Kolumbijski kolesarski zvezdnik Rigoberto Uran, ki je pred časom napovedal, da se bo po sezoni upokojil, si je med četrtkovo etapo Dirke po Španiji zlomil kost v kolku in predčasno zaključil svojo zadnjo Vuleto. Marsikdo je prepričan, da tudi zadnjo dirko kariere.

Kolumbijcu zadnja predvidena Dirke po Španiji ne bo ostala v najlepšem spominu. V četrtkovi kaotični etapi, po kateri je moral Primož Roglič predati rdečo majico vodilnega Benu O`Connerju, je padel in se predčasno poslovil od španske pentlje.

Njegova ekipa EF Education-EasyPost je pozneje sporočila, da je rentgenski pregled pokazal zlom kosti v levem kolku. "Operacija ne bo potrebna, tako da se bo vrnil domov, da si opomore. Ni se končalo tako, kot smo si želeli, da bi Rigo končal svoj zadnji ples.💔Pridružite se nam in zaželimo mu vse dobro," so zapisali na omrežju X.

Uran je končal v bolečinah in s predčasnim slovesom:

La cámara de #ESPNCiclismo captó a Rigoberto #Urán tras sus primeros chequeos médicos. ¡Ánimo, Toro! 🙏 pic.twitter.com/sUDdkOPpnV — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) August 22, 2024

Najprej brez OI, zdaj še padec, ki se ga je tako bal

Pozimi je 37-letnik napovedal, da bo to njegovega zadnja sezona v profesionalnem kolesarstvu. A se ni odvila po njegovih željah. Najprej je ostal brez tako želenega olimpijskega nastopa, zdaj pa mu je načrte prekrižala poškodba.

37-letniku ne bo treba na operacijo. Foto: Guliverimage

In prav poškodb se je v zaključku kariere, s katerim se težko sprijazni, zelo bal. "Bojim se upokojitve in nesreč. V življenju se vse konča, a zelo se bojim svoje upokojitve, treba je imeti psihološko pomoč. Profesionalni športniki živijo v balončku, vse je prilagojeno tebi in na tako življenje se navadiš. Bojim se tudi padcev, saj je težko gledati družino, ki trpi. Resnica je, da sem že prestar za ta šport," je v začetku leta dejal za kolumbijsko televizijo RCN.

Čeprav sezone še ni konec, se lahko zgodi, da je bila to zadnja profesionalna dirka njegove bogate kariere. V tej se je podpisal pod številne uspehe, med drugim je bil olimpijski podprvak, pohvali se lahko z etapnimi zmagami na vseh tritedenskih dirkah in z zmagovalnim odrom v skupnem seštevku Gira in Toura.