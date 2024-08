Mladi Čeh v napetem sprintu presenetil favorite, Roglič ostaja v rdečem

Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) je danes ciljno črto varno prečkal v času glavnine na 57. mestu, ima tako še naprej osem sekund naskoka pred Portugalcem Joaom Almeido (UAE Team Emirates). Tretji je Španec Enric Mas (Movistar) z 32 sekundami zaostanka.

V počasni etapi, kolesarji so znova "zaostali" za predvidevanji organizatorjev, pravega razburjenja ni bilo. Pomembno je bilo predvsem izdatno hlajenje v znova zelo vroči etapi po Andaluziji, kjer se je temperatura povzpela krepko nad 35 stopinj Celzija.

V ospredju sta bila večji del dneva le dva kolesarja, ki nista predstavljala nevarnosti za glavnino in sprinterske ekipe. Te so z narekovanjem ritma ubežnika ujele okoli 40 km pred ciljem.

Primož Roglič je ubranil rdečo majico vodilnega na dirki. Foto: Reuters

Najboljši v skupnem seštevku so se morali le še izogniti težavam in tudi padcu zaradi neravnega cestišča 11 km pred ciljem, preden so lahko relativno mirno prečkali ciljno črto. Med njimi je bil tudi vodilni Roglič, pred njim pa so se za etapno zmago udarili sprinterji.

Tokrat pa je oba favorita presenetil 21-letni Pavel Bittner. Danes je v vroči Andaluziji ugnal tako Belgijca Wouta Van Aerta (Visma-Lease a Bike) kot tudi Avstralca Kadena Grovesa (Alpecin-Deceuninck), ki je zamudil trenutek za začetek sprinta.

Za mladega Čeha je to prva zmaga na tritedenskih dirkah in tretja v karieri, potem ko je dvakrat pred tem slavil tudi na pripravljalni dirki po Burgosu.

V četrtek bo na sporedu šesta etapa od Jereza do Yunquere (185,5 km). Gre za zelo razgibano traso s štirimi kategoriziranimi vzponi, vključno z zadnjim do cilja. Ta sicer ne bo med strmejšimi, a ponuja teren za boje med najboljšimi, če ne bodo na svoj račun prvič na letošnji Vuelti prišli ubežniki.

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Španiji, 5. etapa:

Cilj: V ciljnem sprintu je nosilca zelene majice Van Aerta v fotofinišu premagal Čeh Pavel Bittner (Team dsm-firmenich PostNL). Primož Roglič je ubranil rdečo majico vodilnega.

1,5 km do do cilja: Zdaj so se postavili sprinterski vlaki.

4 km do cilja: Moštva favoritov so popustila, njihovi kapetani so zdaj v varnem območju, vajeti prevzemajo sprinterske ekipe. Rogličevi sicer še vztrajajo povsem na čelu glavnine.

10 km do cilja - Na ulicah Seville je že prišlo do padca, na enem od ovinkov je spodneslo kolesarja moštva EF Education - Easy Post, ki je nato spodnesel še moštvenega kolega. Portugalec Rui Costa se je poškodoval in odstopil z dirke. Roglič je ostal na varnem. Na čelo glavnine so se prebili še kolesarji UAE Emirates.

Esta ha sido la caída de Rui Costa que ha provocado su abandono #LaVuelta24pic.twitter.com/8viZJTqBGo — Manuel Carmona (@manu_carmona_) August 21, 2024

13 km do cilja: Kolesarji so že na mestnih vpadnicah Seville, na čelu glavnine so moštva Bahrain - Victorious, Red Bull - BORA - hansgrohe, Ineos Grenadiers, Visma | Lease a Bike ...

24,6 km do cilja: Wout Van Aert in Kaden Groves sta se za ogrevanje pomerila na letečem cilju v La Algabi, za drobec hitrejši pa je bil avstralski sprinter.

28 km do cilja: V ospredju glavnine se zdaj gnetejo ekipe sprinterjev in ekipe s favoriti za skupno zmago, kolesarji moštva Red Bull - BORA - hansgrohe na levi strani ščitijo kapetana Primoža Rogliča.

38 km do cilja: Bega Txomina Juaristija (Euskaltel-Euskadi) in Ibona Ruiza (Kern Pharma) je konec, glavnina ju je ujela. Zdaj se začenja boj za etapno zmago.

The fight is on! 🔥 The peloton drastically picked up the speed and caught the breakaway with 38km left to go.



¡Comienza la batalla! 🤪 El pelotón acelera y atrapa a la 🇪🇸 @TxominJ e 🇪🇸@RuizIbon con tan solo 38 km para el final.

#LaVuelta24 pic.twitter.com/mE8ZpIT5Ic — La Vuelta (@lavuelta) August 21, 2024

44 km do cilja: Tempo v glavnini je močno poskočil prednost ubežne dvojice pa je v zadnjih nekaj kilometrih padla na vsega pol minute.

70 km do cilja: Prednost ubežne dvojice zelo počasi kopni in zdaj znaša še tri minute. Na čelu glavnine se izmenjujejo kolesarji moštev Visma | Lease a Bike in Alpecin Deceuninck, ki imajo v svojih vrstah dva največja aduta za ciljni sprint, Wouta Van Aerta in Kadena Grovesa.

94 km do cilja: Na čelu glavnine so kolesarji moštva Visma | Lease a Bike, ki danes delajo za Wouta Van Aerta, ki bo poskušal v ciljnem sprintu napasti še drugi etapno zmago. Ubežnika Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi) in Ibon Ruiz (Kern Pharma) ohranjata 3:30 prednosti pred zasledovalci. Favoriti za skupno zmago, na čelu s Primožem Rogličem, za zdaj preživljajo miren dan.

Je pa danes izjemno vroče, trenutno okoli 35 stopinj Celzija, zato kolesarji skrbijo, da užijejo dovolj tekočine. Takole se je z bidoni pri moštvenem avtomobilu Red Bull - BORE - hansgrohe opremil Roger Adria, ki je nato okrepčila razdelil med kolege:

108 km do cilja: Etapa poteka mirno, sprinterska moštva na čelu glavnine povsem nadzorujejo dogajanje in že nekaj časa zaostanek za ubežnikoma držijo okoli štirih minut.

"Roglič, kralj v rdečem"

Slovenski zvezdnik Primož Roglič je absolutni kralj, kar se tiče nošenja rdeče majice, poroča uradna spletna stran Vuelte. Od leta 2010, ko so na dirki vpeljali zdaj že znamenito "La Rojo" (pred tem so vodilni kolesarji na španski pentlji nosili oranžne, bele, črtaste, rumene in celo zlate majice), je majico obleklo 53 različnih kolesarjev, Roglič pa jo je včeraj oblekel že 38-ič, kar je daleč največ med vsemi. Poleg tega je Zasavec majico vodilnega prevzel na največ dirkah doslej, na petih (2019, 2020, 2021, 2022 in 2024). In čisto na vsaki Vuelti je Roglič dosegel vsaj eno etapno zmago.

Kolesarji, ki so največkrat oblekli rdečo majico:

38 - Primož Roglič

27 - Chris Froome

20 - Vincenzo Nibali

19 - Remco Evenepoel

17 - Alberto Contador, Joaquim Rodriguez

15 - Nairo Quintana

14 - Sepp Kuss

11 - Simon Yates

…

150 km do cilja: Prednost španskih ubežnikov je presegla pet minut. Na čelu glavnine so člani ekipe Alpecin – Deceuninck.

🇪🇸 Juaristi - @euskaltelteam and 🇪🇸 Ruiz - @EqKernPharma continue to grow their lead over the peloton controlled by @vismaleaseabike and @AlpecinDCK.



🇪🇸 @TxominJ y 🇪🇸@RuizIbon siguen abriendo ventaja sobre un pelotón que controla Visma Lease a Bike y Alpecin - Deceuninck.



⏱… pic.twitter.com/UOdUrEyBt1 — La Vuelta (@lavuelta) August 21, 2024

160 km do cilja: Vodilni duo Juaristi in Ruiz je še povečal prednost, ta zdaj znaša 3:30.

177 km do cilja: Takoj po začetku etape sta pobegnila Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi) in Ibon Ruiz (Kern Pharma) in si nabrala dobro minuto prednosti.

🫡 Two brave men are seeking glory from the breakaway today! They have already build a gap of 1:45”



🫡 ¡Dos son los valientes del día que buscan la gloria desde la fuga! Casi 2 minuto para ellos.



🇪🇸 @TxominJ - @euskaltelteam

🇪🇸@RuizIbon - @EqKernPharma

#LaVuelta24 📸… pic.twitter.com/qEpUjHRfn7 — La Vuelta (@lavuelta) August 21, 2024

Primož Roglič je s torkovo etapno zmago prevzel vodstvo v skupnem seštevku in je tako dan začel v rdeči majici. 34-letnik ima pred najbližjim zasledovalcem Portugalcem Joaom Almeido osem sekund prednosti, pred tretjim Špancem Enricom Masom pa 32 sekund.



Štart ob 13.30: Kolesarji so se podali na 177 kilometrov dolgo peto etapo, ki jih pelje od Fuente del Maestreja do Seville. Trasa je ravninska, tako da večjih premikov na vrhu ne gre pričakovati, gre za edino etapo ob kronometru brez kategoriziranega vzpona. Na račun bodo tako prišli sprinterji.