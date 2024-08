Potem ko je v sobotni etapi Vuelte portugalski kolesar Joao Almeida, ki je veljal za enega od favoritov za zmago na letošnji Dirki po Španiji povsem odpovedal in močno zdrsnil po razvrstitveni lestvici, so iz ekipe UAE Emirates danes sporočili, da ima covid-19 in zapušča dirko.

Unfortunately @JooAlmeida98 will not start today’s stage 9 of the #LaVuelta24 after



Dr Adrian Rotunno (Medical Director): “João reported feeling unwell during stage 8 of La Vuelta. After further examination and undergoing a PCR test which confirmed a Covid 19 infection, the… pic.twitter.com/evAKyAeIYf — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 25, 2024

Portugalski kolesar Joao Almeida, ki se je zelo mučil v sobotni etapi, za zmagovalcem etape Primožem Rogličem je zaostal skoraj pet minut in v skupnem seštevku dirke iz 3. mesta zdrsnil na 23. mesto, se zaradi okužbe s covidom-19 poslavlja z Vuelte, so danes zjutraj sporočili iz ekipe UAE Emirates.

V izjavi na družbenih omrežjih so zapisali, da so portugalskega kolesarja testirali po koncu 8. etape in da je PCR test pokazal na okužbo s covidom. V ekipi so se odločili, da ga zaradi varnosti umaknejo z dirke. Almeida, ki je veljal za enega od favoritov za zmago na 79. izvedbi Vuelte, bo odpotoval domov, kjer bo nadaljeval z okrevanjem.

Emirati so zaradi istega razloga tudi na Dirki po Franciji ostali brez pomembnega kolesarja, s Toura se je moral posloviti Španec Juan Ayuso, ki so si ga organizatorji močno želeli na startni listi letošnje španske pentlje, a so se v ekipi odločili drugače, češ da bi bili dve tritedenski dirki za tako mladega kolesarja preveč.

Najbolje uvrščen kolesar ekipe UAE Emirates je zdaj mladi Isaac del Toro na 17. mestu. 20-letni Mehičan za vodilnim Benom O'Connorjem zaostaja 6:32 minute.

