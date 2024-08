Rogliču bonus sekunde na vzponu, Van Aert dobil ciljni šprint v Cordobi

Primož Roglič je pridobil šest sekund. Foto: Guliverimage Na trasi od Archidone do Cordobe (180,2 kilometra) je slavil Belgijec Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike). V ciljnem šprintu je premagal Čeha Mathiasa Vaceka (Lidl-Trek) in Španca Paua Delgada (Kern Pharma). Za Van Aerta je bila to 48. zmaga v karieri in četrta letos.

Etapa je bila večji del mirna, potekala je v hudi andaluzijski vročini. V ospredju je bil le en domači ubežnik, ki ga je glavnina ujela pred edinim kategoriziranim klancem. Nanj je sprva pospešila ekipa Visma-Lease a Bike in se skušala znebiti nekaterih sprinterjev, nato pa je na čelo prišla ekipa Primoža Rogliča in do vrha razredčila vodilno skupino. A Kisovčanu je hitro zmanjkalo pomočnikov, vseeno pa je na vrhu zanesljivo osvojil šest bonifikacijskih sekund.

Dirka po Španiji, 7. etapa:



1. Wout Van Aert (Bel/Visma-Lease a Bike) 4:15:39

2. Mathias Vacek (Češ/Lidl-Trek) isti čas

3. Pau Delgado (Špa/Kern Pharma)

4. Stefan Küng (Švi/Groupama-FDJ)

5. Quinten Hermans (Bel/Alpecin-Deceuninck)

6. Quentin Pacher (Fra/Groupama-FDJ)

7. Lorenzo Rota (Ita/Intermarche-Wanty)

8. Harold Tejada (Kol/Astana Qazaqstan)

9. Max Poole (VBr/DSM-firmenich PostNL)

10. George Bennett (NZl/Israel-Premier Tech)

...

18. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe)



Skupni vrstni red (7/21):



1. Ben O'Connor (Avs/Decathlon AG2R) 27:44:07

2. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) +4:45

3. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) +4:59

4. Enric Mas (Špa/Movistar) +5:23

5. Cristian Rodriguez (Špa/Arkea-B&B Hotels) +5:26

6. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorious) +5:29

7. Lennert Van Eetvelt (Bel/Lotto Dstny) +5:32

8. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) +5:35

9. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) +5:38

10. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) +5:49

V skupnem seštevku med prvimi tremi ni prišlo do sprememb. V vodstvu je ostal Ben O'Connor (Decathlon AG2R), ki ima zdaj 4:45 minute prednosti pred Rogličem in 4:59 pred tretjeuvrščenim Portugalcem Joaom Almeido (UAE Team Emirates).

V soboto bo na sporedu zahtevna in razgibana etapa od Ubede do Cazorle (158,7 km). Ciljni vzpon bo dolg 4,8 kilometra s povprečnim naklonom 7,1 odstotka, a gre za zelo stopničast klanec z dvema daljšima odsekoma nad 13 odstotkov.

Kako se je razpletala 7. etapa Vuelte



Cilj: Van Aert je z brutalnim sprintom 100 metrov pred ciljno črto ujel Sivakova in dobil sedmo etapo letošnje Vuelte. Druga etapna zmaga za nosilca zelene majice. Roglič čez cilj kot 18., v času zmagovalca. O'Connor je bil mesto pred njim.



Finish line stage 7️⃣🏁



Final de etapa 7️⃣🏁#LaVuelta24 pic.twitter.com/vIuYjQviGs — La Vuelta (@lavuelta) August 23, 2024

2 km do cilja: Napadel je Sivakov in si pridirkal nekaj sekund prednosti.



3 km do cilja: Soler je ujet, glavnina je spet skupaj. Očitno bo odločal ciljni šprint.



7 km do cilja: Soler (52 km/h) je 10 sekund pred glavnino, ki je ujela Van Aerta in kjer tempo narekuje Kuss (60 km/h).



10 km do cilja: Še zadnji ravninski km, Soler je vendarle ohranil 14 sekund prednosti. Iz glavnine je napadel Van Aert.

💨💨💨 💥 Attack from Marc Soler - @TeamEmiratesUAE, who goes solo from the front group!



🔥 ¡Ataca 🇪🇸 @solermarc93 y se marcha en solitario! #LaVuelta24 pic.twitter.com/8qlRglNrgy — La Vuelta (@lavuelta) August 23, 2024

15 km do cilja: Soler bo ujet, raztegnjena glavnina se hitro spušča proti Cordobi.



20 km do cilja: Na za zdaj zložnem spustu je skočil Mark Soler (UAE), ki ima že 18 sekund prednosti pred Rogličem in ostalimi tekmeci za skupno zmago.

25 km do cilja: Na vmesnem sprintu na vrhu klanca Alto del 14 % je bonus šestih sekunde dobil Roglič, drugi Kuss, tretji Carapaz. V ozadju je Kaden Groves padel na ciljni črti letečega sprinta, a se je pobral in nadaljeval.

🤜 In the last metres of the Alto del 14% there are several attacks from the favourites! The bonus of 6" goes to 🇸🇮 Roglic at the top.



🤜 ¡En los últimos metros del Alto del 14% llegan varios ataques de los favoritos! La bonificación de 6" es para 🇸🇮 @rogla. #LaVuelta24 |… pic.twitter.com/lAIeDb8lLC — La Vuelta (@lavuelta) August 23, 2024

26 km do cilja: V zadnjem kilometru vzpona so si napadi sledili, a strmina ni bila tolikšna, da bi se lahko kdo odpeljal.



28 km do cilja: Roglič se je postavil na čelo in vleče v klanec. Še dva km do vrha. Za njim sta Kuss in rdeči O'Connor.



30 km do cilja: Red Bullova ekipa vleče v klanec, ki sicer ni prestrm, se je pa glavnina takoj raztegnila, prvi kolesarji pa že odpadajo.



38 km do cilja: UAE vleče glavnino, ki je zdaj ujela španskega ubežnika.



40 km do cilja: Isasa je dobil točke za vmesni sprint, glavnina ga bo zdaj ujela.



42 km do cilja: Isasa je na meji svojih moči, ima samo še dobro minuto prednosti. Kolesarji se prvič približujejo Cordobi, nakar jih čaka kategoriziran vzpon druge kategorije Alto del 14 %, spust in cilj v Cordobi.



52 km do cilja: Isasa spredaj poganja s povprečno hitrostjo 41,8 km/h. Pred njim so neskončne ceste brez zavojev. V Cordobi je danes 37 stopinj Celzija, gre za najbolj vroče špansko mesto. Poleti se sicer pogosto ogreje na 40, 45 stopinj, tako da tole danes še ni tako ekstremno.



62 km do cilja: Isasa ima samo še tri minute in pol prednosti, lahko pričakujemo, da beg ne bo uspel. Kolesarjenje po idilični andaluzijski pokrajini, mimo stotin oljčnih nasadov se nadaljuje ...

⚡️🫒 Velocity and olive trees!



🌳🚴‍♂️ ¡Velocidad y el mar de olivos de Córdoba!#LaVuelta24 pic.twitter.com/lKggC5V2Ik — La Vuelta (@lavuelta) August 23, 2024

80 km do cilja: Za kolesarji je 100 km vroče etape.v Andaluziji, ki se bo končala okoli šestih v Cordobi. Isasa ima zdaj pet minut prednosti pred glavnino.



102 km do cilja: Z izjemo pobega Isase etapa poteka mirno. Španec je imel dobrih 100 kilometrov pred ciljem 5 minut in 50 sekund prednosti, ta se je nekoliko zmanjšala. Medtem na čelu glavnine tempo narekujeta ekipi Alpecin in Visma.

🏁 - 100 km



🚴‍♂️ As the riders cross into the last 100km, @AlpecinDCK and @vismaleaseabike are setting the pace at the front of the peloton.



💨 Los equipos de dos de los sprinters ganadores de etapa son los que marcan el ritmo del pelotón.



⏱️ 🇪🇸 @xabier_isasa ➡️ 5:13… pic.twitter.com/N2LaiNWXsD — La Vuelta (@lavuelta) August 23, 2024

117 km do cilja: Španec Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi) je še naprej edini ubežnik, pred glavnino si je nabral že sedem minut in pol prednosti. Za rdečo majico O`Connorjem je na začetku etape zaostajal 44 minut.

160 km do cilja: Isasa ima pred glavnino 2:45 prednosti. Španec je dolgo bežal že na tretji etapi, bil je zadnji kolesar od kvarteta, ki so ga ujeli na poti v Castelo Branco.

🚴‍♂️💨 With the start of the stage come the first attacks: 🇪🇸 Xabier Isasa goes solo and already has a gap of 1'.



Con el inicio de la etapa ha llegado el primer ataque del día. 🇪🇸 @xabier_isasa - @euskaltelteam marcha en solitario con 1 minuto de ventaja.#LaVuelta24 📸 @cxcling pic.twitter.com/br968aFS7a — La Vuelta (@lavuelta) August 23, 2024

175 km do cilja: Kot prvi s pobegom na ta vroč dan, ob začetku etape je bilo 33 stopinj, poskuša Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi).

179 km do cilja: Dva odstopa. Na štartu se nista pojavila Andreas Kron (Lotto Dstny) in Damiano Caruso (Bahrain Victorious). Prvi je v četrtek padel in utrpel pretres možganov, tako da ni pripravljen na nadaljevanje dirke, Caruso pa se ne počuti dobro. Po pregledu pri zdravniku so sprejeli odločitev, da ne nadaljuje španske pantlje.

🇪🇸 #LaVuelta24 | ST 07@CarusoDamiano woke up feeling unwell today. He was reviewed by our team Doctor and it was decided he was not fit to race today.



Get well soon Damiano!#RideAsOne



📸 @SprintCycling pic.twitter.com/Xbwxmb3kSd — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) August 23, 2024

180 km do cilja: Prvič v življenju je etapo v rdeči majici vodilnega začel junak četrtkove etape Ben O`Connor, ki ima pred najbližji zasledovalcem Primožem Rogličem na začetku etape 4 minute in 51 sekund prednosti.

🚴‍♂️ The start of the stage 7⃣!



🚩 ¡Salida lanzada de la etapa 7⃣!



👉 https://t.co/izln1uYnJq #LaVuelta24 pic.twitter.com/m7rErTI5pX — La Vuelta (@lavuelta) August 23, 2024

💪 Stage 7️⃣ is underway! 180km of racing through beautiful Andalucia await us.



➡ ¡La etapa 7⃣ está en marcha! Otro día espectacular por Andalucía nos espera.#LaVuelta24 pic.twitter.com/cgX8Mn4QLt — La Vuelta (@lavuelta) August 23, 2024

: Etapa je po profilu veliko lažja od četrtkove, s slabimi dva tisoč višinskimi metri in le enim kategoriziranim vzponom. Klanec z zanimivim imenom Alto del 14 % – gre za 7,4 kilometra dolg vzpon druge kategorije s 5,6-odstotnim povprečnim naklonom – je poimenovan po najstrmejših delih, tekmovalce pa bo pričakal le slabih 30 kilometrov pred ciljem v Cordobi.