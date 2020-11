Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji Dirke po Franciji so sinoči javno predstavili traso za Tour v naslednjem letu. Kakšno oceno ji je prisodil letošnji zmagovalec najprestižnejše dirke na kolesarskem koledarju Tadej Pogačar?

"Dirka po Franciji bo prihodnje leto bolj tradicionalna. Sam bi si sicer želel več gorskih ciljev, na sporedi so le trije, vendar mislim, da bodo tako ali tako kolesarji tisti, ki bodo dirko na katerikoli trasi naredili izredno težko," je ocenil 22-letnik s Klanca pri Komendi, ki je že napovedal, da bo prihodnje leto v Franciji branil letošnjo presenetljivo zmago.

"Prvi teden v Bretanji bo zaradi bočnega vetra in vremenskih razmer verjetno precej stresen," je v videoizjavi razmišljal Tadej Pogačar.

Že v 5. etapi bo na sporedu prvi od dveh kronometrov na Touru (v skupni dolžini 58 kilometrov), torej disciplina, v kateri je Pogačar letos na predzadnji dan dirke strl takrat vodilnega Primoža Rogliča (Jumbo-Visma) in sam oblekel rumeno majico.

"Mislim, da mi kronometer ustreza, natančnih grafik sicer še nismo videli, mislim pa, da je bolj ravninski oz. delno razgiban," je povedal Pogačar.

Foto: Reuters

V drugem tednu se bo karavana preselila v Alpe. Osma etapa se bo končala v Grand Bornandu, deveta pa v francoskem smučarskem središču Tignes na nadmorski višini 2113 metrov. Prav to je Pogačar izpostavil kot eno bolj zanimivih.

Izredno pestra in fotogenična bo tudi 11. etapa, v kateri bodo kolesarji "plezali" na mogočni osamelec Mont Ventoux, in to kar dvakrat v eni etapi, ki se bo sicer končala po spustu v Malaucene.

"Kar nekaj etap bo imelo od štiri do pet tisoč višinskih metrov, kar bo zagotovo precej zahtevno," je napovedal trenutno prvi kolesar svetovne jakostne lestvice.

"Sledi selitev v Pireneje, kjer mi je zelo všeč, že letos sem tam zelo užival. Tudi trasa za prihodnje leto bo zelo zahtevna. Težko bo tudi v Andori, kjer je tamkajšnje etape vedno lepo spremljati na televiziji, medtem ko je v živo precej manj zabavno. Lani sem tam dirkal v okviru Vuelte in je res zelo zahtevno," je priznal Pogačar.

Foto: Getty Images

Tudi na Touru prihodnje leto bo predzadnji dan na sporedu kronometer. 31 kilometrska trasa bo speljana med vinogradi v Saint-Emilionu. "Tudi ta trasa bo bolj ravninska in ne bo preveč tehnična," je ocenil Pogačar.

"Potem pa nas čaka samo še pot v Pariz, mislim, da nas čaka zelo vznemirljiv Tour," se novih izzivov veseli letošnji zmagovalec.

Od 26. junija do 18. julija, sledi olimpijski Tokio

108. izvedba Dirke po Franciji se bo zaradi časovne bližine olimpijskih iger v Tokiu začela teden dni prej kot običajno.

Kolesarji bodo 26. junija štartali v pristaniškem mestu Brest v francoski pokrajini Bretanja, tri tedne pozneje, 18. julija, in po 3383 kilometrih pa bodo dirko zaključili na Elizejskih poljanah v Parizu.

Foto: Reuters

Le šest dni pozneje bo na olimpijskih igrah v Tokiu na sporedu moška cestna preizkušnja.

Trasa 108. Dirke po Franciji

1. etapa, 26. junij: Brest–Landerneau, 187 km, sprinterska

2. etapa, 27. junij: Perros-Guirec–Mur-de-Bretagne, 182 km, polgorska

3. etapa: 28: junij: Lorient–Pontivy, 182 km, ravninska

4. etapa: 29. junij: Redon–Fougeres, 152 km, ravninska

5. etapa: 30. junij: Change–Laval, 27 km, posamični kronometer

6. etapa: 1. julij: Tours–Chateauroux, 144 km, ravninska

7. etapa: 2. julij: Vierzon–Le Creusot, 248 km, polgorska

8. etapa: 3. julij: Oyonnax–Le Grand-Bornand, 151 km, gorska

9. etapa: 4. julij: Cluses–Tignes, 145 km, gorska

10. etapa: 6. julij: Albertville–Valence, 186 km, ravninska

11. etapa: 7. julij: Sorgues–Malaucene, 199 km, gorska

12. etapa: 8. julij: Saint-Paul-Trois-Chateaux–Nimes, 161 km, ravninska

13. etapa: 9. julij: Nimes–Carcassonne, 220 km, ravninska

14. etapa: 10. julij: Carcassonne–Quillan, 184 km, polgorska

15. etapa: 11. julij: Ceret–Andorra-la-Vieille, 192 km, gorska

16. etapa: 13. julij: Pas de la Case–Saint-Gaudens, 169 km, polgorska

17. etapa: 14. julij: Muret–Col du Portet, 178 km, gorska

18. etapa: 15. julij: Pau–Luz Ardiden, 130 km, gorska

19. etapa: 16. julij: Mourenx–Libourne, 203 km, ravninska

20. etapa: 17. julij: Libourne–Saint-Emilion, 31 km, posamični kronometer

21. etapa: 18. julij: Chatou–Pariz, 112 km, ravninska