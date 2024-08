Primož Roglič sprintal v klanec do etapne zmage ter se spet približal rdeči majici

"Precej smo trpeli, vroče kje bilo, niti nisem imel načrta dirkati za etapno zmago, ampak na koncu se je ponudila priložnost in sem jo izkoristil. Imel sem srečo, danes sem imel dobre noge," je v cilju prirediteljem dirke povedal zmagovalec etape Primož Roglič. Vodilnemu O'Connorju se je v skupnem seštevku približal na 3:49.

Za Rogliča je bila današnja zmaga že 14. etapna na dirki po Španiji, s čimer je zdaj šesti na večni lestvici. Daleč spredaj je neulovljivi Španec Delio Rodriguez z 39. V karieri je Kisovčan zdaj pri 86 zmagah, na letošnji Vuelti pa je slavil tudi v četrti etapi.

V nedeljo bo na sporedu zahtevna gorska etapa od Motrila do Granade (178,2 km).

Dirka po Španiji, potek 8. etape:

Cilj: Primož Roglič je v ciljenem sprintu premagal Enrica Masa in se veselil etapne zmage, za nameček je proti nosilcu rdeče majice Benu O'Connorju pridobil še 46 sekund, ob desetih bonifikacijskih tako skoraj minuto.

1 km do cilja: Roglič je polovil vse ubežnike, njegovemu tempu lahko sledi le Enric Mas. Skupina z O'Connorjem zaostaja že 25 sekund za Zasavcem.

1,8 km do cilja: Roglič je spet pospešil in tokrat se mu je uspelo otresti O'Connorja.

2,5 km do cilja: Roglič je sprožil no napad, pa si ni privozil kakšne večje prednosti, tudi O'Connor se mu e z nekaj truda spet uspel priključiti. Vodilna trojica ima le še 20 sekund prednosti.

3 km do cilja: Tejada, Lazkano in Vergallito imajo še 38 sekund prednosti pred skupino favoritov z Rogličem, Almeido in nosilcem rdeče majice O'Connorjem.

4,1 km do cilja: V glavnini je na začetku vzpona prišlo do množičnega padca v glavnini, na tleh se je znašekl tudi Aleksandr Vlasov, njegov kapšetan pri Red Bull - BORI - hansgrohe Primož Roglič pa se je izognil težavam in se takoj postavil na čelo glavnine, pripravljen na napad. Glavnina je sicer raztrgana na več skupin.

4,8 km do cilja: Kolesarji so na zaključnem vzponu etape, vodilna trojica se ga je lotila 57 sekund pred glavnino.

12 km do cilja: V vodstvu so zdaj Vergallito, Lazkano in Tejada in so prednost pred glavnino spet nekoliko povečali (1:56), preostali štirje ubežniki popuščajo. Harold Tejada je dobil leteči cilj v Pael de Bacerru in poleg 20 točk osvojil tudi šest bonifikacijskih sekund.

15 km do cilja: Prednost vodilne sedmerice je padla pod dve minuti (1:40), v glavnini pa so padli Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Santiago Umba (Astana Qazaqstan) in Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi). Videti je, da so se vsi trije izognili resnejšim poškodbam.

Ahora sí baja la diferencia, con 1'35'' para los 6 fugados que siguen juntos.



Ahora Tejada lo probaba y Schmid respondía, ambos los 2 que más fuertes se han mostrado.



Hubo caída detrás, con Ciccone y Juaristi.

🏁14 km #LaVuelta24 pic.twitter.com/XhRYYsmu9V — Top Ciclista (@TopCiclista) August 24, 2024

20 km do cilja: Kolesarji moštva Israel Premier Tech še naprej diktirajo tempo na čelu glavnine in so jo ubežni sedmerici približali na 2:35.

36 km do cilja: V vodstvu se je spet združila sedmerica Lazkano, Schmid, Oomen, Vergallito, Le Berre, Izagirre in Tejada, ima pa 3:25 prednosti pred glavnino. To je ujel tudi Van Aert.

45 km do cilja: Tik pred vrhom prvega klanca dneva je v ubežni skupini napadel Mauro Schmid in osvojil pet gorskih točk, na spustu se mu je nato pridružil še Harold Tajada in dvojica ima zdaj manjšo prednost pred zasledovalno skupino, v kateri so še Ooomen, Vergallito, Lazkano, Le Berre in Izagirre. Glavnina vozi 3:30 za čelom dirke.

V glavnini je na spustu padel Wout Van Aert, ki pa nadaljuje z dirko.

58 km do cilja: Kolesarji se vzpenjajo na Puerto Mirador de las Palomas (II. kategorija), prednost vodilne osmerice pa počasi kopni in zdaj znaša dobre štiri minute. Na čelu glavnine se v zadnjih kilometrih pojavljajo tudi kolesarji moštva Israel Premier Tech.

🚴‍♂️🆕 Team Israel Premier Tech shows up at the front of the peloton too, setting the pace as the group starts to climb the Mirador de las Palomas.



🚴‍♂️🆕 Aparece el equipo @IsraelPremTech al frente del pelotón para marcar el ritmo cuando el grupo comienza el Mirador de las Palomas.… pic.twitter.com/K5ctXpj5CF — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2024

80 km do cilja: Na polovici etape imajo ubežniki pet minut prednosti. Še 20 kilometrov do začetka prvega od dveh kategoriziranih vzponov.



90 km do cilja: Prednost zdaj osmih ubežnikov, med njimi je tudi Ion Izagirre, ki ima med njimi daleč največ zmag (18), je v 10 kilometrih narastla na več kot štiri minute.



100 km do cilja: Očitno se je pobeg le izoblikoval, Mauro Schmid, Gijs Leemreize in Harold Tejada imajo 35 sekund prednosti pred glavnino.



112 km do cilja: Poskusi pobega si sledijo, a si ni nihče prikolesaril prednosti višje od 15 sekund, večino je glavnina hitro ujela.



132 km do cilja: Prvi napad iz glavnine, a 38 kolesarjev je bilo hitro ujetih.





13.49 - Na Vuelti se je začela 8. etapa, ki prinaša dva kategorizirana vzpona, vključno s ciljnim na Sierro de Cazorlo, ki bi lahko prinesel spremembo v zaostankih.