Rdečega Rogliča opazovali biki: K sreči so ostali v ogradi

"Na poti sem ob cesti videl bike, ki so nas opazovali, a so k sreči ostali za ogradami," se je po peti etapi Dirke po Španiji, v kateri je nosil rdečo majico vodilnega in jo brez večjih težav tudi ubranil, v vroči Sevilli pošalil slovensko kolesarski as Primož Roglič. V skupnem seštevku je zadržal osem sekund prednosti pred Portugalcem Joaom Almeido.

Primož Roglič je danes še podaljšal rekordni niz nošenja rdeče majice na španski Vuelti. "Roglič, kralj v rdečem," so že med etapo zapisali na uradni strani španske pentlje in pojasnili, da je 34-letni Zasavec, vse odkar so leta 2010 na za vodilnega na dirki vpeljali rdečo majico, zdaj že znamenito "La Rojo", to oblekel že osemintridesetič, največkrat med vsemi 53 različnimi kolesarji, ki so v zadnjih 14 letih nosili ta prestižni kos oblačila.

Roglič je rdečo majico vodilnega prevzel na tudi največ Vueltah doslej, na petih (2019, 2020, 2021, 2022 in 2024), in prav na vsaki je dosegel vsaj eno etapno zmago. Letos mu je to uspelo včeraj, ko je bila prva etapa s ciljem v klanec, danes pa jo je ob pomoči moštvenih kolegov tudi brez težav ubranil in bo jutri rekordni niz nošenja "La Roje" podaljšal na 39 dni.

Kolesarji, ki so največkrat oblekli rdečo majico: 38 - Primož Roglič

27 - Chris Froome

20 - Vincenzo Nibali

19 - Remco Evenepoel

17 - Alberto Contador, Joaquim Rodriguez

15 - Nairo Quintana

14 - Sepp Kuss

11 - Simon Yates

…

"Malce bomo še morali premisliti"

Današnja etapa je bila za šprinterje, favoriti za skupno zmago pa so preživeli dokaj miren dan. Tudi Roglič se je uspešno izogibal težavam, čeprav je bilo v zaključku spet precej napeto, prišlo je tudi do padca, v katerem jo je skupil Portugalec Rui Costa (EF Education - Easy Post) in z dirke tudi odstopil.

"Fantje trenutno dobro dirkajo in tudi pred nadaljevanjem dirke smo lahko optimistični," je današnje delo moštvenih kolegov pri Red Bull - BORI - hansgrohe pohvalil Roglič, nekaj besed pa v pogovoru za Eurosport namenil tudi hudi vročini, ki kolesarje v Španiji spremlja že nekaj dni. "Ja, res, pravzaprav pa ne vem, ali je bolje, da greš počasi in si dlje časa izpostavljen vročini, ali pa greš hitreje in si manj časa na soncu in ti nekoliko bolj piha v obraz. Malce bomo še morali premisliti," se je smejalo Kisovčanu, ki sicer vročino prenaša precej dobro.

V četrtek bo na sporedu šesta etapa od Jereza do Yunquere (185,5 kilometra). Gre za zelo razgibano traso s štirimi kategoriziranimi vzponi, vključno z zadnjim do cilja. Ta sicer ne bo med strmejšimi, a ponuja teren za boje med najboljšimi, če ne bodo na svoj račun prvič na letošnji Vuelti prišli ubežniki. "Tudi sam upam, da bo tako," je o tem povedal Roglič. O hrbtu danes ni govoril, kar je dober znak za nadaljevanje dirke.

Pavel Bittener se je veselil prve zmage na grand tourih. Foto: Reuters

"Neverjetno! Dobro smo sodelovali in ugnali celo van Aerta."

Prve etapne zmage na Vuelti pa se je veselil Čeh Pavel Bittner (DSM - firmenich PostNL), ki je v napetem ciljnem šprintu za las premagal favoriziranega Belgijca Wouta van Aerta (Visma | Lease a Bike), tretji pa je bil Avstralec Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck). "Šele pred nekaj dnevi sem prvič zmagal med poklicnimi kolesarji, a slaviti ob prvem nastopu na Vuelti je nekaj, kar je težko verjeti. Celotna ekipa se je danes izkazala, dobro smo sodelovali in ugnali celo van Aerta, ki velja za enega najboljših v podaljšanih šprintih," je bil presrečen 21-letnik iz Olomuca.

Van Aert je zadržal zeleno majico vodilnega po točkah, a ima pred Grovesom le 13 točk prednosti. "Malce prezgodaj sem potisnil kolo proti ciljni črti in ta napaka me je danes drago stala, ampak si je Pavel zaslužil to zmago. Odločale so podrobnosti, škoda pa je, saj bi mi današnja zmaga prinesla lepo prednost v seštevku za zeleno majico, zato ne morem biti ravno zadovoljen," je v cilju razlagal 29-letni Belgijec.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: