Trener Marc Lamberts, ki se je v začetku sezone skupaj s Primožem Rogličem iz Visme preselil k Bori, je v pogovoru za belgijski medij Het Laatste Nieuws priznal, da Roglič ni v najboljšem stanju. "Primož ni še nikoli padel tolikokrat kot v tej sezoni," je opozoril, "in posledica tega je, da ni v najboljšem stanju. Dirka z bolečinami in te ne bodo kar izginile," je priznal.

Roglič je letos dvakrat padel na Dirki po Baskiji in čeprav so kosti ostale cele, pa so bile poškodbe vseeno tako hude, da je moral izpustiti ardenske klasike. Padel je tudi na Kriteriju po Dofineji in na Dirki po Franciji, kjer je bilo po padcu v 12. etapi tako hudo, da je moral Tour ponovno zapustiti predčasno. Posledice? Zlomljeno vretence v spodnjem delu hrbta.

Za hrbet bodo največja težava dolgi in enakomerni vzponi

Roglič je po padcu in razočaranju najprej sedem dni prisilno počival, nato pa začel previdno trenirati na trenažerju. Med višinskimi pripravami v Tignesu je treningom šele po desetih dneh lahko dodal nekaj intenzivnosti. "Primož se bo (na Vuelti) zanašal predvsem na tisto, kar je ostalo od forme za Dirko po Franciji," pravi njegov trener, ki je prepričan, da so največja težava za Rogliča na tej Vuelti dolgi in enakomerni vzponi.

Opozoril je že na etapo v Sierra Nevadi dan pred prvim prostim dnem na dirki, kjer so se kolesarji morali kar dvakrat povzpeti na Alto de Hazallanas, kamor vodi 7,1 km dolga cesta z 9.5-odstotnim povprečnim naklonom. Roglič je po etapi priznal, da je bilo zanj izjemno naporno, za nameček je čutil še bolečine v hrbtu, kar je še dodatno otežilo že tako peklenski dan.

Dejstvo, da kronična bolečina v hrbtu ne izgine kar tako, gre pripisati sključenemu položaju na kolesu. Hrbtne mišice pritiskajo na še ne povsem zaceljeno vretence v spodnjem delu hrbta. Težave s hrbtom so tudi razlog, da bo Rogličev fizioterapevt z njim na Vuelti vse tri tedne, in bo lahko vsakodnevno opravil potrebno terapijo, poročajo pri HLN.

Roglič je na letošnji Vuelti dobil že dve etapi in je drugi v skupnem seštevku dirke. Foto: Guliverimage

Če bo zmagal, bo zmagal z bonusi

Rogličev trener še ugotavlja, da slovenski šampion ne premore več takšne eksplozivnosti kot pred tremi leti, ko je nazadnje zmagal v skupnem seštevku Vuelte, kar zaradi visoke intenzivnosti dirkanja opaža tudi pri drugih kolesarjih, in da če mu to uspe tudi letos, bo to zaradi odbitnih sekund.

Novinar, ki je z Lambertsom opravil intervju, je izpostavil svoje mnenje, da Rogliča na Vuelti spremljamo v njegovi najbolj sloki različici, a se trener s tem opažanjem ni strinjal. "Primož trenutno tehta 64.4 kilograme. Lani je na Vuelti njegova teža variirala med 63.6 in 64.2 kilograma. Ni res, da kolesarji na tako zahtevnih dirkah izgubljajo težo. Upam celo, da bo ohranil trenutno težo," je dejal.

Trener je največjo grožnjo videl v Almeidi in Masu

Lamberts je v času, ko je pogovor nastajal, kot glavna tekmeca opozarjal predvsem na Portugalca Joaja Almeido, četrtega z letošnjega Toura, ki pa je medtem zaradi okužbe s covidom odstopil, in domačina Enrica Masa, ki napreduje iz etape v etapo in je po devetih etapah na 4. mestu, s 4:35 minutami zaostanka za Avstralcem v rdeči majici. Tudi Ben O'Connor bo bržkone trd oreh, a če se mu Roglič postopoma približa, bi ga lahko ugnal najkasneje zadnji dan, ko bo v Madridu na sporedu še en kronometer (24.6 km).

