tudi glavnina. V vodstvu tako ostaja še 10 kolesarjev, Wout Van Aert je že izgubil stik, imajo pa še dobre štiri minute prednosti pred vse bolj razredčeno glavnino, v kateri se odlično drži tudi Primož Roglič. Njegovi kolegi iz Red Bull - BORE - hansgrohe narekujejo tempo.

97 km do cilja: v begu je še naprej 26 kolesarjev, njihova prednost se giblje okoli petih minut. Kolesarji so sicer približujejo prvemu kategoriziranemu klancu, ki bo sledil po slabih 90 kilometrih etape. Tam se bo začel vzpon na Puerto de El Purche, 8,9 kilometra dolg klanec prve kategorije s 7,7-odstotnim povprečnim naklonom.

112 km do cilja: prednost 26 ubežnikov je narasla na 5:24.

126 km do cilja: 26 kolesarjev še naprej beži, pred glavnino imajo 4:50 prednosti. Med ubežniki so v skupnem seštevku najbližje rdeči majici O`Connorju, ki ga ni med ubežniki, Gaudu (6:30 zaostanka), A. Yates (9:27) in Max Poole (10:58).

150 km do cilja: Skupina 26 kolesarjev ima tri minute prednosti pred glavnino. V skupini so med drugimi van Aert, trije kolesarji UAE Emirates Adam Yates, Jay Vine, Marc Soler, David Gaudu (Groupama-FDJ), ki za rdečo majico zaostaja 6 minut in pol. Rogličevi in O`Connor se niso odločili, da bi se pridružili skupini ubežnikov.

160 km do cilja: Večja skupina kolesarjev, dobrih 20, si je po 20 km nabrala okoli minuto prednosti. Kolesarje tudi tokrat spremljajo visoke temperature, trenutno je 31 stopinj.



Pred 9. etapo so iz UAE Emirates sporočili, da Joao Almeida zaradi okužbe s covidom-19 zapušča dirko. V rdeči majici kolesari Ben O`Connor. Primož Roglič je v soboto njegovo prednost stopil za slabo minuti in zdaj za Avstralcem zaostaja 3:49 minute, tretji Enric Mas zaostaja 4:31 minute.



Štart: Kolesarji so se podali na slabih 180 km dolgo pot. Takoj je s poskusom pobega etapo popestril Wout van Aert.

o: Karavano danes čaka zahtevna trasa od Motrila do Granade s 4500 višinskimi metri v 178,2 km. Danes kolesarje čakata dva zahtevna prelaza Puerto de El Purche (8,9 km/7,6 %) in Alto de Hazallanas (7,1 km/9,5 %). Slednjega bodo v zadnjih 60 km prečkali dvakrat. Ob zadnjem prečkanju 23 km pred ciljem bodo na voljo tudi bonifikacijske sekunde. Nato sledi dolg spust do cilja v Granadi.