Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sreda,
4. 2. 2026,
9.40

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
kazen Magnus Brevig smučarski skoki

Sreda, 4. 2. 2026, 9.40

19 minut

Verjamejo, da je kazen previsoka, a ne bodo ugovarjali

Norveški trio se ne bo pritožil na CAS

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Magnus Brevig | Magnus Brevig in nekdanja sodelavca norveškega skakalnega tabora se ne bodo pritožili na kazen Fis iz povsem praktičnega razloga. | Foto Guliverimage

Magnus Brevig in nekdanja sodelavca norveškega skakalnega tabora se ne bodo pritožili na kazen Fis iz povsem praktičnega razloga.

Foto: Guliverimage

Nekdanji člani norveškega skakalnega tabora Magnus Brevig, Thomas Lobben in Adrian Livelten, ki so priznali manipulacijo z dresi na lanskem domačem nordijskem svetovnem prvenstvu, se ne bodo pritožili na kazen, ki jim jo je naložila Mednarodna smučarska in deskarska zveza (Fis). Ta vključuje 18-mesečni suspenz in denarno kazen.

Magnus Brevik Jan-Erik Aalbu
Sportal Norveškim skakalnim trenerjem zaradi goljufije 18 mesecev suspenza

Slabo leto mineva od škandala na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, kjer je v javnosti zaokrožil posnetek prirejanja dresov domačih skakalnih zvezdnikov Mariusa Lindvika in Johanna Andrea Forfanga. 

Medtem ko sta skakalca zanikala, da bi kaj vedela o manipuliranju z dresi, pa so trije takratni člani norveškega tabora priznali goljufanje. Trener Magnus Brevig, Thomas Lobben in Adrian Livelten, ki sta delala kot pomočnik oziroma serviser, so izgubili službo, naknadno pa jim je Fis naložila 18 mesecev suspenza ter po pet tisoč švicarskih frankov (5.367 evrov) denarne kazni. Leto in pol suspenza je začelo teči z datumom odločitve (8. januar 2026), zmanjšano pa je za obdobje začasnega suspenza od 12. marca 2025 dalje.

Ko bi bila znana odločitev CAS, bi se jim kazen počasi že iztekla

Trojica je imela možnost, da se pritoži na Športno razsodišče (Cas) v Lozani, a tega ne bodo naredili, je za norveški TV2 potrdil Lobben. "Razlog je v tem, da za nas pritožba ne bi imela praktičnega učinka. Če se bomo pritožili zdaj, bo trajalo pet do šest mesecev, da dobimo odločitev CAS. Do takrat bomo s kaznijo bolj ali manj končali," pravi Lobben, ki si želi vse skupaj čim prej pustiti za seboj: "V tem smo že dovolj dolgo, zato je dobro, da vsi zaključimo to poglavje."

"Če se bomo pritožili zdaj, bo trajalo pet do šest mesecev, da dobimo odločitev CAS. Do takrat bomo s kaznijo bolj ali manj končali." | Foto: Guliverimage "Če se bomo pritožili zdaj, bo trajalo pet do šest mesecev, da dobimo odločitev CAS. Do takrat bomo s kaznijo bolj ali manj končali." Foto: Guliverimage

Priznavajo, da so ravnali narobe, a kazen se jim v primerjavi z nekaterimi drugimi zdi previsoka

Vsi trije so priznali, da so pred tekmo svetovnega prvenstva priredili dresa, a ob tem poudarjali, da se jim kazen zdi previsoka.

"Vedno smo priznavali, da je bilo to, kar se je zgodilo, narobe, tako da razumemo odzive. Težko pa razumemo, da se z nami v primerljivih situacijah ravna drugače kot z drugimi, zato menimo, da je odločitev nerazumno stroga in da nas v praksi delajo grešne kozle za večji sistemski problem," so pred časom za VG namignili, da njihovo manipuliranje z opremo ni osamljen primer, a da so bili mnogi drugi kaznovani le z diskvalifikacijo.

Domen Prevc
Sportal FIS zavrnila pritožbo glede Prevčevih smuči: SZS napoveduje naslednje korake
Domen Prevc Nika Prevc Anže Lanišek zaslužek
Sportal Prevca pobirata največ: Domen Prevc daleč največji zaslužkar, Nika s 30 tisočaki naskoka
Johan Andre Forfang
Sportal Tatovi Norvežanom ukradli opremo – potem je zazvonil telefon: "Oprostite"
Anže Lanišek
Sportal Zaradi Pekinga Lanišek trpel: "Ne oziram se več nazaj. Kar je bilo tam, naj ostane v Pekingu"
kazen Magnus Brevig smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.