Nekdanji člani norveškega skakalnega tabora Magnus Brevig, Thomas Lobben in Adrian Livelten, ki so priznali manipulacijo z dresi na lanskem domačem nordijskem svetovnem prvenstvu, se ne bodo pritožili na kazen, ki jim jo je naložila Mednarodna smučarska in deskarska zveza (Fis). Ta vključuje 18-mesečni suspenz in denarno kazen.

Slabo leto mineva od škandala na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, kjer je v javnosti zaokrožil posnetek prirejanja dresov domačih skakalnih zvezdnikov Mariusa Lindvika in Johanna Andrea Forfanga.

Medtem ko sta skakalca zanikala, da bi kaj vedela o manipuliranju z dresi, pa so trije takratni člani norveškega tabora priznali goljufanje. Trener Magnus Brevig, Thomas Lobben in Adrian Livelten, ki sta delala kot pomočnik oziroma serviser, so izgubili službo, naknadno pa jim je Fis naložila 18 mesecev suspenza ter po pet tisoč švicarskih frankov (5.367 evrov) denarne kazni. Leto in pol suspenza je začelo teči z datumom odločitve (8. januar 2026), zmanjšano pa je za obdobje začasnega suspenza od 12. marca 2025 dalje.

Ko bi bila znana odločitev CAS, bi se jim kazen počasi že iztekla

Trojica je imela možnost, da se pritoži na Športno razsodišče (Cas) v Lozani, a tega ne bodo naredili, je za norveški TV2 potrdil Lobben. "Razlog je v tem, da za nas pritožba ne bi imela praktičnega učinka. Če se bomo pritožili zdaj, bo trajalo pet do šest mesecev, da dobimo odločitev CAS. Do takrat bomo s kaznijo bolj ali manj končali," pravi Lobben, ki si želi vse skupaj čim prej pustiti za seboj: "V tem smo že dovolj dolgo, zato je dobro, da vsi zaključimo to poglavje."

"Če se bomo pritožili zdaj, bo trajalo pet do šest mesecev, da dobimo odločitev CAS. Do takrat bomo s kaznijo bolj ali manj končali." Foto: Guliverimage

Priznavajo, da so ravnali narobe, a kazen se jim v primerjavi z nekaterimi drugimi zdi previsoka

Vsi trije so priznali, da so pred tekmo svetovnega prvenstva priredili dresa, a ob tem poudarjali, da se jim kazen zdi previsoka.

"Vedno smo priznavali, da je bilo to, kar se je zgodilo, narobe, tako da razumemo odzive. Težko pa razumemo, da se z nami v primerljivih situacijah ravna drugače kot z drugimi, zato menimo, da je odločitev nerazumno stroga in da nas v praksi delajo grešne kozle za večji sistemski problem," so pred časom za VG namignili, da njihovo manipuliranje z opremo ni osamljen primer, a da so bili mnogi drugi kaznovani le z diskvalifikacijo.