Oven

Povečali se bosta vaša mentalna in telesna aktivnost. Čim več se gibajte in pametno izkoristite vse svoje potenciale. Uporabite svojo intuicijo, še posebej ko boste želeli prodreti v namere sodelavcev, katerim ne verjamete ali pa jih ne poznate dobro. Poskušajte poiskati kompromis, tako bo veliko bolje.

Bik

Dogodki se bodo hitro in spontano odvijali, zato bodite prodorni in pogumni, pa boste zavzeli boljše mesto na lestvici uspešnosti. Osredotočite se na svoje delo in na vsako malenkost, saj bodo vaši nadrejeni vse temeljito nadzirali. Potrebujete več previdnosti in samokontrole, zberite se.

Dvojčka

Končno se vam obetajo prave priložnosti na poslovnem področju. Oseba, ki vam že dalj časa pomaga, vam bo prav danes dala namig – ne spreglejte ga! Izkoristite dan za reševanje težav. Vaša odločitev bo vsekakor dobra, le ne dovolite, da bi drugi vplivali nanjo. Bodite odločni.

Rak

Znašli ste se v obdobju, ko se nikakor ne morete pohvaliti z napredkom in dobro voljo. Tudi danes boste samo slabe volje ali pa boste pričakovali neko rešitev, ki je ne bo od nikjer. Že kmalu se bodo razmere zelo izboljšale, tako da lahko že sedaj razmišljate o novih dolgoročnih načrtih.

Lev

Zaradi govoric in politike v pisarni bo prišlo do kratkega stika pri poklicnih interesih. Nekdo ima močan cilj in se ne ozira preveč na to, kaj to pomeni za življenja drugih. Če boste kaj slišali o tem, naredite vse, kar boste lahko, da boste to ustavili, še preden bi stvari ušle iz rok. Tako boste lahko zaščitili sebe in svoje sodelavce.

Devica

Dan boste začeli zelo optimistično, a se bo nadaljeval bolj žalostno, saj se boste nalezli prijateljeve slabe volje. Zvečer si boste zopet dovolili začutiti optimizem in vsaj za trenutek se boste nehali ubadati s prihodnostjo. Večer bo minil v znamenju novih načrtov. Sklenili boste tudi novo poznanstvo.

Tehtnica

Največ se bo dogajalo na poslovnem področju. Še posebno danes boste izredno dobro pripravljeni, zagnani in zaželeli si boste novih dogodivščin. Razmislite o dodatni izobrazbi oziroma prekvalifikaciji. Družili se boste s prijatelji, zato boste izredno srečni in priljubljeni. To bo odličen dan!

Škorpijon

Naleteli boste na neprijetno situacijo. Vaša prva reakcija bo, da morate zaščititi tiste, ki so vam blizu, pred resnico. Znašli se boste v skušnjavi, da bi lagali ali se vsaj izognili omembi te situacije. Ne ujemite se v skušnjavo. Potreba, da morate zaščititi ljubljene, bo razumljiva, a bodite pazljivi. Ne morete jih obvarovati pred vsem.

Strelec

Notranji mir in inspiracija bodo ključni pri reševanju trenutnih nalog. Prinesli vam bodo zadovoljitev in potrditve, ki bodo na vas vplivale izjemno pozitivno. Zagotovite si podporo v celotnem procesu prizadevanj. Razmišljajte o posledicah in prihodnosti, naučite se ločevati pomembne stvari od malenkosti.

Kozorog

Vezani si boste postavili nove, precej zahtevne cilje. Partnerju jih zaenkrat še ne boste pripravljeni podrobno pojasnjevati, zato bo lahko precej začuden, ko jih bo končno izvedel. Tudi samski boste preurejali svoje ljubezensko življenje. Kot že večkrat doslej boste trdno sklenili, da je konec napačnih ljubezenskih izbir.

Vodnar

Trenutno ne vidite pravega izhoda iz težave, ki ste jo zakuhali. Stvari boste poskušali nekoliko prehitro in nepremišljeno rešiti. To ne bo zadostovalo, zato hitra rešitev ne bo tista prava. Pametni bodo še malo počakali. Čeprav sami ne boste toliko čutili posledice nepremišljenega dejanja, bodite pozorni na druge.

Ribi

Danes boste začutili nov naval energije, kar se utegne močno poznati na vašem egu in samozavesti. To vas po spomnilo na to, kako dobri znate biti, ko je razpoloženje pravo in stvari tečejo tako, kot je treba. Vsa opažanja, do katerih boste danes prišli, se bodo pokazala kot učinkovita tudi v prihodnosti.