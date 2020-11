Roglič vesel, da je bilo dneva konec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nič pretresljivega v boju za rdečo majico se ni zgodilo v najdaljši 15. etapi Vuelte. Slovenski kolesar Primož Roglič je pričakovano zadržal vodilno mesto. Pred njim so le še trije dnevi, ključna bo sobota, da še drugič v karieri prikolesari v Madrid kot skupni zmagovalec.

Čeprav je bila četrtkova etapa dolga kar 230,8 kilometra in je bila najdaljša na letošnji Vuelti, ni prinesla pretresov med favoriti za skupno zmago. Na trasi je sicer bilo pet klancev, a so bili ti III. kategorije in niso prinašali pretiranih preglavic.

Ekipa Jumbo-Visme tako ni imela nobenih težav pri varovanju v rdečo majico oblečenega Primoža Rogliča.

Na koncu smo videli šprint glavnine, čeprav je sprva kazalo, da bi morda Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) prišel do velikega uspeha, potem ko se je na zadnjem vzponu na Alto de Padornelo odločil za skok od ubežne skupine.

Mladi Belgijec do uspeha kariere

V zaključku trase mu je ponagajal dež in veter v prsi, zato ga je glavnina ujela tri kilometre pred ciljem, ko so se začeli postavljati vlaki za šprinterje. Na koncu je do velike zmage prikolesaril 22-letni član UAE Emirates Jasper Philipsen, kar je njegov največji uspeh v svetu profesionalnega kolesarstva.

Belgijec Jasper Philipsen je prišel do zgodovinskega uspeha. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez

"Ne morem opisati veselja. Zmaga mi veliko pomeni. Do konca nismo vedeli, kako bo. Beg je bil močan. A je bila etapa dolga, vreme pa je vse skupaj izdatneje krojilo. Rad imam šprinte, ki so nekoliko v klanec. Rad bi dokončal moj prvi Grand Tour na najboljši možen način. Zelo sem vesel, ker mi je uspelo danes," je bil vidno navdušen mladi Belgijec.

Roglič preživel najdaljši dan na Vuelti

Roglič je na cilj prišel v času zmagovalca. Prav tako njegovi največji tekmeci v boju za skupno zmago, zato je razmerje sil tudi po četrtkovem dnevu ostalo nespremenjeno. V skupnem seštevku še vedno vodi pred Richardom Carapazom za 39, pred tretjim Hughom Carthyjem pa 47 sekund.

Le še trije dnevi ga ločijo od novega velikega slavja. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez

"Težak dan je bil. Vesel sem, da je za nami. Hiter tempo je bil. Na koncu je bilo hladno in deževno. Za nami je naporen dan. Veselim se nadaljevanja," je dejal Roglič, ki je v zadnjih dveh letih v 21 etapah vozil v rdeči majici: "Lepa številka. Upam, da bom dodal še nekaj dni. Dirka je odlična, zelo težka. Zame očitno zelo uspešna. Uživam v Španiji. Vedno rad pridem v to državo in tu dirkam."

Ključna bo sobota

V petek bo s 162 kilometri bistveno krajša etapa, ki bo vsebovala dva kategorizirana gorska cilja. Prvi bo II., drugi I. kategorije. A ob pogledu na njuno zahtevnost, ne bi smelo biti ovir, da Primož do sobotne gorske etape ne bi prišel odet v rdečo. Naklonina prvega je namreč 4,4-, drugega pa 3,8-odstotna.

Zadnji vzpon na Vuelti bo v soboto predstavljal Alto de La Covatilla. Foto: A.S.O.

Zato pa bo nekoliko drugače predzadnji dan, ko bo zaključni klanec dolg 11,4 kilometra, povprečni naklon pa bo znašal 7,1 odstotka. Po tem dnevu bo tudi jasno, kdo bo končni junak letošnje nekoliko krajše Vuelte, saj je v nedeljo na sporedu nato le še ravninska etapa.