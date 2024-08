Bizarna nesreča na Dirki po Španiji: divji jeleni na trasi

Do bližnjega srečanja z divjimi jeleni je prišlo približno 20 kilometrov pred ciljem osme etape Dirke po Španiji s ciljem na vzponu Cazorla, ki jo je dobil Primož Roglič. Jeleni so najprej povzročili padec dveh kolesarjev, nato pa še poškodbo koles, ki so jih v baskovski ekipi prevažali na strehi ekipnega vozila.

"Txomin Juaristi je na 140. kilometru trase padel zaradi trčenja v divjega jelena, ki je prečkal cesto," so potrdili pri ekipi Euskaltel-Euskadi. "Ko se je ob njem ustavil zdravnik organizatorja, je cesto prečkala še drug jelen, ki je preskočil avto, in pri tem skoraj trčil ob Juaristija, nakar je sledil še tretji, ki pa se je zataknil ob prtljažnik drugega ekipnega vozila in povzročil znatno škodo na dveh kolesih."

What a five minutes we had🤦🏽‍♂️ 2’ later, another deer🦌 jumped over the doctor car almost hitting @TxominJ again and a third deer jumped over our car getting stuck between the bikes and breaking a lot of material🤦🏽‍♂️😳 #LaVuelta24 I couldn't believe it, it seemed like a joke😮😵‍💫 https://t.co/lmIJQ0v6cY