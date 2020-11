Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo zvečer so organizatorji predstavili traso prihodnje Dirke po Franciji. Favoriti že pogledujejo proti etapam, ki bi jim lahko prinesle tako želeno rumeno majico.

108. Dirka po Franciji se bo zaradi olimpijskih iger v Tokiu začela prej kot običajno, in sicer 26. junija, ko bodo kolesarji štartali v mestu Brest na skrajnem severozahodu Francije in tri tedne pozneje, 18. julija dosegli cilj v Parizu.

Foto: Reuters

Trasa je bolj klasična kot prejšnja leta, ugotavlja letošnji zmagovalec Tadej Pogačar. Več je kronometra, dva v skupni dolžini 58 kilometrov, šest etap je gorskih, a se le tri končajo z gorskim ciljem. 11. etapa bo postregla s kar dvema vzponoma na legendarni Mont Ventoux v Provansi, a s ciljem v dolini.

Kako je Pogačar ocenil traso prihodnje Dirke po Franciji?

Štirikratni zmagovalec Toura Chris Froome je zelo zadovoljen s traso Dirke po Franciji v prihodnjem letu. "Precej bolj je uravnotežena kot prejšnja leta," je ocenil Froome, ki trenutno v vlogi pomočnika Richarda Carapaza dirka na španski Vuelti. Foto: Getty Images

Froome: Trasa je precej bolj uravnotežena kot prejšnja leta

Na štartu 108. izvedbe Toura si seveda želi biti tudi štirikratni zmagovalec te dirke Chris Froome, ki trenutno vrti pedala na Vuelti.

"S traso sem precej zadovoljen," je Froome povedal za kolesarski portal Cyclingnews. "Vsako leto si jo predhodno ogledam in skušam ugotoviti, ali je uravnotežen delež etap z vzponi in kronometrom.

Prejšnja leta se je tehtnica nagibala v korist hribolazcev, pa tudi kronometri so bili izpeljani na trasah, ki so bile bolj kot ne primerne za hribolazce.

Mislim, da je trasa prihodnjega Toura precej bolj uravnotežena kot prejšnja leta, čeprav je še vedno veliko poudarka na vzponih, in nekateri so res zelo zahtevni. Najbolj izstopa vzpon na Col de Portet, kjer je skoraj 15 kilometrov naklon 10-odstoten. To bo zagotovo razredčilo glavnino. Nad tem, kar sem videl, sem navdušen," je povedal Froome, ki bo v prihodnji sezoni dres Ineosa zamenjal za dres ekipe Israel Start-Up Nation.

"Priprave za Dirko po Franciji se začenjajo že zdaj. Glede na to, da je Vuelta letos na sporedu tako pozno, bo forma temelj za prihodnje leto," napoveduje v Keniji rojeni Britanec.

Kolumbijec Nairo Quintana, ki okreva po operaciji obeh kolen, si znova želi na zmagovalni oder na Elizejskih poljanah, kjer je stal že trikrat. V letih 2013 in 2015 je bil skupno drugi, leta 2016 pa tretji. Foto: Facebook

Quintana: Lahko da bosta ključna kronometra

Kolumbijec Nairo Quintana (Arkéa-Samic), ki je na Touru že večkrat stal na zmagovalnem odru, je prepričan, da bosta o končni zmagi odločala dva kronometra – eden bo v prvem tednu (27 km), drug pa, tako kot letos, na predzadnji dan dirke (31 km). To je tudi razlog, da se bo v prihodnje bolj posvetil piljenju te discipline.

V pogovoru za Le Télégramme je izrazil prepričanje, da bosta 5. in 20. etapa, ko bo na sporedu kronometer, tako pomembni kot gorske etape. 30-letnik je med slednjimi kot najbolj pomembno izpostavil 11. etapo, v kateri bodo kolesarji kar dvakrat grizli na sloviti osamelec v Provansi Mont Ventoux, cilj pa bo v dolini, v kraju Malaucène. "Gre za vzpon, ki ga imam rad in ki mi je v preteklost že prinesel nekaj uspehov," je dejal Kolumbijec. Letos je bil zmagovalec 3. etape Dirke po Provansi, ki se je končala na Le Chalet-Renard, približno na dveh tretjinah vzpona na Mont Ventoux.

Prepričan je, da bo prav ta dan pomembno vplival na razplet Toura, zelo pomembne pa bodo tudi gorske etape s ciljem v Alpah ali Pirenejih.

Quintana, ki je pred dnevi prestal operacijo na obeh kolenih – eno si je poškodoval pred Tourom v trčenju z avtomobilom, drugo pa med padcem na dirki, in se trenutno intenzivno posveča fizioterapiji, upa, da bo za prihodnji Tour stoodstotno pripravljen, in da se bo lahko oprl na močno ekipo.

"Moj cilj ostaja dobra uvrstitev v skupnem seštevku z ambicijami po zmagovalnem odru, čeprav se zavedam, da bo to zaradi konkurence vse težje."

Se bo Thibautu Pinotu na Touru kdaj poklopilo? Foto: Twitter

Pinot: Trasa za bolj vsestranske kolesarje

Thibaut Pinot, eden največjih osmoljencev zadnjih Tourov – lani je le tri dni pred koncem dirke odstopil zaradi poškodbe mišice (v skupnem seštevku je zasedal odlično 5. mesto), letos se je zaradi bolečin v hrbtu, ki so bile posledice padca v uvodni etapi, moral zadovojiti z 29. mestom, na Vuelti je odstopil že po 2. etapi - napoveduje, da je trasa bolj pisana na kožo vsestranskim kolesarjem kot pa specialistom za gorske etape.

Kot najlepšo izmed etap je izbral etapo do smučarskega središča v Tignesu. "To se mi zdi najlepša gorska etapa," je kapetan ekipe Groupama-FDJ’s povedal za francoski L'Equipe. Z njim se strinja tudi Pogačar.

"Trasa je zanimiva, je pa zelo klasična in precej drugačna od tras v zadnjih letih. Ponuja veliko priložnosti za šprinterje in kolesarje, ki so specialisti za kratke, a strme vzpone," je ocenil.

Kolesar ekipe Groupama-FDJ David Gaudu je navdušen nad lokacijo začetka prohodnjega Toura. Trasa bo prve dni vodila mimo njegovega domačega kraja, kjer pozna vsak ovinek. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez

Gaudu dodatno motiviran zaradi trase v domačem kraju

Toura se je zelo veselil tudi njegov moštveni kolega David Gaudu, zmagovalec 11. etape na letošnji Vuelti, saj bo začetek najpomembnejše tritedenske dirke v sezoni v njegovi domači regiji Bretanji.

"Prvi dve etapi sta fantastični in bi morali ustrezati specialistom za kratke, a strme vzpone. Druga etapa (Perros-Gueirec z zaključkom na vzponu Mûr-de-Bretagne) bo vodila blizu mojega doma in doma mojih staršev, kar mi daje še posebej veliko motivacijo, da bi bil tam, saj poznam sleherni ovinek na tisti cesti. Za nas Bretance je Mûr-de-Bretagne tako kot Alpe d'Huez in pričakovati je veliko spodbudo lokalnih navijačev."

Gaudu se veseli tudi etape v Pirenejih z vzponom na Col du Portet, kjer je leta 2018 zasedel 14. mesto.

Moštveni kolega Primoža Rogliča Wout Van Aert si želi že prvi teden na Touru obleči rumeno majico vodilnega. Foto: Reuters

Van Aert: Treba se bo odločiti, zelena majica na Touru ali medalja na olimpijskih igrah

Vsestranski in sila učinkoviti pomočnik Primoža Rogliča na letošnji Dirki po Franciji Wout Van Aert (Jumbo-Visma) največ priložnosti zase vidi v prvem tednu dirke, ko bi lahko prvič v življenju celo oblekel rumeno majico.

V intervjuju za Wielerflits.nl je pozdravil dejstvo, da je na Touru največ kronometrskih kilometrov v zadnjih osmih letih.

"Vožnja na čas mora biti del Toura oz. vsake tritedenske dirke, glede na to da predpostavljamo, da mora zmagati kolesar, ki je najbolj celovit. Dejstvo, da bo prvi kronometer na sporedu že v sredo, mi je zelo všeč," je dejal svetovni podprvak iz Imole v kronometru in na cestni dirki.

"Mislim, da se nam obeta klasičen Tour z normalnim prvim tednom, ki mu bodo sledile etape v Apah in Pirenejih z nekaj tranzicijskimi etapami vmes. Kar bode v oči je tudi dejstvo, da bo večina etap krajših kot smo vajeni.

Tour bo drugačen tudi za favorite za skupno uvrstitev. V prvem tednu ne bodo mogli zmagati dirke, jo bodo pa lahko izgubili. Precej bolj stresno bo. V Bretanji še nisem dirkal, predvidevam pa, da bo tam veliko vlogo odigral veter. To nas pri Jumbo-Vismi ne bi smelo preveč skrbeti, saj imamo kolesarje, ki to obvladajo."

Belgijec je napovedal, da bo moral temeljito razmisliti tudi o prioritetah, kajti cestna dirka na olimpijskih igrah bo na sporedu že šest dni po koncu Toura (18. julij).

Tudi letos je bilo SP na koledarju le nekaj dni po Touru, a van Aert zagotavlja, da se tega ne da primerjati, kajti od Francije do Italije ni daleč, niti ni velike razlike v podnebju.

"Na Japonskem je zgodba seveda precej drugačna. Tukaj je drugačna klima, jet leg … To je precej drugače od potovanja od Pariza do Imole. Ne vem še, kako bo videti moja prihodnja sezona, se pa bojim, da bo treba sprejeti določene odločitve."

To bi lahko pomenilo, da bi Belgijec predčasno zapustil Tour in se tako poslovil od sanj o zeleni majici, ali pa bi na račun vztrajanju na dirki izgubil nekaj svežine, ki bi jo potreboval na igrah.

"Olimpijske igre so na sporedu le vsake štiri leta, to pomeni, da imaš kot vrhunski športnik največ tri možnosti, da na igrah nastopiš, vse pa je odvisno tudi od trase. Vse to bom temeljito premislil. Seveda pa tudi za zeleno majico potrebuješ več let. Ne vem, nimam še odgovora."