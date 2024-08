Avstralec O'Connor do velike zmage, Primož Roglič predal rdečo majico vodilnega

Primož Roglič in njegovi kolegi iz ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe so danes malce zaspali in O'Connorju dovolili, da si je privozil orjaško prednost. To utegnejo obžalovati, Avstralec je izjemno nevaren kolesar in je letos v odlični formi, saj je na letošnji Dirki po Italiji zasedel četrto mesto v skupnem seštevku, na Dirki po Emiratih v začetku leta je bil drugi, na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja peti in na Dirki po Alpah drugi.

Roglič je danes v cilj prišel z glavnino, 6:31 za O'Connorjem, Zasavec pa ima zdaj v skupnem seštevku na drugem mestu 4:51 zaostanka za Avstralcem, ki je danes dopolnil zbirko in ima etapne zmage z vseh treh grand tourov. Postal je 111. kolesar v zgodovini z etapnimi zmagami na vseh treh tritedenskih pentljah.

"Res sem se počutil, kot da bi bil v svojem svetu. Ko je skupina 32 kolesarjev pobegnila, sem bil razočaran, saj sem mislil, da je lepa priložnost splavala po vodi. Toda kasneje, ko je bila dirka spet odprta, sem zgrabil priložnost. Dal sem vse od sebe in od začetka verjel, da mi lahko uspe. Užival sem v vsakem trenutku na cesti," je organizatorjem po dirki dejal O'Connor.

"Danes je bilo manj vroče, nikakor ni bilo 42 stopinj. Užival sem, lepo je bilo dirkati. Pogledal sem seznam zmagovalcev etap na vseh tritedenskih dirkah in ponosen sem, da sem zdaj na njem ob vseh teh velikih imenih. Obenem pa imam še rdečo majico, kar se ne zgodi ravno vsak dan," je še dodal 28-letnik iz Subiaca.

Ob trditvi, da bi lahko bil dolgo časa v skupnem vodstvu, je skromno pristavil: "Mogoče, mogoče pa tudi ne. Odvisno, kako se bom počutil v zahtevnih etapah. Vsekakor pa je to lepa priložnost in užival bom v vsakem trenutku v rdečem. To je kar 'kul' občutek."

Etapo, ki se je v nevtralnem delu začela kar v trgovinskem središču v Jerezu, so zaznamovali predvsem pobegi. Pred prvim kategoriziranim klancem dneva si je manjšo prednost pred glavnino privozilo 32 kolesarjev, na vrhu vzpona prve kategorije Puerto del Boyar jih je na čelu karavane ostalo 13. Med temi je bil najbolje uvrščen prav član Rogličeve ekipe Florian Lipowitz, a je bil tudi O'Connor blizu.

Avstralec je nato napadal in na predzadnjem vzponu dneva zlomil še zadnjega zasledovalca ter za jubilejno deseto zmago v karieri ciljno črto prečkal kar 4:33 minute pred Italijanom Marcom Frigom (Israel-Premier Tech) in 5:12 pred Nemcem Lipowitzem (Red Bull - BORA - hansgrohe). Roglič je etapo končal na 24. mestu.

V petek bo na vrsti malce razgibana sedma etapa od Archidone do Cordobe (180,2 kilometra). Kolesarje čaka zgolj en kategoriziran vzpon Alto del 14 % (7,4 kilometra/5,6 odstotka), ki ga bodo prečkali dobrih 25 kilometrov pred ciljem. Tam bodo na voljo tudi bonifikacijske sekunde.

Dirka po Španiji, 6. etapa:

Cilj: Avstralec Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) je po impresivni predstavi dobil šesto etapo 79. Vuelte in prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku.

8 km do cilja: Ben O'Connor leti in le še povečuje prednost pred konkurenti, glavnina s Primožem Rogličem zaostaja 6:30 za Avstralcem, ki bo danes prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku dirke.

19 km do cilja: Ben O'Connor se je otresel Leemreizeja, medtem pa je Italijan Marco Frigo (Israel - Premier Tech) v lovu za vodilnim na spustu s Puerta Martineza, predzadnjega klanca dneva, naredil napako v enem od ovinkov in padel. Dirko nadaljuje, izgubil pa je nekaj sekund. Zaostanek glavnine z Rogličem je narasel prek šest minut in Slovenec utegne danes celo izgubiti rdečo majico.

33 km do cilja: O'Connor in Leemreize imata zdaj 40 sekund prednosti pred trojico zasledovalcev, 1:45 pred skupino z Lipowitzem in Vinom ter 5:30 pred glavnino. Na čelu te so zdaj člani moštev UAE Emirates in Red Bull - BORA - hansgrohe. V virtualni rdeči majici je zdaj O'Connor.

50 km do cilja: Vodilna skupina je razpadla, v vodstvo sta pobegnila Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) in Gijs Leemreize (DSM - firmenich PostNL), ki vozita 20 sekund pred Frigom, Sanchezom in Berradejem ter 1:28 pred skupino z Lipowitzem. Glavnina z Rogličem vozi 5:15 za čelom dirke.

66 km do cilja: Avstralec Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) je dobil leteči cilj v Rondi, ki mu je ob 20 točkah prinesel še šest bonifikacijskih sekund. Prednost vodilne trinajsterice se je ustalila okoli štirih minut in pol. Kolesarji se že vzpenjajo na Puerto del Viento (tretja kategorija).

75 km do cilja: Prednost močne trinajsterice je presegla tri minute in pol.

88 km do cilja: Ubežna trinajsterica ima zdaj že dve minuti prednosti pred glavnino, kar pomeni, da je v virtualni rdeči majici vodilnega na Vuelti Nemec Florian Lipowitz. Rogličeva ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe nadzoruje dogajanje na čelu glavnine.

100 km do cilja: Na vrhu Boyarja se je v ospredju zbrala skupina trinajstih kolesarjev, v kateri so Jay Vine (UAE Team Emirates), Mauri Vansevenant (T-Rex Quick-Step), Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale), Clément Berthet (Decathlon AG2R La Mondiale), Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Luca Vergallito (Alpecin-Deceuninck), Marco Frigo (Israel Premier Tech), Pelayo Sanchez (Movistar), Chris Harper (Jayco AlUla), Cristian Rodriguez (Arkea-B&B Hotels), Urko Berrade (Kern Pharma), Pablo Castrillo (Kern Pharma) in Gijs Leemreize (DSM - firmenich PostNL). Imajo okoli minute prednosti pred glavnino.

Med ubežniki je v skupnem seštevku najvišje uvrščen Nemec Lipowitz, ki za Primožem Rogličem zaostaja 1:50. Manj kot dve minuti zaostanka za rdečo majico imata še Avstralec O'Connor (1:56) in Španec Rodriguez (1:58).

120 km do cilja: Na vzponu se je dirka razživela, napadi in skoki si sledijo eden za drugim, Rogličevi pa v glavnini le pazijo na Zasavčeve najnevarnejše tekmece v skupnem seštevku.

125 km do cilja: Začel se je vzpon na Boyar (14,7 kilometra, 5,5 odstotka), Zanna je že odpadel in je spet v glavnini, vodilna skupina se bo bržčas še veliko bolj skrčila in videli bomo, kdo bo imel še kaj prednosti na vrhu.

132 km do cilja: Nekaj prednosti pred glavnino si je privozila velika skupina z več kot 30 kolesarji, v kateri so tudi Marc Soler (UAE Team Emirates), Kim Heiduk, Josh Tarling (Ineos Grenadiers), Mauri Vansevenant, Louis Vervaeke (T-Rex Quick-Step), Patrick Konrad, Mathias Vacek (Lidl-Trek), Clément Berthet (Decathlon AG2R La Mondiale), Dani Martinez (Red Bull - BORA - hansgrohe), Victor Campenaerts, Andreas Kron (Lotto Dstny), Pelayo Sánchez (Movistar), Filippo Zana (Jayco-Alula) ... Na čelu glavnine je Rogličeva ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe, stanje pa se bo hitro spremenilo, ko kolesarji pridejo do najtežjega klanca dneva, Puerta de Boyarja.

149 km do cilja: Nov poskus pobega, tokrat je poskušal trio Mauro Schmid (Jayco-AlUla), Quentin Pacher in Stefan Küng (oba Groupama-FDJ), a neuspešno.

158 km do cilja: Glavnina se je razbila na dva dela, med njima je bilo 15 sekund, najbližji zasledovalec Rogliča v skupnem seštevku Almedia se je znašel v drugem delu glavnine, a so se stvari hitro postavile na svoje mesto in sta obe skupini znova združeni.

166 km do cilja: Louis Vervaeke (Soudal-QuickStep) in Felix Engelhardt (Jayco-AlUla) sta poskušala pobegniti, a jima pobeg ni uspel.

185 km do cilja: Rdečo majico vodilnega že devetintridesetič nosi Primož Roglič, ki brani osem sekund prednosti pred Joaom Almeido v skupnem seštevku dirke.

: V šesti etapi kolesarje čaka dobrih 3.700 višinskih metrov in štirje kategorizirani vzponi. Najtežji bo prvi, Puerto del Boyar. To je 14,7 kilometra dolg klanec prve kategorije s 5,5-odstotnim povprečnim naklonom, a bo z vrha tega do cilja še debelih 112 kilometrov, zato ne bi smel odločilno vplivati na dogajanje v etapi. Vse se je začelo v trgovini Carrefour.