Predator je kultna klasika akcijskega ZF-filma osemdesetih in skozi desetletja se nobeno nadaljevanje ni prav zares približalo izvirniku. Vse do zdaj.

Nov film obrne stvari na glavo in za glavnega junaka postavi mladega predatorja, ki se mora dokazati v lovu na še bolj nevarno zver, pri tem pa se mu pridruži humanoidna androidka neke znane ZF-korporacije. Predator: Mrtva zemlja je akcijski film od začetka do konca, ko si brez pravega predaha sledijo spopadi in dvoboji ter divjanje skozi džunglo.

Poglejte napovednik:

Močnejši od Predatorja?

Glavni junak je Dek, mladi predator oziroma Yautja, kot se "uradno" imenuje ta vrsta bitij. Ker je premajhen, ga hoče oče umoriti, da bi dokazal moč klana, a Dek pobegne na Genno, nevaren planet, da bi tam ubil najnevarnejše bitje, Kaliska. Kmalu ugotovi, da Kalisk ni edina grožnja tam, in za pomoč rekrutira ranjeno androidko Thio, ki ji manjka spodnji del telesa. Z njo oprtano na hrbtu mu uspe preživeti in celo prerasti nekatere temeljne predsodke svoje družbe.

Igralec Dimitrius Schuster-Koloamatangi je nedvomno slišal od agentov, da mora spremeniti ime v nekaj bolj spevnega in kratkega, a zdaj je vseeno dobil glavno vlogo v filmu, pa čeprav v neprepoznavni maski. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ključna stvar, ki je navdušila vse ZF-fanatike že ob prvem napovedniku, je vključitev korporacije Wayland-Yutani, ki jo poznamo že iz filmov in serije Osmi potnik. Thia je namreč njihov robot, ostanek ekspedicije, ki je na planet prišla s podobno nalogo kot mladi Dek in je še prav tako ni dokončala. Medtem ko je Mrtva zemlja povsem "predatorski" film, pa ta odločitev režiserju omogoči vključiti precej podob iz sveta Osmega potnika.

Od videoiger od politike

Po vzdušju in tempu ima novi Predator še večjega vzornika: videoigre. Partnerstvo med Dakom in Thio, pristopi k akciji in loku zgodbe so namreč na ravni iger God of War, The Last of Us in Shadow of the Colossus. To seveda tudi pomeni, da je v filmu še več akcije kot v prejšnjih filmih o Predatorju, a ta ves čas služi bodisi zgodbi bodisi estetiki, podobno kot pri filmih John Wick . To tudi koristi, da zamoti gledalca, ko se proti koncu pojavljajo vse večje luknje v zgodbi, ki pripomorejo k boljšemu čustvenemu vrhuncu zgodbe.

Prijateljstvo se lahko začne na različne načine. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Zanimivo si je ogledati tudi širše politično sporočilo filma – in njegovo vlogo v celotni seriji filmov. Prvi Predator je bila premišljeno zgrajena zgodba o ameriškem posredovanju v Južni Ameriki in tem, kako nikoli nisi tako na vrhu prehranjevalne verige, kot si misliš – kar se je nanašalo tudi na Reaganove ZDA. Kasnejši filmi so odpirali druge teme, a praviloma ohranili to – sploh kadar se nad Predatorja spravi Ksenomorf v Osmi potnik proti Predatorju.

Predator proti nacistom?

Dodatna ključna tema filmov je bila gradnja nepričakovanih partnerstev, kar je v novem filmu še posebej v ospredju. V dobi, ko smo vse bolj izolirani vsak pred svojim zaslonom, dobimo film o tem, kako pomembno je sodelovati z drugimi in začutiti empatijo do njih. Po nekaterih evolucijskih teorijah smo ljudje razvili empatijo prav zato, da smo postali boljši plenilci. Ta film to pokaže v akciji.

Eden mnogih epskih kadrov v filmu – in eden redkih, ki kaj dodajo v 3D. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Mrtva zemlja je tretji film scenarista in režiserja Dana Trachtenberga o Predatorju. Prva dva, Prey in animirani Predator: Killer of Killers, sta na voljo na pretočniku Disney+, napovedal pa je, da pripravlja še enega. Ali bo to Predator proti nacistom, režiser je namreč omenil, da je to tema, o kateri je razmišljal, ali bomo končno dobili pravi spopad med Predatorjem in Ksenomorfom, ali se bo celo vrnil Dutch v podobi Arnolda Schwarzeneggerja iz prvega filma, pa bomo še videli.

Ali je Predator: Mrtva zemlja vreden ogleda?

Če imate radi akcijske ali znanstvenofantastične filme, je Predator: Mrtva zemlja točno to, kar ste iskali. A prepriča vas lahko tudi, če niste povsem navdušeni nad temi žanri, saj ima dobro zgrajeno zgodbo, odličen tempo in zelo posrečen konec.

Če vas ta prizor spominja na Vojno zvezd, to ni naključje. Predator: Mrtva zemlja si svobodno izposoja pri filmih in videoigrah. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Predator: Mrtva zemlja (Predator: Badlands)

Režija: Dan Trachtenberg

Igrajo: Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Cameron Brown

Žanr: znanstvena fantastika

Dolžina: 107 minut Dan TrachtenbergElle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Cameron Brownnanstvena fantastika107 minut

