Primož Roglič je po odlični vožnji na kronometru prišel do rdeče majice in lepe prednosti pred tekmeci v boju za skupno zmago. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez

V taboru Jumbo-Visme so pred zadnjimi petimi etapi spet boljše volje, potem ko je Primož Roglič na kronometru stvari postavil na svoje mesto. Športni direktor Frans Maassen je bil zadovoljen s torkovo predstavo, čeprav sprva ni šlo tako, kot so si želeli.

Primož Roglič je na kronometru za sekundo prehitel Willa Barto (CCC) ter si prikolesaril že četrto zmago na letošnji Vuelti in skupno peto na tej španski dirki, ki jo je osvojil lani.

Z njegovo vožnjo so bili v moštvu zadovoljni, čeprav na ravninskem delu niso natančno vedeli, kako se bo ob strmem zaključnem vzponu na Mirador de Ezaro (1,8 km, 14,8-odstotni naklon) vse skupaj razpletlo.

"Na ravnem delu ni bilo tako, kot smo želeli. Na klancu je nato odlično opravil svoje delo."

Na prvem merjenju časa na kronometru ni kazalo najbolje, a se je nato obrnilo v pravo smer. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez "Na koncu je bilo, kot smo hoteli. Na zadnjem klancu je želel pritisniti. Na ravnem delu ni bilo tako, kot smo želeli. Nekoliko smo bili zaskrbljeni, ker so bili drugi zelo močni. Ni bila takšna razlika, kot smo predvidevali. Nato je na klancu odlično opravil svoje delo. Pričakovali smo, da bo nekako tako. Carapaz (Richard Carapaz, op. a.) je prav tako opravil dobro delo. Želeli smo vzeti rdečo majico in to tudi storili," je bil športni direktor Jumbo-Visme Frans Maassen zadovoljen s torkovim izplenom.

Primož ima zelo pestro letošnje leto. Zelo aktiven je po prekinitvi kolesarske sezone. V pogonu je praktično vse od državnega prvenstva in verjetno že čuti utrujenost. "Motiviran je. Tudi po Touru, po katerem je bil razočaran, ker je izgubil zadnji dan, je vztrajal. Vrnil se je z zmago na dirki Liege-Bastogne-Liege, kar je bila zanj dobra motivacija. Borili se bomo do nedelje," je dejal Maassen.

"Vsak dan šteje. Imamo močno ekipo, zlasti na hribih."

Ko je presedlal na navadno kolo, se je kot blisk zapodil na zaključni vzpon in deklasiral tekmece. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez V zadnjem tednu kolesarje čakajo še tri hribovske etape in sobotna gorska, v nedeljo pa bo tradicionalno parada šampionov do Madrida. Po torkovi zmagi ima Roglič pred drugim Carapazom 39 sekund prednosti, tretji Hugh Carthy (EF pro Cycling) pa zaostaja 47 sekund.

A Maaseen opozarja: "Lani smo videli, da smo na lažjih etapah skoraj izgubili majico. Vsak dan šteje. Imamo pa močno ekipo, zlasti na hribih."

V sredo bi imel lahko Primož spet lepo priložnost, da v zaključku 204,7 kilometra dolge etape opravi nov uspešen posel. V zadnjih dveh kilometrih se cesta namreč v povprečju dviguje s petodstotnim naklonom. Videli smo, kaj je Roglič naredil v petek na sicer ravninski etapi, ki je imela podoben zaključek. Katapultiral se je mimo vseh in se veselil zmage ter posledično oblekel rdečo majico.

Če ekipe ne bodo dopustile ubežnikom kolesariti povsem do konca, si lahko slovenski kolesar spet obeta dobro uvrstitev, saj je v takšnih zaključkih izjemno močan.